https://ria.ru/20240925/fbr-1974529366.html

ФБР провело обыски в офисах компании-партнера правительства США, пишут СМИ

ФБР провело обыски в офисах компании-партнера правительства США, пишут СМИ - РИА Новости, 25.09.2024

ФБР провело обыски в офисах компании-партнера правительства США, пишут СМИ

ФБР и Служба криминальных расследований министерства обороны США во вторник провели обыски в штаб-квартире и офисах компании Carahsoft Technology Corp,... РИА Новости, 25.09.2024

2024-09-25T08:01

2024-09-25T08:01

2024-09-25T08:01

в мире

сша

виргиния

фбр

crowdstrike

microsoft corporation

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/14/1593871088_0:0:3008:1692_1920x0_80_0_0_4a1cc1e4e3561ad77b48889a51984559.jpg

МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. ФБР и Служба криминальных расследований министерства обороны США во вторник провели обыски в штаб-квартире и офисах компании Carahsoft Technology Corp, поставляющей информационные технологии для госучреждений страны от таких компаний, как Microsoft, Google, Oracle и Crowdstrike, передает агентство Блумберг со ссылкой на осведомленные источники. По данным агентства, обыски прошли в офисах компании в городе Рестон штата Виргиния. "Сотрудники ФБР во вторник провели обыски в офисах компании Carahsoft Technology Corp в районе Вашингтонской агломерации... Сотрудники ФБР и Службы криминальных расследований министерства обороны были замечены в штаб-квартире Carahsoft в Рестоне штата Виргиния, они собирали документы и компьютеры сотрудников", - рассказали агентству несколько осведомленных источников. Блумберг передает со ссылкой на представителя Carahsoft Мэри Ландж, что причиной обыска было расследование, проводимое сотрудниками правоохранительных служб в отношении одной из компаний, с которой Carahsoft вела дела в прошлом, однако какой именно - не уточняется. По данным агентства, основанная в 2004 года Carahsoft Technology Corp со временем стала крупным игроком на рынке поставки технологий государству. Отмечается, что компания сотрудничает с тысячами продавцов и посредников, включая компании Microsoft, Google, Oracle Corporation, облачную платформу AWS, а также компаний из сферы безопасности Palo Alto Networks и CrowdStrike. Утром 19 июля начался глобальный сбой техники, работающей на базе Windows, из-за которого пострадали операторы связи, банки и авиакомпании по всему миру. Американская компания CrowdStrike подтвердила, что глобальный сбой в работе Windows случился из-за ее обновления для приложения кибербезопасности Falcon Sensor. Управление гражданской авиации США сообщало, что ряд американских авиакомпаний, в числе которых United Airlines, Delta Air Lines, Allegiant Airlines и American Airlines, приостановили полеты из-за проблемы со связью.

https://ria.ru/20240910/fbr-1971811460.html

https://ria.ru/20240816/sayms-1966543284.html

сша

виргиния

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, виргиния, фбр, crowdstrike, microsoft corporation