Рейтинг@Mail.ru
Фельдшер при эвакуации предпочла остаться с бабушками в курской деревне - РИА Новости, 25.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:26 25.09.2024
https://ria.ru/20240925/feldsher-1974519782.html
Фельдшер при эвакуации предпочла остаться с бабушками в курской деревне
Фельдшер при эвакуации предпочла остаться с бабушками в курской деревне - РИА Новости, 25.09.2024
Фельдшер при эвакуации предпочла остаться с бабушками в курской деревне
Фельдшер из курского Растворово Татьяна Козлитина рассказала РИА Новости, как при эвакуации предпочла перебраться в более безопасную часть деревни и продолжила... РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T03:26
2024-09-25T03:26
специальная военная операция на украине
россия
курская область
курск
владимир путин
валерий герасимов
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0c/1972227176_0:248:2759:1800_1920x0_80_0_0_e3fc1c23e2530410f8bdcfb99e450178.jpg
РАСТВОРОВО (Курская обл.), 25 сен - РИА Новости. Фельдшер из курского Растворово Татьяна Козлитина рассказала РИА Новости, как при эвакуации предпочла перебраться в более безопасную часть деревни и продолжила лечить оставшихся жителей. Козлитина, проработавшая здесь 30 лет, рассказала, что жители начали покидать деревню 8 августа. "И я уже тоже было собралась уехать, а там мои бабушки сидели - и говорят: "И ты нас бросаешь?" Ну, я и не уехала", - рассказала она. Поначалу она перебралась на другой конец деревни, "потому что там меньше бомбили", но сейчас уже вернулась домой. "И все это время жители, которые не эвакуировались, приходят за помощью. Разумеется, я им чем могу - помогу", - сказала фельдшер. По ее словам, пожилые жители деревни болеют ОРЗ, возможно, из-за стресса или из-за того, что им негде подогреть холодную воду. "Двоим даже с пневмонией уколы колола", - рассказал она. "Лекарства пока были, а потом у меня еще военные санитары жили на медпункте. Они мне тоже давали лекарства немножко. Ну, а потом, как посвободнее было, я в Курск ездила с оказией - еще набрала сумку. Пошла в аптеку и купила", - сказала фельдшер. Про себя Козлитина говорит, что "вернулась из эвакуации уже", переждав на дальней улице, пока обстрелы не стихнут. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 24 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 16,7 тысячи военных, 127 танков. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240924/alaudinov-1974497082.html
https://ria.ru/20240924/alaudinov-1974497355.html
https://ria.ru/20240924/svo-1974425395.html
россия
курская область
курск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0c/1972227176_14:0:2745:2048_1920x0_80_0_0_ddbf92272a23b16424dfca7ff256cfc4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, курская область, курск, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Курск, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины
Фельдшер при эвакуации предпочла остаться с бабушками в курской деревне

Фельдшер из курского Растворово при эвакуации предпочла остаться с бабушками

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкЖители пострадавших в результате атаки ВСУ приграничных районов Курской области в пункте временного размещения
Жители пострадавших в результате атаки ВСУ приграничных районов Курской области в пункте временного размещения - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Жители пострадавших в результате атаки ВСУ приграничных районов Курской области в пункте временного размещения. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
РАСТВОРОВО (Курская обл.), 25 сен - РИА Новости. Фельдшер из курского Растворово Татьяна Козлитина рассказала РИА Новости, как при эвакуации предпочла перебраться в более безопасную часть деревни и продолжила лечить оставшихся жителей.
Козлитина, проработавшая здесь 30 лет, рассказала, что жители начали покидать деревню 8 августа.
Командир спецназа Ахмат, заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов в Курской области - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
У ВСУ нет ресурсов для продвижения в Курской области, заявил Алаудинов
24 сентября, 19:39
"И я уже тоже было собралась уехать, а там мои бабушки сидели - и говорят: "И ты нас бросаешь?" Ну, я и не уехала", - рассказала она.
Поначалу она перебралась на другой конец деревни, "потому что там меньше бомбили", но сейчас уже вернулась домой. "И все это время жители, которые не эвакуировались, приходят за помощью. Разумеется, я им чем могу - помогу", - сказала фельдшер.
По ее словам, пожилые жители деревни болеют ОРЗ, возможно, из-за стресса или из-за того, что им негде подогреть холодную воду. "Двоим даже с пневмонией уколы колола", - рассказал она.
"Лекарства пока были, а потом у меня еще военные санитары жили на медпункте. Они мне тоже давали лекарства немножко. Ну, а потом, как посвободнее было, я в Курск ездила с оказией - еще набрала сумку. Пошла в аптеку и купила", - сказала фельдшер.
Украинские солдаты - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
Алаудинов: ВСУ сдали 12 ранее взятых населенных пунктов в Курской области
24 сентября, 19:43
Про себя Козлитина говорит, что "вернулась из эвакуации уже", переждав на дальней улице, пока обстрелы не стихнут.
Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 24 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 16,7 тысячи военных, 127 танков.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
Зона СВО - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
Группировка "Север" отразила две атаки ВСУ в Курской области
24 сентября, 14:19
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьКурскВладимир ПутинВалерий ГерасимовВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала