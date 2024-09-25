Рейтинг@Mail.ru
В ФРГ сообщили об ордерах на арест по делу о теракте на "Северных потоках" - РИА Новости, 25.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:42 25.09.2024 (обновлено: 18:03 25.09.2024)
https://ria.ru/20240925/frg-1974617338.html
В ФРГ сообщили об ордерах на арест по делу о теракте на "Северных потоках"
В ФРГ сообщили об ордерах на арест по делу о теракте на "Северных потоках" - РИА Новости, 25.09.2024
В ФРГ сообщили об ордерах на арест по делу о теракте на "Северных потоках"
В ходе расследования подрывов газопроводов "Северный поток" и "Северный поток — 2" выдано несколько ордеров на арест, заявил официальный представитель кабинета... РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T14:42
2024-09-25T18:03
в мире
германия
россия
сша
европа
джо байден
дмитрий песков
северный поток — 2
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/08/1856582338_0:215:2048:1367_1920x0_80_0_0_0f589896aa4762ddc75b18497355d9d6.jpg
БЕРЛИН, 25 сен — РИА Новости. В ходе расследования подрывов газопроводов "Северный поток" и "Северный поток — 2" выдано несколько ордеров на арест, заявил официальный представитель кабинета министров Германии Штеффен Хебештрайт."Были выданы ордера на арест. Это обычное дело в конституционном государстве, затем должен состояться процесс, а в конце процесса выносится приговор", — сказал Хебештрайт журналистам в ходе брифинга кабмина на просьбу высказаться к скорой годовщине атак.Представитель кабмина в очередной раз сообщил, что расследование находится в ведении Генеральной прокуратуры Германии.Ранее немецкие СМИ сообщали лишь об одном ордере — на гражданина Украины, который якобы успел покинуть Германию, а затем и Польшу на автомобиле украинского посольства. Одно из изданий опубликовало его фотографию, что позволило установить, что речь идет о дайвере Владимире Журавлеве из Киева. Также сообщается, что у него в сообщниках была супружеская пара.Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш 8 февраля 2023 года опубликовал свое расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов.Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу — "Северном потоке" и "Северном потоке — 2" — произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
https://ria.ru/20240920/mid-1973779299.html
https://ria.ru/20240910/tusk-1971827680.html
германия
россия
сша
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/08/1856582338_128:0:1951:1367_1920x0_80_0_0_d29de5527d7df22616b21aa3f673eb3e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, германия, россия, сша, европа, джо байден, дмитрий песков, северный поток — 2, северный поток, генеральная прокуратура рф, сеймур херш
В мире, Германия, Россия, США, Европа, Джо Байден, Дмитрий Песков, Северный поток — 2, Северный поток, Генеральная прокуратура РФ, Сеймур Херш
В ФРГ сообщили об ордерах на арест по делу о теракте на "Северных потоках"

В ФРГ сообщили об ордерах на арест к годовщине теракта на "Северных потоках"

© Фото : Forsvaret/Rune DyrholmМесто утечки на газопроводе "Северный поток"
Место утечки на газопроводе Северный поток - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
© Фото : Forsvaret/Rune Dyrholm
Место утечки на газопроводе "Северный поток". Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БЕРЛИН, 25 сен — РИА Новости. В ходе расследования подрывов газопроводов "Северный поток" и "Северный поток — 2" выдано несколько ордеров на арест, заявил официальный представитель кабинета министров Германии Штеффен Хебештрайт.
"Были выданы ордера на арест. Это обычное дело в конституционном государстве, затем должен состояться процесс, а в конце процесса выносится приговор", — сказал Хебештрайт журналистам в ходе брифинга кабмина на просьбу высказаться к скорой годовщине атак.
Северный поток - РИА Новости, 1920, 20.09.2024
В МИД пообещали довести расследование по "Северным потокам" до конца
20 сентября, 10:41
Представитель кабмина в очередной раз сообщил, что расследование находится в ведении Генеральной прокуратуры Германии.
Ранее немецкие СМИ сообщали лишь об одном ордере — на гражданина Украины, который якобы успел покинуть Германию, а затем и Польшу на автомобиле украинского посольства. Одно из изданий опубликовало его фотографию, что позволило установить, что речь идет о дайвере Владимире Журавлеве из Киева. Также сообщается, что у него в сообщниках была супружеская пара.
Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш 8 февраля 2023 года опубликовал свое расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов.
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу — "Северном потоке" и "Северном потоке — 2" — произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Канцлер ФРГ Олаф Шольц и премьер-министр Польши Дональд Туск - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
СМИ: Туск отменил поездку в Германию из-за скандала с "Северными потоками"
10 сентября, 14:00
 
В миреГерманияРоссияСШАЕвропаДжо БайденДмитрий ПесковСеверный поток — 2Северный потокГенеральная прокуратура РФСеймур Херш
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала