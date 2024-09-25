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Филиппины хотят разместить американский комплекс Typhon на своей территории - РИА Новости, 25.09.2024
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15:57 25.09.2024 (обновлено: 16:08 25.09.2024)
https://ria.ru/20240925/filippiny-1974641899.html
Филиппины хотят разместить американский комплекс Typhon на своей территории
Филиппины хотят разместить американский комплекс Typhon на своей территории - РИА Новости, 25.09.2024
Филиппины хотят разместить американский комплекс Typhon на своей территории
Филиппины заявили о желании обеспечить размещение американского ракетного комплекса средней дальности действия Typhon на своей территории на постоянной основе,... РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T15:57
2024-09-25T16:08
в мире
филиппины
китай
манила
вооруженные силы сша
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Филиппины заявили о желании обеспечить размещение американского ракетного комплекса средней дальности действия Typhon на своей территории на постоянной основе, заявил в среду начальник штаба филиппинских вооруженных сил Ромео Браунер-младший. "Если бы это зависело от меня, то я хотел бы, чтобы ракетный комплекс Typhon всегда оставался на Филиппинах, потому что он нужен для нашей обороны", - приводит филиппинское издание GMA News слова Браунера-младшего. Уточняется, что Манила уже заявила о своем намерении Вашингтону и сейчас ждет ответа. По словам Ромео Браунера-младшего, размещение американского ракетного комплекса на Филиппинах на постоянной основе нацелено на укрепление обороноспособности государства и позволит "противостоять намерениям любой страны" нарушить "суверенитет и суверенные права" Филиппин. Ромео Браунер-младший также заявил, что в рамках программы модернизации вооруженных сил необходимо приобрести больше кораблей, истребителей и оборудования для киберзащиты. По его мнению, это позволит обеспечить "эффективное присутствие в Западно-Филиппинском море" (филиппинское название Южно-Китайского моря), потому что "в этой игре главное - присутствие, кто там находится, тот контролирует этот регион". На прошлой неделе сообщалось, что вооруженные силы США, вопреки требованиям Китая, в ближайшей перспективе не планируют вывозить с территории Филиппин ракетный комплекс Typhon. Позже филиппинская сторона объявила, что проведет обучение личного состава ВС страны по управлению комплексом. Ранее советник президента по национальной безопасности Филиппин Эдуардо Ано в ответ на обеспокоенность Китая и требования немедленно вывести Typon заявлял, что никто не может диктовать условия его стране. ВС США в апреле на Филиппинах в рамках совместных учений двух стран развернули ракетный комплекс средней дальности действия MRC Typhon, предназначенный для запуска ракет SM-6 и "Томагавк".
https://ria.ru/20240923/rossija-1974256464.html
https://ria.ru/20240727/kitay-1962325444.html
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в мире, филиппины, китай, манила, вооруженные силы сша
В мире, Филиппины, Китай, Манила, Вооруженные силы США
Филиппины хотят разместить американский комплекс Typhon на своей территории

На Филиппинах хотят разместить ракетный комплекс Typhon на постоянной основе

© Фото : public domain / US ArmyПодвижный грунтовый ракетный комплекс MRC Typhon
Подвижный грунтовый ракетный комплекс MRC Typhon - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
© Фото : public domain / US Army
Подвижный грунтовый ракетный комплекс MRC Typhon. Архивное фото
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Филиппины заявили о желании обеспечить размещение американского ракетного комплекса средней дальности действия Typhon на своей территории на постоянной основе, заявил в среду начальник штаба филиппинских вооруженных сил Ромео Браунер-младший.
"Если бы это зависело от меня, то я хотел бы, чтобы ракетный комплекс Typhon всегда оставался на Филиппинах, потому что он нужен для нашей обороны", - приводит филиппинское издание GMA News слова Браунера-младшего.
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Уточняется, что Манила уже заявила о своем намерении Вашингтону и сейчас ждет ответа. По словам Ромео Браунера-младшего, размещение американского ракетного комплекса на Филиппинах на постоянной основе нацелено на укрепление обороноспособности государства и позволит "противостоять намерениям любой страны" нарушить "суверенитет и суверенные права" Филиппин.
Ромео Браунер-младший также заявил, что в рамках программы модернизации вооруженных сил необходимо приобрести больше кораблей, истребителей и оборудования для киберзащиты. По его мнению, это позволит обеспечить "эффективное присутствие в Западно-Филиппинском море" (филиппинское название Южно-Китайского моря), потому что "в этой игре главное - присутствие, кто там находится, тот контролирует этот регион".
На прошлой неделе сообщалось, что вооруженные силы США, вопреки требованиям Китая, в ближайшей перспективе не планируют вывозить с территории Филиппин ракетный комплекс Typhon. Позже филиппинская сторона объявила, что проведет обучение личного состава ВС страны по управлению комплексом.
Ранее советник президента по национальной безопасности Филиппин Эдуардо Ано в ответ на обеспокоенность Китая и требования немедленно вывести Typon заявлял, что никто не может диктовать условия его стране.
ВС США в апреле на Филиппинах в рамках совместных учений двух стран развернули ракетный комплекс средней дальности действия MRC Typhon, предназначенный для запуска ракет SM-6 и "Томагавк".
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