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В Херсонской области задержали мужчину, завербованного СБУ 17 лет назад - РИА Новости, 25.09.2024
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14:38 25.09.2024
https://ria.ru/20240925/fsb-1974612742.html
В Херсонской области задержали мужчину, завербованного СБУ 17 лет назад
В Херсонской области задержали мужчину, завербованного СБУ 17 лет назад - РИА Новости, 25.09.2024
В Херсонской области задержали мужчину, завербованного СБУ 17 лет назад
Управлением ФСБ России по Херсонской области задержан гражданин Украины, житель города Алешки, который был завербован службой безопасности Украины (СБУ) еще в... РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T14:38
2024-09-25T14:38
россия
херсонская область
служба безопасности украины
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
днепр (город)
telegram
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ГЕНИЧЕСК, 25 сен - РИА Новости. Управлением ФСБ России по Херсонской области задержан гражданин Украины, житель города Алешки, который был завербован службой безопасности Украины (СБУ) еще в 2007 году и причастный к деятельности запрещенной в России экстремистской организации, сообщил журналистам представитель ведомства. "Установлено, что завербованный в 2007 году сотрудником СБУ фигурант, являясь членом запрещенной на территории РФ экстремистской организации, до настоящего времени поддерживал связь с представителями спецслужб Киева посредством интернет мессенджера "Telegram". После начала специальной военной операции в его задачи входило совершение экстремистских акций на территории региона", - отметили журналистам в УФСБ по региону. По словам представителя ведомства, в настоящее время проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств и лиц, причастных к указанной противоправной деятельности. Представитель УФСБ РФ по Херсонской области также отметил, что с 2006 года фигурант возглавлял херсонское областное "отделение" одной из украинских экстремистских и националистических организаций, идеей которой было расширение пропаганды деструктивных, экстремистских и националистических идей. "С 2014 года, когда организация сдала свои позиции, подбирал людей, активистов, чтобы они работали в экстремистских организациях", - рассказал сам задержанный фигурант на видео, которое предоставили журналистам в УФСБ. В отношении задержанного следственным управлением СК России по Херсонской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 282.2 УК РФ "Участие в деятельности общественной организации, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о запрете деятельности в связи с осуществлением экстремистской деятельности", добавил представитель ведомства. Задержанному грозит до 6 лет лишения свободы. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
https://ria.ru/20240924/fsb-1974372653.html
https://ria.ru/20240919/opg-1973563154.html
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россия
херсонская область
днепр (город)
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россия, херсонская область , служба безопасности украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), днепр (город), telegram
Россия, Херсонская область , Служба безопасности Украины, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Днепр (город), Telegram
В Херсонской области задержали мужчину, завербованного СБУ 17 лет назад

ФСБ: завербованного СБУ в 2007 году гражданина Украины задержали

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкАвтомобиль ФСБ РФ
Автомобиль ФСБ РФ - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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ГЕНИЧЕСК, 25 сен - РИА Новости. Управлением ФСБ России по Херсонской области задержан гражданин Украины, житель города Алешки, который был завербован службой безопасности Украины (СБУ) еще в 2007 году и причастный к деятельности запрещенной в России экстремистской организации, сообщил журналистам представитель ведомства.
"Установлено, что завербованный в 2007 году сотрудником СБУ фигурант, являясь членом запрещенной на территории РФ экстремистской организации, до настоящего времени поддерживал связь с представителями спецслужб Киева посредством интернет мессенджера "Telegram". После начала специальной военной операции в его задачи входило совершение экстремистских акций на территории региона", - отметили журналистам в УФСБ по региону.
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По словам представителя ведомства, в настоящее время проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств и лиц, причастных к указанной противоправной деятельности.
Представитель УФСБ РФ по Херсонской области также отметил, что с 2006 года фигурант возглавлял херсонское областное "отделение" одной из украинских экстремистских и националистических организаций, идеей которой было расширение пропаганды деструктивных, экстремистских и националистических идей.
"С 2014 года, когда организация сдала свои позиции, подбирал людей, активистов, чтобы они работали в экстремистских организациях", - рассказал сам задержанный фигурант на видео, которое предоставили журналистам в УФСБ.
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В отношении задержанного следственным управлением СК России по Херсонской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 282.2 УК РФ "Участие в деятельности общественной организации, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о запрете деятельности в связи с осуществлением экстремистской деятельности", добавил представитель ведомства.
Задержанному грозит до 6 лет лишения свободы.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
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РоссияХерсонская областьСлужба безопасности УкраиныФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Днепр (город)Telegram
 
 
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