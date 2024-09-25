Дистрибьюторы из Китая и Таиланда приехали в Санкт-Петербург
© Фото : Пресс-служба РЖЦДистрибьюторы из Китая и Таиланда приехали с бизнес-миссией в Санкт-Петербург
© Фото : Пресс-служба РЖЦ
Дистрибьюторы из Китая и Таиланда приехали с бизнес-миссией в Санкт-Петербург
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Дистрибьюторы из Китая и Таиланда посетили Санкт-Петербург с бизнес-миссией, сообщает Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ).
"Сегодня в Северную столицу приехали 15 дистрибьюторов и представителей крупных торговых сетей из Китая и Таиланда. Организатором реверсной бизнес-миссии выступил центр поддержки экспорта (ЦПЭ) Санкт-Петербурга при поддержке Российского экспортного центра (ВЭБ.РФ)", - говорится в сообщении.
В переговорах с ведущими зарубежными байерами приняли участие не только предприниматели из Санкт-Петербурга, но и 39 компаний-производителей продукции АПК, товаров повседневного спроса (FMCG), изделий медицинского назначения и фармацевтики из 9 регионов России: Чувашии, Ненецкого автономного округа, Ленинградской, Ярославской, Курской, Вологодской, Новгородской, Псковской и Архангельской областей в рамках проекта межрегионального сотрудничества ЦПЭ.
Во время встречи параллельно с b2b-переговорами с целью обмена опытом и повышения уровня компетенций в вопросах ВЭД для экспортеров проводились различные мероприятия с участием ключевых экспертов: интерактивная спикер-сессия в области стратегического планирования, мастер-класс в области оценки и формирования команд, консультации от крупных компаний: ВТБ, Газпромбанка, "РЖД-Логистики", бизнес-экскурсии на производственные площадки ведущих производителей Санкт-Петербурга.
Ранее в этом году РЭЦ запустил проект межрегионального сотрудничества ЦПЭ. Такая кооперация позволяет ЦПЭ при меньших затратах бюджета помочь большему количеству компаний начать экспортировать.