Основатель ГК "Дело" Шишкарев: для экспорта "раскатают" новые маршруты
© Фото : пресс-служба ГК "Дело"Председатель совета директоров Группы компаний "Дело" Сергей Шишкарев
© Фото : пресс-служба ГК "Дело"
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Достичь национальных целей по экспорту можно, лишь "раскатывая" альтернативные маршруты, заявил председатель Совета директоров ГК "Дело" Сергей Шишкарев в ходе семинара, приуроченного к заседанию Госсовета.
В рамках мероприятия в рабочей группе "Логистика на целевые рынки" представители бизнеса и государства в формате "мозгового штурма" обсуждали меры поддержки российского экспорта. В том числе — вопросы балансирования экспортно-импортных потоков за счет субсидирования недозагруженных перспективных логистических маршрутов, включая контейнерные перевозки.
Шишкарев отметил, что дисбаланс грузовых потоков действительно представляет собой серьёзную проблему для всех участников рынка, и призвал активнее развивать коридоры "Север-Юг" и Северного морского пути. По его словам, Восточный полигон будет отставать от мощностей портов Дальнего Востока еще очень долго даже при самых оптимистичных сценариях его расширения.
"Не только через порты Юга и Северо-Запада — большие перспективы вижу в выходе к Индийскому океану по коридору "Север-Юг", в развитии СМП. И, конечно, нужно строить наши транспортно-логистические центры за рубежом, чтобы были свои склады, терминалы, флот", — отметил Шишкарев, слова которого привели в пресс-службе компании.