https://ria.ru/20240925/egorov-1974634515.html

Егоров: обучение во вторую смену отменят в Тамбове с открытием новых школ

Егоров: обучение во вторую смену отменят в Тамбове с открытием новых школ - РИА Новости, 25.09.2024

Егоров: обучение во вторую смену отменят в Тамбове с открытием новых школ

Глава Тамбовской области Максим Егоров рассказал, что с открытием трех новых школ в областном центре получится отменить обучение во вторую смену, сообщает... РИА Новости, 25.09.2024

2024-09-25T15:33

2024-09-25T15:33

2024-09-25T15:34

тамбовская область

волжский

тамбов

максим егоров

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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Глава Тамбовской области Максим Егоров рассказал, что с открытием трех новых школ в областном центре получится отменить обучение во вторую смену, сообщает пресс-служба правительства региона. Об открытии новых школ глава региона рассказал в ходе "Прямой линии" 24 сентября. "Мы активно решаем этот вопрос. Сейчас в областном центре ведется строительство трех школ: в микрорайоне Майский, в селе Бокино и на улице Волжская. С их открытием мы сможем отменить обучение во вторую смену в городе Тамбове", — подчеркнул Егоров, его слова приводит пресс-служба Строительство новых школ ведется с применением концессионного механизма, а сроки завершения строительства этих учебных заведений были скорректированы. "К сожалению, концессионер не выполняет обязательства, в результате подрядчик отстает от графика. Мы взяли ситуацию под контроль — в 2025 году школы будут достроены", - сказал глава Тамбовской области. Егоров отметил, что школа №3 – Центр профнавигации и развития карьеры, которая находится в микрорайоне Майский, будет открыта до 20 октября 2024 года. Новая школа состоит из девяти трех и четырехэтажных корпусов. Ее мощность — 2425 мест. На данный момент завершается оснащение школы необходимым оборудованием, она проходит процедуру лицензирования. Также ведется строительство еще двух школ в областном центре — селе Бокино на 1100 мест и на улице Волжская на 1275 мест. Их строительство позволит ликвидировать вторую смену и разгрузить близлежащие школы. Школы строятся по национальному проекту "Образование".

https://ria.ru/20240925/podderzhka-1974618759.html

волжский

тамбов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

волжский, тамбов, максим егоров