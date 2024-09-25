https://ria.ru/20240925/filatov-1974715134.html

Адвокат рассказал подробности дела подчиненного экс-замминистра обороны

Адвокат рассказал подробности дела подчиненного экс-замминистра обороны - РИА Новости, 25.09.2024

Адвокат рассказал подробности дела подчиненного экс-замминистра обороны

Антона Филатова арестовали через три дня после задержания экс-замминистра обороны РФ Тимура Иванова, подчиненным которого он ранее был, а до задержания он пять... РИА Новости, 25.09.2024

2024-09-25T21:53

2024-09-25T21:53

2024-09-25T21:53

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россия

москва

китай

тимур иванов

шереметьево (аэропорт)

дело замминистра обороны тимура иванова

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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Антона Филатова арестовали через три дня после задержания экс-замминистра обороны РФ Тимура Иванова, подчиненным которого он ранее был, а до задержания он пять лет находился под подпиской о невыезде, следует из материалов, оглашенных адвокатом в Басманном суде Москвы. Дело Филатова связано с хищениями у банка "Интеркоммерц" на сумму свыше 3 миллиардов рублей, оно было возбуждено еще в 2016 году. Его задержали в ноябре 2018 года и поместили под домашний арест по подозрению в пособничестве в растрате, затем меру пресечения смягчили на подписку. "Мой подзащитный находился под подпиской о невыезде с апреля 2019 года по 26 апреля 2024 года… до избрания в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу" , - сказал адвокат. Как уточнил РИА Новости родственник Филатова, его задержали в аэропорту "Шереметьево" по прилету из командировки из Китая. Следствие посчитало, что он пытался скрыться, отметил адвокат. Однако, по утверждению защиты, за последние годы Филатов неоднократно выезжал за пределы РФ по работе с согласия следователя. Сегодня Басманный суд продлил пребывание Филатова в СИЗО до 3 декабря. По данным "Коммерсанта", Филатов - бывший руководитель нескольких подведомственных Минобороны компаний, а одним из кураторов ООО "Оборонлогистика", где он работал до 2019 года, был Тимур Иванов. Иванова задержали по делу о взятках 23 апреля, на следующий день его арестовали.

https://ria.ru/20240924/fomin-1974349470.html

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происшествия, россия, москва, китай, тимур иванов, шереметьево (аэропорт), дело замминистра обороны тимура иванова