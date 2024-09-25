https://ria.ru/20240925/dodon-1974536838.html

Додон обвинил Санду в нарушении закона

Додон обвинил Санду в нарушении закона - РИА Новости, 25.09.2024

Додон обвинил Санду в нарушении закона

Действующий президент Молдавии Майя Санду нарушила закон, поскольку баллотируется на второй срок как кандидат от правящей партии, хотя глава государства обязан... РИА Новости, 25.09.2024

2024-09-25T09:14

2024-09-25T09:14

2024-09-25T09:14

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КИШИНЕВ, 25 сен - РИА Новости. Действующий президент Молдавии Майя Санду нарушила закон, поскольку баллотируется на второй срок как кандидат от правящей партии, хотя глава государства обязан держать нейтралитет, заявил лидер Соцпартии, бывший президент республики Игорь Додон. "Майя Санду уже нарушила закон. Она участвует в президентских выборах как кандидат от политической партии, что, по моему мнению, является незаконным. Она не взяла отпуск на время предвыборной кампании, как следовало бы, и проводит электоральные встречи и агитацию как действующий президент страны", - заявил Додон в эфире телеканала N4. Он также отметил, что Санду использует "в качестве рекламы" иностранных политиков и тратит на кампанию огромное количество денег. "То, что делают нынешняя власть и нынешний президент, не имеет ничего общего с принципами правового государства и демократическими нормами. А некоторые их действия являются даже антиконституционными", - подчеркнул экс-президент. На президентских выборах зарегистрировано 11 кандидатов на пост главы государства. В список вошли: бывший генпрокурор Александр Стояногло, действующий президент Майя Санду, экс-премьеры Василий Тарлев и Ион Кику, экс-глава Гагаузии Ирина Влах, экс-глава МВД Андрей Нэстасе, экс-глава МИД Тудор Ульяновский, экс-министр молодежи и спорта Октавиан Цыку, экс-прокурор Виктория Фуртунэ, лидер политсилы "Наша партия" Ренато Усатый и и журналист Наталья Морарь. Очередные президентские выборы в Молдавии состоятся 20 октября, одновременно с референдумом о вступлении страны в ЕС.

https://ria.ru/20240921/moldavia-1974007417.html

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в мире, молдавия, гагаузия, майя санду, игорь додон, ион кику, наша партия, евросоюз