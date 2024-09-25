https://ria.ru/20240925/eksport-1974677770.html

Основатель ГК "Дело" Шишкарев: для экспорта "раскатают" новые маршруты

Основатель ГК "Дело" Шишкарев: для экспорта "раскатают" новые маршруты - РИА Новости, 25.09.2024

Основатель ГК "Дело" Шишкарев: для экспорта "раскатают" новые маршруты

Достичь национальных целей по экспорту можно, лишь "раскатывая" альтернативные маршруты, заявил председатель Совета директоров ГК "Дело" Сергей Шишкарев в ходе... РИА Новости, 25.09.2024

2024-09-25T17:41

2024-09-25T17:41

2024-09-25T18:53

дальний восток

юг

индийский океан

сергей шишкарев

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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Достичь национальных целей по экспорту можно, лишь "раскатывая" альтернативные маршруты, заявил председатель Совета директоров ГК "Дело" Сергей Шишкарев в ходе семинара, приуроченного к заседанию Госсовета. В рамках мероприятия в рабочей группе "Логистика на целевые рынки" представители бизнеса и государства в формате "мозгового штурма" обсуждали меры поддержки российского экспорта. В том числе — вопросы балансирования экспортно-импортных потоков за счет субсидирования недозагруженных перспективных логистических маршрутов, включая контейнерные перевозки. Шишкарев отметил, что дисбаланс грузовых потоков действительно представляет собой серьёзную проблему для всех участников рынка, и призвал активнее развивать коридоры "Север-Юг" и Северного морского пути. По его словам, Восточный полигон будет отставать от мощностей портов Дальнего Востока еще очень долго даже при самых оптимистичных сценариях его расширения. "Не только через порты Юга и Северо-Запада — большие перспективы вижу в выходе к Индийскому океану по коридору "Север-Юг", в развитии СМП. И, конечно, нужно строить наши транспортно-логистические центры за рубежом, чтобы были свои склады, терминалы, флот", — отметил Шишкарев, слова которого привели в пресс-службе компании.

https://ria.ru/20240905/shishkarev-1970850691.html

дальний восток

юг

индийский океан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

дальний восток, юг, индийский океан, сергей шишкарев