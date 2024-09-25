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В Горловке обнаружили суббоеприпасы от кассетных снарядов НАТО - РИА Новости, 25.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:31 25.09.2024
https://ria.ru/20240925/gorlovka-1974651159.html
В Горловке обнаружили суббоеприпасы от кассетных снарядов НАТО
В Горловке обнаружили суббоеприпасы от кассетных снарядов НАТО - РИА Новости, 25.09.2024
В Горловке обнаружили суббоеприпасы от кассетных снарядов НАТО
Суббоеприпасы от кассетных снарядов НАТО типа "колокольчик" обнаружены в центре Горловки в ДНР, сообщил мэр Горловки Иван Приходько в Telegram-канале. РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T16:31
2024-09-25T16:31
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
иван приходько
нато
вооруженные силы украины
россия
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ДОНЕЦК, 25 сен - РИА Новости. Суббоеприпасы от кассетных снарядов НАТО типа "колокольчик" обнаружены в центре Горловки в ДНР, сообщил мэр Горловки Иван Приходько в Telegram-канале. "В результате украинской вооруженной агрессии в посёлке шахты имени В. И. Ленина (Центрально-Городской район Горловки) выявлены суббоеприпасы вооруженных формирований Украины типа "колокольчик", - говорится в сообщении мэра. Кроме того, по данным мэра, вследствие обстрелов Горловки обесточены ряд населенных пунктов: поселки Гольмовский, Куйбышева, Садовод, Зайцево и станции Никитовка. По данным представительства ДНР в СЦКК, ВСУ с начала суток выпустили по Горловке не менее 35 снарядов калибром 155 миллиметров, в том числе кассетного типа. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта на Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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горловка, донецкая народная республика, иван приходько, нато, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Иван Приходько, НАТО, Вооруженные силы Украины, Россия
В Горловке обнаружили суббоеприпасы от кассетных снарядов НАТО

Мэр Приходько: в центре Горловки нашли суббоеприпасы от кассетных снарядов НАТО

© Фото : Приходько РИК/TelegramСуббоеприпас от кассетного снаряда НАТО
Суббоеприпас от кассетного снаряда НАТО - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
© Фото : Приходько РИК/Telegram
Суббоеприпас от кассетного снаряда НАТО. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 25 сен - РИА Новости. Суббоеприпасы от кассетных снарядов НАТО типа "колокольчик" обнаружены в центре Горловки в ДНР, сообщил мэр Горловки Иван Приходько в Telegram-канале.
"В результате украинской вооруженной агрессии в посёлке шахты имени В. И. Ленина (Центрально-Городской район Горловки) выявлены суббоеприпасы вооруженных формирований Украины типа "колокольчик", - говорится в сообщении мэра.
Кроме того, по данным мэра, вследствие обстрелов Горловки обесточены ряд населенных пунктов: поселки Гольмовский, Куйбышева, Садовод, Зайцево и станции Никитовка.
По данным представительства ДНР в СЦКК, ВСУ с начала суток выпустили по Горловке не менее 35 снарядов калибром 155 миллиметров, в том числе кассетного типа.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта на Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкая Народная РеспубликаИван ПриходькоНАТОВооруженные силы УкраиныРоссия
 
 
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