https://ria.ru/20240925/efimov-1974564569.html

Ефимов: более 6 тысяч москвичей переедут по реновации в сентябре и октябре

Ефимов: более 6 тысяч москвичей переедут по реновации в сентябре и октябре - РИА Новости, 25.09.2024

Ефимов: более 6 тысяч москвичей переедут по реновации в сентябре и октябре

Более 6 тысяч жителей столицы начнут переселение в рамках программы реновации в сентябре и октябре текущего года, сообщил заммэра Москвы по градостроительной... РИА Новости, 25.09.2024

2024-09-25T14:07

2024-09-25T14:07

2024-09-25T14:07

москва

жилье

владимир ефимов (правительство москвы)

владислав овчинский

градостроительный комплекс москвы

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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Более 6 тысяч жителей столицы начнут переселение в рамках программы реновации в сентябре и октябре текущего года, сообщил заммэра Москвы по градостроительной политике Владимир Ефимов.В сообщении уточняется, что в городе в сентябре передадут под заселение 11 домов. Их построили в рамках реновации. Новостройки находятся в шести округах Москвы, самое большое количество из них – на востоке."Новые дома, возведенные по программе реновации, расположены в шести административных округах. Так, четыре жилых комплекса находятся в Восточном, по две новостройки – в Юго-Восточном и Западном, по одному дому – в Центральном, Южном и Северном административных округах", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.Для переезда подготовили свыше 2,8 тысяч квартир, говорится в пресс-релизе.В свою очередь министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский отметил, что в рамках реновации расселят 25 старых домов, жители будут переезжать в границах своего района.Переезд для жителей будет проходить поэтапно, для некоторых их них улучшится транспортная доступность.

https://ria.ru/20240924/efimov-1974387484.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, жилье, владимир ефимов (правительство москвы) , владислав овчинский, градостроительный комплекс москвы