https://ria.ru/20240925/frg-1974617338.html

В ФРГ сообщили об ордерах на арест по делу о теракте на "Северных потоках"

В ФРГ сообщили об ордерах на арест по делу о теракте на "Северных потоках" - РИА Новости, 25.09.2024

В ФРГ сообщили об ордерах на арест по делу о теракте на "Северных потоках"

В ходе расследования подрывов газопроводов "Северный поток" и "Северный поток — 2" выдано несколько ордеров на арест, заявил официальный представитель кабинета... РИА Новости, 25.09.2024

2024-09-25T14:42

2024-09-25T14:42

2024-09-25T18:03

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БЕРЛИН, 25 сен — РИА Новости. В ходе расследования подрывов газопроводов "Северный поток" и "Северный поток — 2" выдано несколько ордеров на арест, заявил официальный представитель кабинета министров Германии Штеффен Хебештрайт."Были выданы ордера на арест. Это обычное дело в конституционном государстве, затем должен состояться процесс, а в конце процесса выносится приговор", — сказал Хебештрайт журналистам в ходе брифинга кабмина на просьбу высказаться к скорой годовщине атак.Представитель кабмина в очередной раз сообщил, что расследование находится в ведении Генеральной прокуратуры Германии.Ранее немецкие СМИ сообщали лишь об одном ордере — на гражданина Украины, который якобы успел покинуть Германию, а затем и Польшу на автомобиле украинского посольства. Одно из изданий опубликовало его фотографию, что позволило установить, что речь идет о дайвере Владимире Журавлеве из Киева. Также сообщается, что у него в сообщниках была супружеская пара.Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш 8 февраля 2023 года опубликовал свое расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов.Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу — "Северном потоке" и "Северном потоке — 2" — произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

https://ria.ru/20240920/mid-1973779299.html

https://ria.ru/20240910/tusk-1971827680.html

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