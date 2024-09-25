https://ria.ru/20240925/eksport-1974630818.html
Нацпроект по поддержке экспорта стартует в 2025 году
Нацпроект по поддержке экспорта стартует в 2025 году - РИА Новости, 25.09.2024
Нацпроект по поддержке экспорта стартует в 2025 году
Нацпроект по поддержке экспорта будет продлен до 2030 года, он стартует в следующем году, заявил президент России Владимир Путин на расширенном заседании... РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T15:23
2024-09-25T15:23
2024-09-25T15:34
экономика
россия
владимир путин
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Нацпроект по поддержке экспорта будет продлен до 2030 года, он стартует в следующем году, заявил президент России Владимир Путин на расширенном заседании президиума Госсовета по вопросу развития экспорта."В ходе встреч с представителями деловых кругов, с предпринимателями, неоднократно звучали предложения продлить нацпроект по поддержке экспорта. И мы договорились, что это будет сделано. В следующем году стартует обновленный национальный проект "Международная кооперация и экспорт". Основой для его решения, мер и механизмов должны стать достигнутые результаты в экспортной сфере, приоритеты экономического развития, которые стоят перед нашей страной и, конечно, объективные глобальные тенденции", - сказал Путин.
https://ria.ru/20240905/putin-1970725856.html
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, владимир путин
Экономика, Россия, Владимир Путин
Нацпроект по поддержке экспорта стартует в 2025 году
Нацпроект по поддержке экспорта стартует в 2025 году, его продлят до 2030 года