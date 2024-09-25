https://ria.ru/20240925/dnr-1974572089.html

ВС России освободили два населенных пункта в ДНР

ВС России освободили два населенных пункта в ДНР - РИА Новости, 25.09.2024

ВС России освободили два населенных пункта в ДНР

Подразделения Южной группировки российских войск освободили населенные пункты Острое и Григоровка в ДНР, сообщило Минобороны. РИА Новости, 25.09.2024

2024-09-25T12:12

2024-09-25T12:12

2024-09-25T17:15

специальная военная операция на украине

россия

донецкая народная республика

безопасность

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МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Подразделения Южной группировки российских войск освободили населенные пункты Острое и Григоровка в ДНР, сообщило Минобороны."В результате решительных действий подразделений Южной группировки войск освобождены населенные пункты Острое и Григоровка Донецкой Народной Республики", — отметили в ведомстве.Кроме того, бойцы "Юга" поразили формирования трех украинских бригад в районах Николаевки, Константиновки и Курахово в ДНР.Противник потерял:Также уничтожены семь складов боеприпасов.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

донецкая народная республика

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Варвара Скокшина

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Варвара Скокшина

россия, донецкая народная республика, безопасность