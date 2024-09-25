Филиппины хотят разместить американский комплекс Typhon на своей территории
На Филиппинах хотят разместить ракетный комплекс Typhon на постоянной основе
Подвижный грунтовый ракетный комплекс MRC Typhon. Архивное фото
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Филиппины заявили о желании обеспечить размещение американского ракетного комплекса средней дальности действия Typhon на своей территории на постоянной основе, заявил в среду начальник штаба филиппинских вооруженных сил Ромео Браунер-младший.
"Если бы это зависело от меня, то я хотел бы, чтобы ракетный комплекс Typhon всегда оставался на Филиппинах, потому что он нужен для нашей обороны", - приводит филиппинское издание GMA News слова Браунера-младшего.
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Уточняется, что Манила уже заявила о своем намерении Вашингтону и сейчас ждет ответа. По словам Ромео Браунера-младшего, размещение американского ракетного комплекса на Филиппинах на постоянной основе нацелено на укрепление обороноспособности государства и позволит "противостоять намерениям любой страны" нарушить "суверенитет и суверенные права" Филиппин.
Ромео Браунер-младший также заявил, что в рамках программы модернизации вооруженных сил необходимо приобрести больше кораблей, истребителей и оборудования для киберзащиты. По его мнению, это позволит обеспечить "эффективное присутствие в Западно-Филиппинском море" (филиппинское название Южно-Китайского моря), потому что "в этой игре главное - присутствие, кто там находится, тот контролирует этот регион".
На прошлой неделе сообщалось, что вооруженные силы США, вопреки требованиям Китая, в ближайшей перспективе не планируют вывозить с территории Филиппин ракетный комплекс Typhon. Позже филиппинская сторона объявила, что проведет обучение личного состава ВС страны по управлению комплексом.
Ранее советник президента по национальной безопасности Филиппин Эдуардо Ано в ответ на обеспокоенность Китая и требования немедленно вывести Typon заявлял, что никто не может диктовать условия его стране.
ВС США в апреле на Филиппинах в рамках совместных учений двух стран развернули ракетный комплекс средней дальности действия MRC Typhon, предназначенный для запуска ракет SM-6 и "Томагавк".