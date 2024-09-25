https://ria.ru/20240925/fas-1974550435.html
ФАС возбудила дело против Альфа-банка
ФАС возбудила дело против Альфа-банка - РИА Новости, 25.09.2024
ФАС возбудила дело против Альфа-банка
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело в отношении Альфа-банка по признакам нарушений в рекламе счета для бизнеса, сообщило ведомство. РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T10:36
2024-09-25T10:36
2024-09-25T10:36
россия
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
альфа-банк
московский метрополитен
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело в отношении Альфа-банка по признакам нарушений в рекламе счета для бизнеса, сообщило ведомство. "ФАС признала ненадлежащей рекламу счета для бизнеса АО "Альфа-банк". Банк не указывал существенные условия финансовых услуг... служба возбудила дело в отношении банка и признала рекламу ненадлежащей", - сказано в сообщении. Указывается, что в службу обращались граждане с претензиями к рекламе Альфа-банка, которая распространялась в Московском метрополитене. В рекламе утверждалось, что платежи и переводы для бизнеса составляют ноль рублей. Однако на официальном сайте банка было указано, что такие условия действуют только для "клиентов с подпиской", а лимит на бесплатные переводы и платежи физическим лицам составляет 10 миллионов рублей в месяц, отмечается в сообщении. Такие действия кредитной организации могут вводить потребителей в заблуждение и содержат признаки нарушения закона о рекламе, добавили в ведомстве. Ранее служба возбудила в отношении банка дела, подозревая в нарушении в рекламе программы лояльности, кредита, кредитной и дебетовой карт, а также за указание в рекламе недостоверных, по её мнению, сведений о комиссии за эквайринг.
https://ria.ru/20240918/fas-1973347475.html
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россия, федеральная антимонопольная служба (фас россии), альфа-банк, московский метрополитен
Россия, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России), Альфа-банк, Московский метрополитен
ФАС возбудила дело против Альфа-банка
ФАС возбудила дело против Альфа-банка за нарушения в рекламе счета
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело в отношении Альфа-банка по признакам нарушений в рекламе счета для бизнеса, сообщило ведомство.
"ФАС признала ненадлежащей рекламу счета для бизнеса АО "Альфа-банк". Банк не указывал существенные условия финансовых услуг... служба возбудила дело в отношении банка и признала рекламу ненадлежащей", - сказано в сообщении.
Указывается, что в службу обращались граждане с претензиями к рекламе Альфа-банка, которая распространялась в Московском метрополитене
. В рекламе утверждалось, что платежи и переводы для бизнеса составляют ноль рублей. Однако на официальном сайте банка было указано, что такие условия действуют только для "клиентов с подпиской", а лимит на бесплатные переводы и платежи физическим лицам составляет 10 миллионов рублей в месяц, отмечается в сообщении.
Такие действия кредитной организации могут вводить потребителей в заблуждение и содержат признаки нарушения закона о рекламе, добавили в ведомстве.
Ранее служба возбудила в отношении банка дела, подозревая в нарушении в рекламе программы лояльности, кредита, кредитной и дебетовой карт, а также за указание в рекламе недостоверных, по её мнению, сведений о комиссии за эквайринг.