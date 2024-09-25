https://ria.ru/20240925/drony-1974545129.html

Жительница Суджи рассказала, как спаслась от украинских дронов

Жительница Суджи рассказала, как спаслась от украинских дронов - РИА Новости, 25.09.2024

Жительница Суджи рассказала, как спаслась от украинских дронов

Жительница курской Суджи Наталия Лесниченко рассказала РИА Новости, как дважды спаслась от дронов ВСУ: один из них прилетел в газовую бочку на заправке, где она РИА Новости, 25.09.2024

2024-09-25T10:08

2024-09-25T10:08

2024-09-25T10:08

специальная военная операция на украине

россия

курская область

курск

владимир путин

валерий герасимов

вооруженные силы украины

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КУРСК, 25 сен - РИА Новости. Жительница курской Суджи Наталия Лесниченко рассказала РИА Новости, как дважды спаслась от дронов ВСУ: один из них прилетел в газовую бочку на заправке, где она работала, еще один - в проезжавшую рядом машину. "К нам было два прилета, на моей смене и папиной. Один прилетел в "шестерку", в машину дрон,... а второй дрон прилетел к нам в газовую бочку, это тоже наша с папой была смена", - сказала она. По ее словам, в последний месяц в регионе было " не очень-то спокойно". "Когда ближе были прилеты, прятались, а когда издалека слышно, особо не придавали значения. А на работе некуда было прятаться, в последний раз, когда в газовую бочку прилетело, загородили бетонными блоками. А до этого заправка была не огорожена. Тогда никто не пострадал. Хотя в паре метров от нас прилетело, но мы остались живы, вся наша смена. Ангел-хранитель что ли сильный такой", - заметила она. Лесниченко рассказала, что у нее двое детей, а всего в ПВР в Курске, где она сейчас находится, 14 членов семьи. Уезжала она из Суджи 6 августа. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 24 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 16,7 тысячи военных, 127 танков. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20240909/kurskaya_oblast-1971509008.html

https://ria.ru/20240920/naemniki-1973749964.html

https://ria.ru/20240820/vrachi-1967220937.html

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курская область

курск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, курская область, курск, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины