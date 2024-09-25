https://ria.ru/20240925/filippiny-1974641899.html

Филиппины хотят разместить американский комплекс Typhon на своей территории

Филиппины хотят разместить американский комплекс Typhon на своей территории - РИА Новости, 25.09.2024

Филиппины хотят разместить американский комплекс Typhon на своей территории

Филиппины заявили о желании обеспечить размещение американского ракетного комплекса средней дальности действия Typhon на своей территории на постоянной основе,... РИА Новости, 25.09.2024

2024-09-25T15:57

2024-09-25T15:57

2024-09-25T16:08

в мире

филиппины

китай

манила

вооруженные силы сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/16/1941568355_0:0:1409:792_1920x0_80_0_0_d25fcef5a3936fa46883d231b8b6e696.jpg

МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Филиппины заявили о желании обеспечить размещение американского ракетного комплекса средней дальности действия Typhon на своей территории на постоянной основе, заявил в среду начальник штаба филиппинских вооруженных сил Ромео Браунер-младший. "Если бы это зависело от меня, то я хотел бы, чтобы ракетный комплекс Typhon всегда оставался на Филиппинах, потому что он нужен для нашей обороны", - приводит филиппинское издание GMA News слова Браунера-младшего. Уточняется, что Манила уже заявила о своем намерении Вашингтону и сейчас ждет ответа. По словам Ромео Браунера-младшего, размещение американского ракетного комплекса на Филиппинах на постоянной основе нацелено на укрепление обороноспособности государства и позволит "противостоять намерениям любой страны" нарушить "суверенитет и суверенные права" Филиппин. Ромео Браунер-младший также заявил, что в рамках программы модернизации вооруженных сил необходимо приобрести больше кораблей, истребителей и оборудования для киберзащиты. По его мнению, это позволит обеспечить "эффективное присутствие в Западно-Филиппинском море" (филиппинское название Южно-Китайского моря), потому что "в этой игре главное - присутствие, кто там находится, тот контролирует этот регион". На прошлой неделе сообщалось, что вооруженные силы США, вопреки требованиям Китая, в ближайшей перспективе не планируют вывозить с территории Филиппин ракетный комплекс Typhon. Позже филиппинская сторона объявила, что проведет обучение личного состава ВС страны по управлению комплексом. Ранее советник президента по национальной безопасности Филиппин Эдуардо Ано в ответ на обеспокоенность Китая и требования немедленно вывести Typon заявлял, что никто не может диктовать условия его стране. ВС США в апреле на Филиппинах в рамках совместных учений двух стран развернули ракетный комплекс средней дальности действия MRC Typhon, предназначенный для запуска ракет SM-6 и "Томагавк".

https://ria.ru/20240923/rossija-1974256464.html

https://ria.ru/20240727/kitay-1962325444.html

филиппины

китай

манила

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, филиппины, китай, манила, вооруженные силы сша