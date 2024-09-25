https://ria.ru/20240925/gorlovka-1974651159.html

В Горловке обнаружили суббоеприпасы от кассетных снарядов НАТО

В Горловке обнаружили суббоеприпасы от кассетных снарядов НАТО - РИА Новости, 25.09.2024

В Горловке обнаружили суббоеприпасы от кассетных снарядов НАТО

Суббоеприпасы от кассетных снарядов НАТО типа "колокольчик" обнаружены в центре Горловки в ДНР, сообщил мэр Горловки Иван Приходько в Telegram-канале. РИА Новости, 25.09.2024

2024-09-25T16:31

2024-09-25T16:31

2024-09-25T16:31

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

иван приходько

нато

вооруженные силы украины

россия

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ДОНЕЦК, 25 сен - РИА Новости. Суббоеприпасы от кассетных снарядов НАТО типа "колокольчик" обнаружены в центре Горловки в ДНР, сообщил мэр Горловки Иван Приходько в Telegram-канале. "В результате украинской вооруженной агрессии в посёлке шахты имени В. И. Ленина (Центрально-Городской район Горловки) выявлены суббоеприпасы вооруженных формирований Украины типа "колокольчик", - говорится в сообщении мэра. Кроме того, по данным мэра, вследствие обстрелов Горловки обесточены ряд населенных пунктов: поселки Гольмовский, Куйбышева, Садовод, Зайцево и станции Никитовка. По данным представительства ДНР в СЦКК, ВСУ с начала суток выпустили по Горловке не менее 35 снарядов калибром 155 миллиметров, в том числе кассетного типа. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта на Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20240924/pentagon-1974507171.html

горловка

донецкая народная республика

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горловка, донецкая народная республика, иван приходько, нато, вооруженные силы украины, россия