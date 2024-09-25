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С Хотина взыскали свыше 220 миллиардов рублей
С Хотина взыскали свыше 220 миллиардов рублей - РИА Новости, 25.09.2024
С Хотина взыскали свыше 220 миллиардов рублей
Замоскворецкий районный суд взыскал с бенефициара лопнувшего банка "Югра" Алексея Хотина более 220 миллиардов рублей по иску Федеральной налоговой службы,... РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T18:41
2024-09-25T18:41
2024-09-25T19:29
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федеральная налоговая служба (фнс россии)
югра
генеральная прокуратура рф
агентство по страхованию вкладов
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МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Замоскворецкий районный суд взыскал с бенефициара лопнувшего банка "Югра" Алексея Хотина более 220 миллиардов рублей по иску Федеральной налоговой службы, сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы в Telegram-канале."Решением суда от 25 сентября 2024 года исковые требования удовлетворены в полном объеме, с ответчика в доход государства взыскано 220 426 694 279 рублей", — говорится в заявлении.Ранее Замоскворецкий суд по иску Генпрокуратуры взыскал с Хотина более 192 миллионов рублей за неуплату налогов с обращением в доход государства акций и 100% долей в уставных капиталах хозяйственных обществ, входящих в группу компаний "Русь-Ойл".После этого началась передача государству принадлежащих Хотину гостиницы Four Seasons Hotel Moscow, торговой галереи "Модный сезон", торгового центра и бизнес-центра "Черемушки", бизнес-центра "Агат".Бывший владелец лопнувшего банка "Югра" осужден на девять лет колонии по делу о растрате 23,6 миллиарда рублей. Также суд постановил взыскать солидарно со всех фигурантов более 17 миллиардов рублей по иску Агентства по страхованию вкладов.
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россия, москва, федеральная налоговая служба (фнс россии), югра, генеральная прокуратура рф, агентство по страхованию вкладов
Россия, Москва, Федеральная налоговая служба (ФНС России), Югра, Генеральная прокуратура РФ, Агентство по страхованию вкладов
С Хотина взыскали свыше 220 миллиардов рублей
С Хотина в доход государства взыскали свыше 220 миллиардов рублей