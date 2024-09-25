https://ria.ru/20240925/ege-1974554218.html

ЕГЭ по иностранному языку могут исключить для некоторых специальностей

ЕГЭ по иностранному языку могут исключить для некоторых специальностей - РИА Новости, 25.09.2024

ЕГЭ по иностранному языку могут исключить для некоторых специальностей

Минобрнауки России планирует исключить сдачу ЕГЭ по иностранному языку для таких специальностей, как экономика, менеджмент и управление персоналом, следует из... РИА Новости, 25.09.2024

2024-09-25T10:53

2024-09-25T10:53

2024-09-25T10:53

общество

россия

единый государственный экзамен (егэ)

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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Минобрнауки России планирует исключить сдачу ЕГЭ по иностранному языку для таких специальностей, как экономика, менеджмент и управление персоналом, следует из проекта министерства, который опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Теперь для поступления на данные направления предусмотрены ЕГЭ по математике и русскому (обязательные), а также по информатике, истории, обществознанию или географии на выбор вуза: иногда университет включает несколько экзаменов и дает право абитуриенту выбрать из списка. Ранее также сообщалось, что Минобрнауки РФ планирует оставить ЕГЭ по русскому языку в качестве обязательного экзамена для поступления в российские вузы по всем направлениям и специальностям. Перечень вступительных испытаний в вузы теперь будет формироваться из экзамена по русскому языку, профильному предмету из списка обязательных, который выбирает вуз, и один-два профильных предмета из оставшихся в списке (вуз может сделать этот выбор сам или предоставить его абитуриенту), следует из проекта Минобрнауки. В министерстве уточнили, что ученики выпускных классов должны определиться с дисциплинами, по которым будут сдавать ЕГЭ, до 1 февраля 2025 года. В свою очередь, университетам необходимо опубликовать перечень вступительных испытаний не позднее 20 января 2025 года. "Изменения направлены на укрепление связи между полученными в школе знаниями и требованиями программ высшего образования", - отмечается в Telegram-канале Минобрнауки.

https://ria.ru/20240913/zakon-1972406529.html

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общество, россия, единый государственный экзамен (егэ)