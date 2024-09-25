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Дистрибьюторы из Китая и Таиланда приехали в Санкт-Петербург - РИА Новости, 25.09.2024
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16:14 25.09.2024
https://ria.ru/20240925/distribyutory-1974647783.html
Дистрибьюторы из Китая и Таиланда приехали в Санкт-Петербург
Дистрибьюторы из Китая и Таиланда приехали в Санкт-Петербург - РИА Новости, 25.09.2024
Дистрибьюторы из Китая и Таиланда приехали в Санкт-Петербург
Дистрибьюторы из Китая и Таиланда посетили Санкт-Петербург с бизнес-миссией, сообщает Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ). РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T16:14
2024-09-25T16:14
экономика
китай
таиланд
санкт-петербург
российский экспортный центр (рэц)
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Дистрибьюторы из Китая и Таиланда посетили Санкт-Петербург с бизнес-миссией, сообщает Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ)."Сегодня в Северную столицу приехали 15 дистрибьюторов и представителей крупных торговых сетей из Китая и Таиланда. Организатором реверсной бизнес-миссии выступил центр поддержки экспорта (ЦПЭ) Санкт-Петербурга при поддержке Российского экспортного центра (ВЭБ.РФ)", - говорится в сообщении.В переговорах с ведущими зарубежными байерами приняли участие не только предприниматели из Санкт-Петербурга, но и 39 компаний-производителей продукции АПК, товаров повседневного спроса (FMCG), изделий медицинского назначения и фармацевтики из 9 регионов России: Чувашии, Ненецкого автономного округа, Ленинградской, Ярославской, Курской, Вологодской, Новгородской, Псковской и Архангельской областей в рамках проекта межрегионального сотрудничества ЦПЭ.Во время встречи параллельно с b2b-переговорами с целью обмена опытом и повышения уровня компетенций в вопросах ВЭД для экспортеров проводились различные мероприятия с участием ключевых экспертов: интерактивная спикер-сессия в области стратегического планирования, мастер-класс в области оценки и формирования команд, консультации от крупных компаний: ВТБ, Газпромбанка, "РЖД-Логистики", бизнес-экскурсии на производственные площадки ведущих производителей Санкт-Петербурга.Ранее в этом году РЭЦ запустил проект межрегионального сотрудничества ЦПЭ. Такая кооперация позволяет ЦПЭ при меньших затратах бюджета помочь большему количеству компаний начать экспортировать.
https://ria.ru/20240925/rets-1974575194.html
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китай
таиланд
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экономика, китай, таиланд, санкт-петербург, российский экспортный центр (рэц)
Экономика, Китай, Таиланд, Санкт-Петербург, Российский экспортный центр (РЭЦ)

Дистрибьюторы из Китая и Таиланда приехали в Санкт-Петербург

© Фото : Пресс-служба РЖЦДистрибьюторы из Китая и Таиланда приехали с бизнес-миссией в Санкт-Петербург
Дистрибьюторы из Китая и Таиланда приехали с бизнес-миссией в Санкт-Петербург - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
© Фото : Пресс-служба РЖЦ
Дистрибьюторы из Китая и Таиланда приехали с бизнес-миссией в Санкт-Петербург
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Дистрибьюторы из Китая и Таиланда посетили Санкт-Петербург с бизнес-миссией, сообщает Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ).
"Сегодня в Северную столицу приехали 15 дистрибьюторов и представителей крупных торговых сетей из Китая и Таиланда. Организатором реверсной бизнес-миссии выступил центр поддержки экспорта (ЦПЭ) Санкт-Петербурга при поддержке Российского экспортного центра (ВЭБ.РФ)", - говорится в сообщении.
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В переговорах с ведущими зарубежными байерами приняли участие не только предприниматели из Санкт-Петербурга, но и 39 компаний-производителей продукции АПК, товаров повседневного спроса (FMCG), изделий медицинского назначения и фармацевтики из 9 регионов России: Чувашии, Ненецкого автономного округа, Ленинградской, Ярославской, Курской, Вологодской, Новгородской, Псковской и Архангельской областей в рамках проекта межрегионального сотрудничества ЦПЭ.
Во время встречи параллельно с b2b-переговорами с целью обмена опытом и повышения уровня компетенций в вопросах ВЭД для экспортеров проводились различные мероприятия с участием ключевых экспертов: интерактивная спикер-сессия в области стратегического планирования, мастер-класс в области оценки и формирования команд, консультации от крупных компаний: ВТБ, Газпромбанка, "РЖД-Логистики", бизнес-экскурсии на производственные площадки ведущих производителей Санкт-Петербурга.
Ранее в этом году РЭЦ запустил проект межрегионального сотрудничества ЦПЭ. Такая кооперация позволяет ЦПЭ при меньших затратах бюджета помочь большему количеству компаний начать экспортировать.
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ЭкономикаКитайТаиландСанкт-ПетербургРоссийский экспортный центр (РЭЦ)
 
 
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