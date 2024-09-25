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Экспортпотенциал креативных индустрий обсудят на форуме "Сделано в России" - РИА Новости, 25.09.2024
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12:27 25.09.2024
https://ria.ru/20240925/forum-1974576846.html
Экспортпотенциал креативных индустрий обсудят на форуме "Сделано в России"
Экспортпотенциал креативных индустрий обсудят на форуме "Сделано в России" - РИА Новости, 25.09.2024
Экспортпотенциал креативных индустрий обсудят на форуме "Сделано в России"
Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ) и правительство Москвы организуют открытый диалог на тему смыслов и экспортного потенциала креативных индустрий на РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T12:27
2024-09-25T12:27
экономика
москва
россия
александр цыпкин
центр международной торговли
российский экспортный центр (рэц)
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ) и правительство Москвы организуют открытый диалог на тему смыслов и экспортного потенциала креативных индустрий на форуме "Сделано в России", сообщает центр."Диалог состоится на площадке форума "Сделано в России" в Центре международной торговли в Москве. Время и место: 14 октября, 15.00–16.30, зал №3", - говорится в сообщении.Креативные отрасли как носители смыслов формируют ценности для общества. Кино, анимационная и видеоигровая индустрии несут важные смыслы в широкую аудиторию, меняют международный экономико-культурный ландшафт и уже имеют доказанный экспортный потенциал, отметили в РЭЦ."В чем сила российского креатива? На что надо обратить внимание, выходя на международные рынки, и как измерить экспортный потенциал креативных индустрий? Это и многое другое обсудят ведущие эксперты отрасли, представители профильных государственных структур, создатели креативных продуктов, а также первые лица российских и международных медиа-холдингов", - добавляется в сообщении.Модератором выступит Александр Цыпкин – российский писатель, драматург, сценарист, публицист, эксперт по стратегическим коммуникациям, создатель литературно-театрального проекта "БеспринцЫпные чтения".Участие в форуме бесплатное. Подробности и регистрация на официальном сайте форума.
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Артем Смирнов
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РИА Новости
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96
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РИА Новости
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60
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60
экономика, москва, россия, александр цыпкин, центр международной торговли, российский экспортный центр (рэц)
Экономика, Москва, Россия, Александр Цыпкин, Центр международной торговли, Российский экспортный центр (РЭЦ)

Экспортпотенциал креативных индустрий обсудят на форуме "Сделано в России"

© Фото : РЭЦПродукты, технологии и услуги представили на стенде Made in Russia на Vietnam Expo
Продукты, технологии и услуги представили на стенде Made in Russia на Vietnam Expo - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
© Фото : РЭЦ
Продукты, технологии и услуги представили на стенде Made in Russia на Vietnam Expo
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ) и правительство Москвы организуют открытый диалог на тему смыслов и экспортного потенциала креативных индустрий на форуме "Сделано в России", сообщает центр.
"Диалог состоится на площадке форума "Сделано в России" в Центре международной торговли в Москве. Время и место: 14 октября, 15.00–16.30, зал №3", - говорится в сообщении.
Креативные отрасли как носители смыслов формируют ценности для общества. Кино, анимационная и видеоигровая индустрии несут важные смыслы в широкую аудиторию, меняют международный экономико-культурный ландшафт и уже имеют доказанный экспортный потенциал, отметили в РЭЦ.
"В чем сила российского креатива? На что надо обратить внимание, выходя на международные рынки, и как измерить экспортный потенциал креативных индустрий? Это и многое другое обсудят ведущие эксперты отрасли, представители профильных государственных структур, создатели креативных продуктов, а также первые лица российских и международных медиа-холдингов", - добавляется в сообщении.
Модератором выступит Александр Цыпкин – российский писатель, драматург, сценарист, публицист, эксперт по стратегическим коммуникациям, создатель литературно-театрального проекта "БеспринцЫпные чтения".
Участие в форуме бесплатное. Подробности и регистрация на официальном сайте форума.
Стенд Российского экспортного центра на выставке XXV Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
Внешнеэкономическую деятельность обсудят на на форуме "Сделано в России"
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ЭкономикаМоскваРоссияАлександр ЦыпкинЦентр международной торговлиРоссийский экспортный центр (РЭЦ)
 
 
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