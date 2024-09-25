https://ria.ru/20240925/gosduma-1974615856.html
Кузнецова рассказала о статистике по усыновлению детей иностранцами
Кузнецова рассказала о статистике по усыновлению детей иностранцами - РИА Новости, 25.09.2024
Кузнецова рассказала о статистике по усыновлению детей иностранцами
Количество усыновляемых иностранцами российских детей в последние годы сокращалось, в 2024 году процесс усыновления иностранцами детей из РФ был полностью... РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T14:44
2024-09-25T14:44
2024-09-25T17:01
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Количество усыновляемых иностранцами российских детей в последние годы сокращалось, в 2024 году процесс усыновления иностранцами детей из РФ был полностью остановлен, сообщила вице-спикер ГД Анна Кузнецова на пленарном заседании Госдумы. Ранее Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, запрещающий усыновлять российских детей гражданам стран, в которых разрешена смена пола. "За семь лет иностранцы усыновили 699 российских детей, их количество уменьшалось, но, однако, в 2018-2019 годы - 529 детей, в 2020-2022 годах - 164 ребенка, в 2023 году было усыновлено шесть детей, в 2024 году этот процесс остановлен полностью", - сказала Кузнецова. Она добавила, что больше всего детей усыновили граждане Италии – 67% от всех усыновленных детей, граждане Испании усыновили 8%, Франции, Аргентины и Германии – по 7% и 5% соответственно, уточнила вице-спикер ГД. Она отметила, что с 2023 года закрыты все представительства иностранных органов НКО в сфере усыновления в России. Спикер ГД Вячеслав Володин на пленарном заседании Госдум также сообщил, что более 120 тысяч детей вывезено за все предыдущие годы с территории РФ и усыновлено в разных уголках мира. "Мы стали наводить порядок и для защиты прав маленького человека, который только родился. У нас практически невозможно то, что было ранее, но все равно мы понимаем: раз законом разрешено усыновление в ряде стран, то такое может произойти, и ребенок может оказаться в семье, где педофилия процветает, где с ним обращаются неправильно, а также когда однополые браки усыновляют ребенка", - отметил Володин.
https://ria.ru/20240520/gosduma-1947160384.html
https://ria.ru/20221110/zakonoproekt-1830616439.html
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общество, россия, италия, испания, анна кузнецова, вячеслав володин, госдума рф
Общество, Россия, Италия, Испания, Анна Кузнецова, Вячеслав Володин, Госдума РФ
Кузнецова рассказала о статистике по усыновлению детей иностранцами
Кузнецова: в 2024 процесс усыновления российских детей иностранцами остановлен
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Количество усыновляемых иностранцами российских детей в последние годы сокращалось, в 2024 году процесс усыновления иностранцами детей из РФ был полностью остановлен, сообщила вице-спикер ГД Анна Кузнецова на пленарном заседании Госдумы.
Ранее Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, запрещающий усыновлять российских детей гражданам стран, в которых разрешена смена пола.
"За семь лет иностранцы усыновили 699 российских детей, их количество уменьшалось, но, однако, в 2018-2019 годы - 529 детей, в 2020-2022 годах - 164 ребенка, в 2023 году было усыновлено шесть детей, в 2024 году этот процесс остановлен полностью", - сказала Кузнецова.
Она добавила, что больше всего детей усыновили граждане Италии
– 67% от всех усыновленных детей, граждане Испании
усыновили 8%, Франции
, Аргентины
и Германии
– по 7% и 5% соответственно, уточнила вице-спикер ГД.
Она отметила, что с 2023 года закрыты все представительства иностранных органов НКО в сфере усыновления в России.
Спикер ГД Вячеслав Володин
на пленарном заседании Госдум также сообщил, что более 120 тысяч детей вывезено за все предыдущие годы с территории РФ и усыновлено в разных уголках мира.
"Мы стали наводить порядок и для защиты прав маленького человека, который только родился. У нас практически невозможно то, что было ранее, но все равно мы понимаем: раз законом разрешено усыновление в ряде стран, то такое может произойти, и ребенок может оказаться в семье, где педофилия процветает, где с ним обращаются неправильно, а также когда однополые браки усыновляют ребенка", - отметил Володин.