https://ria.ru/20240925/distribyutory-1974647783.html

Дистрибьюторы из Китая и Таиланда приехали в Санкт-Петербург

Дистрибьюторы из Китая и Таиланда приехали в Санкт-Петербург - РИА Новости, 25.09.2024

Дистрибьюторы из Китая и Таиланда приехали в Санкт-Петербург

Дистрибьюторы из Китая и Таиланда посетили Санкт-Петербург с бизнес-миссией, сообщает Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ). РИА Новости, 25.09.2024

2024-09-25T16:14

2024-09-25T16:14

2024-09-25T16:14

экономика

китай

таиланд

санкт-петербург

российский экспортный центр (рэц)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/19/1974645705_0:68:1280:788_1920x0_80_0_0_1b1d4375b35780e0c70eb099b27c879d.jpg

МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Дистрибьюторы из Китая и Таиланда посетили Санкт-Петербург с бизнес-миссией, сообщает Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ)."Сегодня в Северную столицу приехали 15 дистрибьюторов и представителей крупных торговых сетей из Китая и Таиланда. Организатором реверсной бизнес-миссии выступил центр поддержки экспорта (ЦПЭ) Санкт-Петербурга при поддержке Российского экспортного центра (ВЭБ.РФ)", - говорится в сообщении.В переговорах с ведущими зарубежными байерами приняли участие не только предприниматели из Санкт-Петербурга, но и 39 компаний-производителей продукции АПК, товаров повседневного спроса (FMCG), изделий медицинского назначения и фармацевтики из 9 регионов России: Чувашии, Ненецкого автономного округа, Ленинградской, Ярославской, Курской, Вологодской, Новгородской, Псковской и Архангельской областей в рамках проекта межрегионального сотрудничества ЦПЭ.Во время встречи параллельно с b2b-переговорами с целью обмена опытом и повышения уровня компетенций в вопросах ВЭД для экспортеров проводились различные мероприятия с участием ключевых экспертов: интерактивная спикер-сессия в области стратегического планирования, мастер-класс в области оценки и формирования команд, консультации от крупных компаний: ВТБ, Газпромбанка, "РЖД-Логистики", бизнес-экскурсии на производственные площадки ведущих производителей Санкт-Петербурга.Ранее в этом году РЭЦ запустил проект межрегионального сотрудничества ЦПЭ. Такая кооперация позволяет ЦПЭ при меньших затратах бюджета помочь большему количеству компаний начать экспортировать.

https://ria.ru/20240925/rets-1974575194.html

https://ria.ru/20240925/forum-1974576846.html

китай

таиланд

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

экономика, китай, таиланд, санкт-петербург, российский экспортный центр (рэц)