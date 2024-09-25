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Ефимов: более 6 тысяч москвичей переедут по реновации в сентябре и октябре - РИА Новости, 25.09.2024
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14:07 25.09.2024
https://ria.ru/20240925/efimov-1974564569.html
Ефимов: более 6 тысяч москвичей переедут по реновации в сентябре и октябре
Ефимов: более 6 тысяч москвичей переедут по реновации в сентябре и октябре - РИА Новости, 25.09.2024
Ефимов: более 6 тысяч москвичей переедут по реновации в сентябре и октябре
Более 6 тысяч жителей столицы начнут переселение в рамках программы реновации в сентябре и октябре текущего года, сообщил заммэра Москвы по градостроительной... РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T14:07
2024-09-25T14:07
москва
жилье
владимир ефимов (правительство москвы)
владислав овчинский
градостроительный комплекс москвы
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Более 6 тысяч жителей столицы начнут переселение в рамках программы реновации в сентябре и октябре текущего года, сообщил заммэра Москвы по градостроительной политике Владимир Ефимов.В сообщении уточняется, что в городе в сентябре передадут под заселение 11 домов. Их построили в рамках реновации. Новостройки находятся в шести округах Москвы, самое большое количество из них – на востоке."Новые дома, возведенные по программе реновации, расположены в шести административных округах. Так, четыре жилых комплекса находятся в Восточном, по две новостройки – в Юго-Восточном и Западном, по одному дому – в Центральном, Южном и Северном административных округах", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.Для переезда подготовили свыше 2,8 тысяч квартир, говорится в пресс-релизе.В свою очередь министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский отметил, что в рамках реновации расселят 25 старых домов, жители будут переезжать в границах своего района.Переезд для жителей будет проходить поэтапно, для некоторых их них улучшится транспортная доступность.
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москва, жилье, владимир ефимов (правительство москвы) , владислав овчинский, градостроительный комплекс москвы
Москва, Жилье, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Владислав Овчинский, Градостроительный комплекс Москвы

Ефимов: более 6 тысяч москвичей переедут по реновации в сентябре и октябре

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Более 6 тысяч жителей столицы начнут переселение в рамках программы реновации в сентябре и октябре текущего года, сообщил заммэра Москвы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
В сообщении уточняется, что в городе в сентябре передадут под заселение 11 домов. Их построили в рамках реновации. Новостройки находятся в шести округах Москвы, самое большое количество из них – на востоке.
"Новые дома, возведенные по программе реновации, расположены в шести административных округах. Так, четыре жилых комплекса находятся в Восточном, по две новостройки – в Юго-Восточном и Западном, по одному дому – в Центральном, Южном и Северном административных округах", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
Для переезда подготовили свыше 2,8 тысяч квартир, говорится в пресс-релизе.
В свою очередь министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский отметил, что в рамках реновации расселят 25 старых домов, жители будут переезжать в границах своего района.
Переезд для жителей будет проходить поэтапно, для некоторых их них улучшится транспортная доступность.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
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