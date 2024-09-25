https://ria.ru/20240925/feldsher-1974519782.html

Фельдшер при эвакуации предпочла остаться с бабушками в курской деревне

Фельдшер при эвакуации предпочла остаться с бабушками в курской деревне - РИА Новости, 25.09.2024

Фельдшер при эвакуации предпочла остаться с бабушками в курской деревне

Фельдшер из курского Растворово Татьяна Козлитина рассказала РИА Новости, как при эвакуации предпочла перебраться в более безопасную часть деревни и продолжила... РИА Новости, 25.09.2024

2024-09-25T03:26

2024-09-25T03:26

2024-09-25T03:26

специальная военная операция на украине

россия

курская область

курск

владимир путин

валерий герасимов

вооруженные силы украины

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РАСТВОРОВО (Курская обл.), 25 сен - РИА Новости. Фельдшер из курского Растворово Татьяна Козлитина рассказала РИА Новости, как при эвакуации предпочла перебраться в более безопасную часть деревни и продолжила лечить оставшихся жителей. Козлитина, проработавшая здесь 30 лет, рассказала, что жители начали покидать деревню 8 августа. "И я уже тоже было собралась уехать, а там мои бабушки сидели - и говорят: "И ты нас бросаешь?" Ну, я и не уехала", - рассказала она. Поначалу она перебралась на другой конец деревни, "потому что там меньше бомбили", но сейчас уже вернулась домой. "И все это время жители, которые не эвакуировались, приходят за помощью. Разумеется, я им чем могу - помогу", - сказала фельдшер. По ее словам, пожилые жители деревни болеют ОРЗ, возможно, из-за стресса или из-за того, что им негде подогреть холодную воду. "Двоим даже с пневмонией уколы колола", - рассказал она. "Лекарства пока были, а потом у меня еще военные санитары жили на медпункте. Они мне тоже давали лекарства немножко. Ну, а потом, как посвободнее было, я в Курск ездила с оказией - еще набрала сумку. Пошла в аптеку и купила", - сказала фельдшер. Про себя Козлитина говорит, что "вернулась из эвакуации уже", переждав на дальней улице, пока обстрелы не стихнут. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 24 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 16,7 тысячи военных, 127 танков. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20240924/alaudinov-1974497082.html

https://ria.ru/20240924/alaudinov-1974497355.html

https://ria.ru/20240924/svo-1974425395.html

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курская область

курск

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россия, курская область, курск, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины