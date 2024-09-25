Рейтинг@Mail.ru
ВС России освободили два населенных пункта в ДНР - РИА Новости, 25.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:12 25.09.2024 (обновлено: 17:15 25.09.2024)
https://ria.ru/20240925/dnr-1974572089.html
ВС России освободили два населенных пункта в ДНР
ВС России освободили два населенных пункта в ДНР - РИА Новости, 25.09.2024
ВС России освободили два населенных пункта в ДНР
Подразделения Южной группировки российских войск освободили населенные пункты Острое и Григоровка в ДНР, сообщило Минобороны. РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T12:12
2024-09-25T17:15
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/16/1967859756_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_7e8850d1f6d71eb92ef47940f4cbc09c.jpg
МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Подразделения Южной группировки российских войск освободили населенные пункты Острое и Григоровка в ДНР, сообщило Минобороны.&quot;В результате решительных действий подразделений Южной группировки войск освобождены населенные пункты Острое и Григоровка Донецкой Народной Республики&quot;, — отметили в ведомстве.Кроме того, бойцы "Юга" поразили формирования трех украинских бригад в районах Николаевки, Константиновки и Курахово в ДНР.Противник потерял:Также уничтожены семь складов боеприпасов.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/16/1967859756_329:0:3060:2048_1920x0_80_0_0_dcfe8e08b54fd5076c6bca0c5a5d6154.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, донецкая народная республика, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Безопасность
ВС России освободили два населенных пункта в ДНР

Российские войска освободили Острое и Григоровку в ДНР

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Подразделения Южной группировки российских войск освободили населенные пункты Острое и Григоровка в ДНР, сообщило Минобороны.
«

"В результате решительных действий подразделений Южной группировки войск освобождены населенные пункты Острое и Григоровка Донецкой Народной Республики", — отметили в ведомстве.

© ИнфографикаОсвобожденный поселок Острое в ДНР
Освобожденный поселок Острое в ДНР
© Инфографика
Освобожденный поселок Острое в ДНР

Острое (Кураховское направление) — поселок городского типа в девяти километрах к востоку от Курахово. Его освобождение обезопасит фланг группировки, наступающей на Курахово со стороны Марьинки.

Кроме того, бойцы "Юга" поразили формирования трех украинских бригад в районах Николаевки, Константиновки и Курахово в ДНР.
© ИнфографикаОсвобожденное село Григоровка в ДНР
Освобожденное село Григоровка в ДНР
© Инфографика
Освобожденное село Григоровка в ДНР
Противник потерял:
  • до 835 военнослужащих;
  • семь автомобилей;
  • 155-миллиметровую гаубицу FH70 производства Великобритании;
  • два 152-миллиметровых орудия Д-20;
  • 122-миллиметровую гаубицу Д-30;
  • станцию радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н";
  • две 155-миллиметровые гаубицы М777 производства США;
  • 155-миллиметровую гаубицу М114 производства США;
  • 105-миллиметровое орудие М119 производства США;
  • станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США.
Также уничтожены семь складов боеприпасов.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонецкая Народная РеспубликаБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала