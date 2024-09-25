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В Госдепе перепутали RT и "Россию сегодня" - РИА Новости, 25.09.2024
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22:03 25.09.2024 (обновлено: 22:31 25.09.2024)
https://ria.ru/20240925/gosdep-1974716341.html
В Госдепе перепутали RT и "Россию сегодня"
В Госдепе перепутали RT и "Россию сегодня" - РИА Новости, 25.09.2024
В Госдепе перепутали RT и "Россию сегодня"
Посол по особым поручениям по проблемам киберпреступлений и цифровой политике Госдепартамента США Натаниэль Фик перепутал телеканал RT и медиагруппу "Россия... РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T22:03
2024-09-25T22:31
сша
нью-йорк (город)
вашингтон (штат)
маргарита симоньян
антон анисимов
оон
государственный департамент сша
санкции сша против "россии сегодня" и rt
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ООН, 25 сен — РИА Новости. Посол по особым поручениям по проблемам киберпреступлений и цифровой политике Госдепартамента США Натаниэль Фик перепутал телеканал RT и медиагруппу "Россия сегодня", комментируя РИА Новости введенные Вашингтоном санкции против российских СМИ. Во время брифинга на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке корреспондент агентства обратился к чиновнику с вопросом, планируют ли американские власти представить доказательства своих обвинений о якобы имеющих место попытках МИА "Россия сегодня" повлиять на предстоящие президентские выборы в стране, из-за которых Соединенные Штаты и ввели ограничения. "Имеются существенные доказательства среди глобального сообщества исследователей по безопасности, что RT занимается той активностью, которая выходит далеко за рамки того, что, как я думаю, большинство из нас назвало бы законной журналистикой", — заявил американский чиновник. Фик повторно упомянул телеканал RT в контексте обвинений со стороны иных государств в адрес российских журналистов. Минфин США 4 сентября объявил о введении ограничений в отношении главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян, а также ее заместителей Антона Анисимова и Елизаветы Бродской. Помимо них, в черный список попали глава информационного вещания RT Андрей Кияшко, руководитель отдела цифровых медиапроектов Константин Калашников и ряд других сотрудников телеканала.Госдепартамент США ужесточил условия работы медиагруппы "Россия сегодня" и ее дочерних предприятий, определив их статус как "зарубежные миссии". Как предписывает закон о зарубежных миссиях, от них потребуется уведомлять ведомство о работающем в США персонале и имуществе.Американские власти также объявили о новой политике, ограничивающей выдачу виз людям, которые якобы действуют от лица "поддерживаемых Кремлем" СМИ. При этом Госдеп отказался раскрыть, кого конкретно затронули визовые ограничения. Комментируя новые санкции, официальный представитель Госдепартамента заявил, что они направлены не против отдельных российских журналистов, а против сотрудников, попавших под рестрикции организаций, которые "занимались незаконной деятельностью".Наряду с этим власти США предъявили Калашникову и еще одной сотруднице RT Елене Афанасьевой обвинения в сговоре с целью отмывания денег и нарушении закона о регистрации иностранных агентов (FARA).Официальный представитель МИД России Мария Захарова пообещала, что Москва разработает ответные меры. Министр иностранных дел Сергей Лавров, комментируя эти санкции, назвал действия США "тоталитаризмом в чистом виде".
https://ria.ru/20240909/simonyan-1971497431.html
https://ria.ru/20240920/smi-1973914074.html
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нью-йорк (город)
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сша, нью-йорк (город), вашингтон (штат), маргарита симоньян, антон анисимов, оон, государственный департамент сша, санкции сша против "россии сегодня" и rt
США, Нью-Йорк (город), Вашингтон (штат), Маргарита Симоньян, Антон Анисимов, ООН, Государственный департамент США, Санкции США против "России сегодня" и RT
В Госдепе перепутали RT и "Россию сегодня"

Посол Госдепа Фик перепутал телеканал RT и медиагруппу "Россия сегодня"

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкСтенд телеканала RT
Стенд телеканала RT - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Стенд телеканала RT. Архивное фото
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ООН, 25 сен — РИА Новости. Посол по особым поручениям по проблемам киберпреступлений и цифровой политике Госдепартамента США Натаниэль Фик перепутал телеканал RT и медиагруппу "Россия сегодня", комментируя РИА Новости введенные Вашингтоном санкции против российских СМИ.
Во время брифинга на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке корреспондент агентства обратился к чиновнику с вопросом, планируют ли американские власти представить доказательства своих обвинений о якобы имеющих место попытках МИА "Россия сегодня" повлиять на предстоящие президентские выборы в стране, из-за которых Соединенные Штаты и ввели ограничения.
Симоньян о санкциях США против RT - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
Симоньян назвала две причины санкций против RT и "России сегодня"
9 сентября, 01:07
"Имеются существенные доказательства среди глобального сообщества исследователей по безопасности, что RT занимается той активностью, которая выходит далеко за рамки того, что, как я думаю, большинство из нас назвало бы законной журналистикой", — заявил американский чиновник.
Фик повторно упомянул телеканал RT в контексте обвинений со стороны иных государств в адрес российских журналистов.
Минфин США 4 сентября объявил о введении ограничений в отношении главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян, а также ее заместителей Антона Анисимова и Елизаветы Бродской. Помимо них, в черный список попали глава информационного вещания RT Андрей Кияшко, руководитель отдела цифровых медиапроектов Константин Калашников и ряд других сотрудников телеканала.
Студия телеканала RT - РИА Новости, 1920, 20.09.2024
WP обратила внимание на двойные стандарты США в отношении российских СМИ
20 сентября, 19:09
Госдепартамент США ужесточил условия работы медиагруппы "Россия сегодня" и ее дочерних предприятий, определив их статус как "зарубежные миссии". Как предписывает закон о зарубежных миссиях, от них потребуется уведомлять ведомство о работающем в США персонале и имуществе.
Американские власти также объявили о новой политике, ограничивающей выдачу виз людям, которые якобы действуют от лица "поддерживаемых Кремлем" СМИ. При этом Госдеп отказался раскрыть, кого конкретно затронули визовые ограничения. Комментируя новые санкции, официальный представитель Госдепартамента заявил, что они направлены не против отдельных российских журналистов, а против сотрудников, попавших под рестрикции организаций, которые "занимались незаконной деятельностью".
Наряду с этим власти США предъявили Калашникову и еще одной сотруднице RT Елене Афанасьевой обвинения в сговоре с целью отмывания денег и нарушении закона о регистрации иностранных агентов (FARA).
Официальный представитель МИД России Мария Захарова пообещала, что Москва разработает ответные меры. Министр иностранных дел Сергей Лавров, комментируя эти санкции, назвал действия США "тоталитаризмом в чистом виде".
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
Симоньян высмеяла попытки США навязать другим позицию, враждебную RT
17 сентября, 20:55
 
СШАНью-Йорк (город)Вашингтон (штат)Маргарита СимоньянАнтон АнисимовООНГосударственный департамент СШАСанкции США против "России сегодня" и RT
 
 
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