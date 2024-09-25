https://ria.ru/20240925/front-1974544050.html

Генштаб ВСУ заявил о сложной ситуации на всей линии фронта

Генштаб ВСУ заявил о сложной ситуации на всей линии фронта - РИА Новости, 25.09.2024

Генштаб ВСУ заявил о сложной ситуации на всей линии фронта

Генеральный штаб ВСУ заявил в Telegram-канале, что из-за превосходства российской армии в живой силе и технике ситуация на всей линии фронта остается сложной. РИА Новости, 25.09.2024

2024-09-25T10:01

2024-09-25T10:01

2024-09-25T10:04

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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Генеральный штаб ВСУ заявил в Telegram-канале, что из-за превосходства российской армии в живой силе и технике ситуация на всей линии фронта остается сложной."Ситуация на фронте остается сложной. Противник, используя свое преимущество в живой силе и технике, постоянно атакует наши позиции" - говорится в сообщении, опубликованном украинского генштаба.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за преступления против жителей Донбасса.

https://ria.ru/20240925/ukraina-1974534975.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

вооруженные силы украины, украина, россия, в мире