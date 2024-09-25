Рейтинг@Mail.ru
Додон обвинил Санду в нарушении закона - РИА Новости, 25.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:14 25.09.2024
https://ria.ru/20240925/dodon-1974536838.html
Додон обвинил Санду в нарушении закона
Додон обвинил Санду в нарушении закона - РИА Новости, 25.09.2024
Додон обвинил Санду в нарушении закона
Действующий президент Молдавии Майя Санду нарушила закон, поскольку баллотируется на второй срок как кандидат от правящей партии, хотя глава государства обязан... РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T09:14
2024-09-25T09:14
в мире
молдавия
гагаузия
майя санду
игорь додон
ион кику
наша партия
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/09/1951743750_0:301:3072:2029_1920x0_80_0_0_14c789ebf29f32b955c754709c711ce5.jpg
КИШИНЕВ, 25 сен - РИА Новости. Действующий президент Молдавии Майя Санду нарушила закон, поскольку баллотируется на второй срок как кандидат от правящей партии, хотя глава государства обязан держать нейтралитет, заявил лидер Соцпартии, бывший президент республики Игорь Додон. "Майя Санду уже нарушила закон. Она участвует в президентских выборах как кандидат от политической партии, что, по моему мнению, является незаконным. Она не взяла отпуск на время предвыборной кампании, как следовало бы, и проводит электоральные встречи и агитацию как действующий президент страны", - заявил Додон в эфире телеканала N4. Он также отметил, что Санду использует "в качестве рекламы" иностранных политиков и тратит на кампанию огромное количество денег. "То, что делают нынешняя власть и нынешний президент, не имеет ничего общего с принципами правового государства и демократическими нормами. А некоторые их действия являются даже антиконституционными", - подчеркнул экс-президент. На президентских выборах зарегистрировано 11 кандидатов на пост главы государства. В список вошли: бывший генпрокурор Александр Стояногло, действующий президент Майя Санду, экс-премьеры Василий Тарлев и Ион Кику, экс-глава Гагаузии Ирина Влах, экс-глава МВД Андрей Нэстасе, экс-глава МИД Тудор Ульяновский, экс-министр молодежи и спорта Октавиан Цыку, экс-прокурор Виктория Фуртунэ, лидер политсилы "Наша партия" Ренато Усатый и и журналист Наталья Морарь. Очередные президентские выборы в Молдавии состоятся 20 октября, одновременно с референдумом о вступлении страны в ЕС.
https://ria.ru/20240921/moldavia-1974007417.html
https://ria.ru/20240920/moldaviya-1973750194.html
молдавия
гагаузия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/09/1951743750_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a81ae70bcc0d72995b7dbb8000cb3650.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, гагаузия, майя санду, игорь додон, ион кику, наша партия, евросоюз
В мире, Молдавия, Гагаузия, Майя Санду, Игорь Додон, Ион Кику, Наша партия, Евросоюз
Додон обвинил Санду в нарушении закона

Додон: Санду нарушила закон, выступая на выборах как кандидат от правящей партии

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкЭкс-президент Молдавии Игорь Додон
Экс-президент Молдавии Игорь Додон - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Экс-президент Молдавии Игорь Додон. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КИШИНЕВ, 25 сен - РИА Новости. Действующий президент Молдавии Майя Санду нарушила закон, поскольку баллотируется на второй срок как кандидат от правящей партии, хотя глава государства обязан держать нейтралитет, заявил лидер Соцпартии, бывший президент республики Игорь Додон.
"Майя Санду уже нарушила закон. Она участвует в президентских выборах как кандидат от политической партии, что, по моему мнению, является незаконным. Она не взяла отпуск на время предвыборной кампании, как следовало бы, и проводит электоральные встречи и агитацию как действующий президент страны", - заявил Додон в эфире телеканала N4.
Прохожие у здания правительства Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 21.09.2024
Экс-глава Гагаузии призвала Кишинев не превращать Молдавию в мишень
21 сентября, 16:40
Он также отметил, что Санду использует "в качестве рекламы" иностранных политиков и тратит на кампанию огромное количество денег.
"То, что делают нынешняя власть и нынешний президент, не имеет ничего общего с принципами правового государства и демократическими нормами. А некоторые их действия являются даже антиконституционными", - подчеркнул экс-президент.
На президентских выборах зарегистрировано 11 кандидатов на пост главы государства. В список вошли: бывший генпрокурор Александр Стояногло, действующий президент Майя Санду, экс-премьеры Василий Тарлев и Ион Кику, экс-глава Гагаузии Ирина Влах, экс-глава МВД Андрей Нэстасе, экс-глава МИД Тудор Ульяновский, экс-министр молодежи и спорта Октавиан Цыку, экс-прокурор Виктория Фуртунэ, лидер политсилы "Наша партия" Ренато Усатый и и журналист Наталья Морарь.
Очередные президентские выборы в Молдавии состоятся 20 октября, одновременно с референдумом о вступлении страны в ЕС.
Флаги Молдавии и Евросоюза в руках одного из участников митинга на площади Великого Национального Собрания в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 20.09.2024
Захарова оценила слова Санду о присоединении к ЕС без Приднестровья
20 сентября, 06:53
 
В миреМолдавияГагаузияМайя СандуИгорь ДодонИон КикуНаша партияЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала