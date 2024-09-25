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Егоров: обучение во вторую смену отменят в Тамбове с открытием новых школ - РИА Новости, 25.09.2024
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Тамбовская область
 
15:33 25.09.2024 (обновлено: 15:34 25.09.2024)
https://ria.ru/20240925/egorov-1974634515.html
Егоров: обучение во вторую смену отменят в Тамбове с открытием новых школ
Егоров: обучение во вторую смену отменят в Тамбове с открытием новых школ - РИА Новости, 25.09.2024
Егоров: обучение во вторую смену отменят в Тамбове с открытием новых школ
Глава Тамбовской области Максим Егоров рассказал, что с открытием трех новых школ в областном центре получится отменить обучение во вторую смену, сообщает... РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T15:33
2024-09-25T15:34
тамбовская область
волжский
тамбов
максим егоров
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Глава Тамбовской области Максим Егоров рассказал, что с открытием трех новых школ в областном центре получится отменить обучение во вторую смену, сообщает пресс-служба правительства региона. Об открытии новых школ глава региона рассказал в ходе "Прямой линии" 24 сентября. "Мы активно решаем этот вопрос. Сейчас в областном центре ведется строительство трех школ: в микрорайоне Майский, в селе Бокино и на улице Волжская. С их открытием мы сможем отменить обучение во вторую смену в городе Тамбове", — подчеркнул Егоров, его слова приводит пресс-служба Строительство новых школ ведется с применением концессионного механизма, а сроки завершения строительства этих учебных заведений были скорректированы. "К сожалению, концессионер не выполняет обязательства, в результате подрядчик отстает от графика. Мы взяли ситуацию под контроль — в 2025 году школы будут достроены", - сказал глава Тамбовской области. Егоров отметил, что школа №3 – Центр профнавигации и развития карьеры, которая находится в микрорайоне Майский, будет открыта до 20 октября 2024 года. Новая школа состоит из девяти трех и четырехэтажных корпусов. Ее мощность — 2425 мест. На данный момент завершается оснащение школы необходимым оборудованием, она проходит процедуру лицензирования. Также ведется строительство еще двух школ в областном центре — селе Бокино на 1100 мест и на улице Волжская на 1275 мест. Их строительство позволит ликвидировать вторую смену и разгрузить близлежащие школы. Школы строятся по национальному проекту "Образование".
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волжский, тамбов, максим егоров
Тамбовская область, Волжский, Тамбов, Максим Егоров

Егоров: обучение во вторую смену отменят в Тамбове с открытием новых школ

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкСтелла-сердце "Я люблю Тамбов" в Тамбове
Стелла-сердце Я люблю Тамбов в Тамбове - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Стелла-сердце "Я люблю Тамбов" в Тамбове
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Глава Тамбовской области Максим Егоров рассказал, что с открытием трех новых школ в областном центре получится отменить обучение во вторую смену, сообщает пресс-служба правительства региона.
Об открытии новых школ глава региона рассказал в ходе "Прямой линии" 24 сентября.
"Мы активно решаем этот вопрос. Сейчас в областном центре ведется строительство трех школ: в микрорайоне Майский, в селе Бокино и на улице Волжская. С их открытием мы сможем отменить обучение во вторую смену в городе Тамбове", — подчеркнул Егоров, его слова приводит пресс-служба
Строительство новых школ ведется с применением концессионного механизма, а сроки завершения строительства этих учебных заведений были скорректированы.
"К сожалению, концессионер не выполняет обязательства, в результате подрядчик отстает от графика. Мы взяли ситуацию под контроль — в 2025 году школы будут достроены", - сказал глава Тамбовской области.
Егоров отметил, что школа №3 – Центр профнавигации и развития карьеры, которая находится в микрорайоне Майский, будет открыта до 20 октября 2024 года. Новая школа состоит из девяти трех и четырехэтажных корпусов. Ее мощность — 2425 мест. На данный момент завершается оснащение школы необходимым оборудованием, она проходит процедуру лицензирования.
Также ведется строительство еще двух школ в областном центре — селе Бокино на 1100 мест и на улице Волжская на 1275 мест. Их строительство позволит ликвидировать вторую смену и разгрузить близлежащие школы. Школы строятся по национальному проекту "Образование".
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