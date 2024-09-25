ВС России освободили два населенных пункта в ДНР
Российские войска освободили Острое и Григоровку в ДНР
Российские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Подразделения Южной группировки российских войск освободили населенные пункты Острое и Григоровка в ДНР, сообщило Минобороны.
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"В результате решительных действий подразделений Южной группировки войск освобождены населенные пункты Острое и Григоровка Донецкой Народной Республики", — отметили в ведомстве.
© ИнфографикаОсвобожденный поселок Острое в ДНР
© Инфографика
Освобожденный поселок Острое в ДНР
Острое (Кураховское направление) — поселок городского типа в девяти километрах к востоку от Курахово. Его освобождение обезопасит фланг группировки, наступающей на Курахово со стороны Марьинки.
Кроме того, бойцы "Юга" поразили формирования трех украинских бригад в районах Николаевки, Константиновки и Курахово в ДНР.
© ИнфографикаОсвобожденное село Григоровка в ДНР
© Инфографика
Освобожденное село Григоровка в ДНР
Противник потерял:
- до 835 военнослужащих;
- семь автомобилей;
- 155-миллиметровую гаубицу FH70 производства Великобритании;
- два 152-миллиметровых орудия Д-20;
- 122-миллиметровую гаубицу Д-30;
- станцию радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н";
- две 155-миллиметровые гаубицы М777 производства США;
- 155-миллиметровую гаубицу М114 производства США;
- 105-миллиметровое орудие М119 производства США;
- станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США.
Также уничтожены семь складов боеприпасов.
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