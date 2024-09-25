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Генштаб ВСУ заявил о сложной ситуации на всей линии фронта - РИА Новости, 25.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
10:01 25.09.2024 (обновлено: 10:04 25.09.2024)
https://ria.ru/20240925/front-1974544050.html
Генштаб ВСУ заявил о сложной ситуации на всей линии фронта
Генштаб ВСУ заявил о сложной ситуации на всей линии фронта - РИА Новости, 25.09.2024
Генштаб ВСУ заявил о сложной ситуации на всей линии фронта
Генеральный штаб ВСУ заявил в Telegram-канале, что из-за превосходства российской армии в живой силе и технике ситуация на всей линии фронта остается сложной. РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T10:01
2024-09-25T10:04
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
украина
россия
в мире
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Генеральный штаб ВСУ заявил в Telegram-канале, что из-за превосходства российской армии в живой силе и технике ситуация на всей линии фронта остается сложной."Ситуация на фронте остается сложной. Противник, используя свое преимущество в живой силе и технике, постоянно атакует наши позиции" - говорится в сообщении, опубликованном украинского генштаба.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за преступления против жителей Донбасса.
https://ria.ru/20240925/ukraina-1974534975.html
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вооруженные силы украины, украина, россия, в мире
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Украина, Россия, В мире
Генштаб ВСУ заявил о сложной ситуации на всей линии фронта

Генштаб ВСУ: ситуация на фронте остается сложной из-за превосходства ВС России

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в Курской области
Российские военнослужащие в Курской области - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Российские военнослужащие в Курской области. Архивное фото
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Генеральный штаб ВСУ заявил в Telegram-канале, что из-за превосходства российской армии в живой силе и технике ситуация на всей линии фронта остается сложной.
"Ситуация на фронте остается сложной. Противник, используя свое преимущество в живой силе и технике, постоянно атакует наши позиции" - говорится в сообщении, опубликованном украинского генштаба.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за преступления против жителей Донбасса.
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