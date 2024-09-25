https://ria.ru/20240925/evrosojuz-1974532096.html

Евросоюз не должен допускать обхода Шенгена, заявил премьер Греции

Евросоюз не должен допускать обхода Шенгена, заявил премьер Греции - РИА Новости, 25.09.2024

Евросоюз не должен допускать обхода Шенгена, заявил премьер Греции

Евросоюз должен защищать свои внешние границы и в то же время не допускать одностороннего обхода Шенгенских соглашений о свободе передвижения, заявил... РИА Новости, 25.09.2024

2024-09-25T08:27

2024-09-25T08:27

2024-09-25T08:27

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АФИНЫ, 25 сен - РИА Новости. Евросоюз должен защищать свои внешние границы и в то же время не допускать одностороннего обхода Шенгенских соглашений о свободе передвижения, заявил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис в интервью телеканалу CNN в Нью-Йорке. Текст интервью распространила пресс-служба премьера. Журналист спросила Мицотакиса, нет ли противоречия между его просьбой к ЕС разрешить большему количеству детей и раненых гражданских лиц из Газы приехать в Евросоюз и строительством в то же время забора на границе с Турцией. "Я считаю, что нам нужен большой забор и большая дверь. Для Европейского союза важно защищать свои внешние границы. В то же время важно создать легальные каналы иммиграции и делать это организованно и дисциплинированно, как по гуманитарным, так и по экономическим причинам", - сказал Мицотакис. Он сказал, что Греция была единственной страной, принявшей сотни женщин из Афганистана, когда эта страна "была практически на грани краха после того, как США внезапно отказались от нее". "В то же время мы хотим дать понять таким странам, как Египет, например, что мы можем принять рабочих в Греции. Они могут приехать и остаться. Они могут приехать легально, безопасно, и им не придется отправляться в опасное путешествие, пересекая Эгейское море, чтобы добраться до Греции", - сказал премьер. "Я считаю, что это должно стать основой современной иммиграционной политики Европейского союза. Решение заключается не в одностороннем обходе Шенгенских правил. У нас есть Пакт об иммиграции и убежище. Никто им полностью не доволен, но такова природа европейского компромисса. И мы должны его выполнять", - заявил Мицотакис. Германия с 16 сентября ввела временные меры контроля на всех сухопутных границах страны для снижения притока мигрантов и в рамках борьбы с террористической угрозой. Глава МВД ФРГ Нэнси Фезер в объяснительном письме Европейской комиссии заявила, что ресурсы страны и её федеральных земель по принятию мигрантов "практически исчерпаны". Греция считает, что Пакт о миграции и убежище "относительно справедливо" распределяет бремя между странами первого приема, такими как Греция, Италия, Испания, Мальта, Кипр и страны Северной Европы. Афины заявляют, что этот пакт был принят всеми государствами-членами и должен выполняться. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа с 7 октября превысило 39,5 тысячи человек, более 91 тысячи пострадали. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. В начале августа 2021 года талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Занимавший тогда пост президента Афганистана Ашраф Гани покинул страну. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.* Движение "Талибан" находится под санкциями ООН за террористическую деятельность

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Варвара Скокшина

в мире, греция, афганистан, израиль, кириакос мицотакис, мохаммад хасан ахунд, оон, хамас, талибан