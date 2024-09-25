"Ростех" рассказал о работе завода "Электроприбор"
"Ростех": завод "Электроприбор" в год выпускает около 40 тысяч изделий
Павильон компании "Ростех". Архивное фото
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Завод "Электроприбор" (входит в концерн "Радиоэлектронные технологии" госкорпорации "Ростех") в год выпускает около 40 тысяч изделий для самолетов, вертолетов и других летательных аппаратов, сообщил "Ростех".
"Предприятие "Ростеха" выпускает в год порядка 40 тысяч изделий для летательных аппаратов. Завод "Электроприбор", входящий в наш КРЭТ (Концерн "Радиоэлектронные технологии" - ред.), отмечает 70-летний юбилей. Продукцией предприятия оснащаются 55 типов самолетов и 34 типа вертолетов, а также 51 вид летательных аппаратов других типов", - говорится в сообщении.
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Отмечено, что за годы работы "Электроприбора" на предприятии освоено серийное производство около двухсот наименований изделий многофункционального применения. Сейчас товарная номенклатура предприятия насчитывает более ста позиций.
"Предприятие "Электроприбор", стоявшее у истоков отечественного машиностроения и авионики, прошло большой путь, укрепило свой потенциал, выросло в современный высокотехнологичный научно-производственный комплекс. Сегодня оно является ведущим отечественным производителем высокоточного навигационного оборудования. Убежден, что работа завода и в дальнейшем будет способствовать укреплению технологического суверенитета и повышению обороноспособности нашей страны", - сказал глава "Ростеха" Сергей Чемезов, поздравляя завод с юбилеем, его слова приводит госкорпорация "Ростех".