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Кузнецова рассказала о статистике по усыновлению детей иностранцами - РИА Новости, 25.09.2024
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14:44 25.09.2024 (обновлено: 17:01 25.09.2024)
https://ria.ru/20240925/gosduma-1974615856.html
Кузнецова рассказала о статистике по усыновлению детей иностранцами
Кузнецова рассказала о статистике по усыновлению детей иностранцами - РИА Новости, 25.09.2024
Кузнецова рассказала о статистике по усыновлению детей иностранцами
Количество усыновляемых иностранцами российских детей в последние годы сокращалось, в 2024 году процесс усыновления иностранцами детей из РФ был полностью... РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T14:44
2024-09-25T17:01
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Количество усыновляемых иностранцами российских детей в последние годы сокращалось, в 2024 году процесс усыновления иностранцами детей из РФ был полностью остановлен, сообщила вице-спикер ГД Анна Кузнецова на пленарном заседании Госдумы. Ранее Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, запрещающий усыновлять российских детей гражданам стран, в которых разрешена смена пола. "За семь лет иностранцы усыновили 699 российских детей, их количество уменьшалось, но, однако, в 2018-2019 годы - 529 детей, в 2020-2022 годах - 164 ребенка, в 2023 году было усыновлено шесть детей, в 2024 году этот процесс остановлен полностью", - сказала Кузнецова. Она добавила, что больше всего детей усыновили граждане Италии – 67% от всех усыновленных детей, граждане Испании усыновили 8%, Франции, Аргентины и Германии – по 7% и 5% соответственно, уточнила вице-спикер ГД. Она отметила, что с 2023 года закрыты все представительства иностранных органов НКО в сфере усыновления в России. Спикер ГД Вячеслав Володин на пленарном заседании Госдум также сообщил, что более 120 тысяч детей вывезено за все предыдущие годы с территории РФ и усыновлено в разных уголках мира. "Мы стали наводить порядок и для защиты прав маленького человека, который только родился. У нас практически невозможно то, что было ранее, но все равно мы понимаем: раз законом разрешено усыновление в ряде стран, то такое может произойти, и ребенок может оказаться в семье, где педофилия процветает, где с ним обращаются неправильно, а также когда однополые браки усыновляют ребенка", - отметил Володин.
https://ria.ru/20240520/gosduma-1947160384.html
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общество, россия, италия, испания, анна кузнецова, вячеслав володин, госдума рф
Общество, Россия, Италия, Испания, Анна Кузнецова, Вячеслав Володин, Госдума РФ
Кузнецова рассказала о статистике по усыновлению детей иностранцами

Кузнецова: в 2024 процесс усыновления российских детей иностранцами остановлен

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Государственной Думы РФ Анна Кузнецова выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 25 сентября 2024
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Анна Кузнецова выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 25 сентября 2024 - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Заместитель председателя Государственной Думы РФ Анна Кузнецова выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 25 сентября 2024
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Количество усыновляемых иностранцами российских детей в последние годы сокращалось, в 2024 году процесс усыновления иностранцами детей из РФ был полностью остановлен, сообщила вице-спикер ГД Анна Кузнецова на пленарном заседании Госдумы.
Ранее Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, запрещающий усыновлять российских детей гражданам стран, в которых разрешена смена пола.
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"За семь лет иностранцы усыновили 699 российских детей, их количество уменьшалось, но, однако, в 2018-2019 годы - 529 детей, в 2020-2022 годах - 164 ребенка, в 2023 году было усыновлено шесть детей, в 2024 году этот процесс остановлен полностью", - сказала Кузнецова.
Она добавила, что больше всего детей усыновили граждане Италии – 67% от всех усыновленных детей, граждане Испании усыновили 8%, Франции, Аргентины и Германии – по 7% и 5% соответственно, уточнила вице-спикер ГД.
Она отметила, что с 2023 года закрыты все представительства иностранных органов НКО в сфере усыновления в России.
Спикер ГД Вячеслав Володин на пленарном заседании Госдум также сообщил, что более 120 тысяч детей вывезено за все предыдущие годы с территории РФ и усыновлено в разных уголках мира.
"Мы стали наводить порядок и для защиты прав маленького человека, который только родился. У нас практически невозможно то, что было ранее, но все равно мы понимаем: раз законом разрешено усыновление в ряде стран, то такое может произойти, и ребенок может оказаться в семье, где педофилия процветает, где с ним обращаются неправильно, а также когда однополые браки усыновляют ребенка", - отметил Володин.
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ОбществоРоссияИталияИспанияАнна КузнецоваВячеслав ВолодинГосдума РФ
 
 
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