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ФБР провело обыски в офисах компании-партнера правительства США, пишут СМИ - РИА Новости, 25.09.2024
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08:01 25.09.2024
https://ria.ru/20240925/fbr-1974529366.html
ФБР провело обыски в офисах компании-партнера правительства США, пишут СМИ
ФБР провело обыски в офисах компании-партнера правительства США, пишут СМИ - РИА Новости, 25.09.2024
ФБР провело обыски в офисах компании-партнера правительства США, пишут СМИ
ФБР и Служба криминальных расследований министерства обороны США во вторник провели обыски в штаб-квартире и офисах компании Carahsoft Technology Corp,... РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T08:01
2024-09-25T08:01
в мире
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. ФБР и Служба криминальных расследований министерства обороны США во вторник провели обыски в штаб-квартире и офисах компании Carahsoft Technology Corp, поставляющей информационные технологии для госучреждений страны от таких компаний, как Microsoft, Google, Oracle и Crowdstrike, передает агентство Блумберг со ссылкой на осведомленные источники. По данным агентства, обыски прошли в офисах компании в городе Рестон штата Виргиния. "Сотрудники ФБР во вторник провели обыски в офисах компании Carahsoft Technology Corp в районе Вашингтонской агломерации... Сотрудники ФБР и Службы криминальных расследований министерства обороны были замечены в штаб-квартире Carahsoft в Рестоне штата Виргиния, они собирали документы и компьютеры сотрудников", - рассказали агентству несколько осведомленных источников. Блумберг передает со ссылкой на представителя Carahsoft Мэри Ландж, что причиной обыска было расследование, проводимое сотрудниками правоохранительных служб в отношении одной из компаний, с которой Carahsoft вела дела в прошлом, однако какой именно - не уточняется. По данным агентства, основанная в 2004 года Carahsoft Technology Corp со временем стала крупным игроком на рынке поставки технологий государству. Отмечается, что компания сотрудничает с тысячами продавцов и посредников, включая компании Microsoft, Google, Oracle Corporation, облачную платформу AWS, а также компаний из сферы безопасности Palo Alto Networks и CrowdStrike. Утром 19 июля начался глобальный сбой техники, работающей на базе Windows, из-за которого пострадали операторы связи, банки и авиакомпании по всему миру. Американская компания CrowdStrike подтвердила, что глобальный сбой в работе Windows случился из-за ее обновления для приложения кибербезопасности Falcon Sensor. Управление гражданской авиации США сообщало, что ряд американских авиакомпаний, в числе которых United Airlines, Delta Air Lines, Allegiant Airlines и American Airlines, приостановили полеты из-за проблемы со связью.
https://ria.ru/20240910/fbr-1971811460.html
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в мире, сша, виргиния, фбр, crowdstrike, microsoft corporation
В мире, США, Виргиния, ФБР, CrowdStrike, Microsoft Corporation
ФБР провело обыски в офисах компании-партнера правительства США, пишут СМИ

В офисах компании-партнера правительства США и Crowdstrike прошли обыски

© РИА Новости / Дмитрий Паршин | Перейти в медиабанкСотрудники ФБР и полиции
Сотрудники ФБР и полиции - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
© РИА Новости / Дмитрий Паршин
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Сотрудники ФБР и полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. ФБР и Служба криминальных расследований министерства обороны США во вторник провели обыски в штаб-квартире и офисах компании Carahsoft Technology Corp, поставляющей информационные технологии для госучреждений страны от таких компаний, как Microsoft, Google, Oracle и Crowdstrike, передает агентство Блумберг со ссылкой на осведомленные источники.
По данным агентства, обыски прошли в офисах компании в городе Рестон штата Виргиния.
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"Сотрудники ФБР во вторник провели обыски в офисах компании Carahsoft Technology Corp в районе Вашингтонской агломерации... Сотрудники ФБР и Службы криминальных расследований министерства обороны были замечены в штаб-квартире Carahsoft в Рестоне штата Виргиния, они собирали документы и компьютеры сотрудников", - рассказали агентству несколько осведомленных источников.
Блумберг передает со ссылкой на представителя Carahsoft Мэри Ландж, что причиной обыска было расследование, проводимое сотрудниками правоохранительных служб в отношении одной из компаний, с которой Carahsoft вела дела в прошлом, однако какой именно - не уточняется.
По данным агентства, основанная в 2004 года Carahsoft Technology Corp со временем стала крупным игроком на рынке поставки технологий государству. Отмечается, что компания сотрудничает с тысячами продавцов и посредников, включая компании Microsoft, Google, Oracle Corporation, облачную платформу AWS, а также компаний из сферы безопасности Palo Alto Networks и CrowdStrike.
Утром 19 июля начался глобальный сбой техники, работающей на базе Windows, из-за которого пострадали операторы связи, банки и авиакомпании по всему миру. Американская компания CrowdStrike подтвердила, что глобальный сбой в работе Windows случился из-за ее обновления для приложения кибербезопасности Falcon Sensor. Управление гражданской авиации США сообщало, что ряд американских авиакомпаний, в числе которых United Airlines, Delta Air Lines, Allegiant Airlines и American Airlines, приостановили полеты из-за проблемы со связью.
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