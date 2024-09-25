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Комиссия Совфеда обсудит угрозу использования дипфейков - РИА Новости, 25.09.2024
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09:52 25.09.2024
https://ria.ru/20240925/dipfeyki-1974542247.html
Комиссия Совфеда обсудит угрозу использования дипфейков
Комиссия Совфеда обсудит угрозу использования дипфейков - РИА Новости, 25.09.2024
Комиссия Совфеда обсудит угрозу использования дипфейков
Комиссия Совфеда по защите госсуверенитета в этом году обсудит угрозу использования технологии дипфейк в политике и международных отношениях, сообщил глава... РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T09:52
2024-09-25T09:52
вашингтон (штат)
москва
пекин
андрей климов
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Комиссия Совфеда по защите госсуверенитета в этом году обсудит угрозу использования технологии дипфейк в политике и международных отношениях, сообщил глава комиссии Андрей Климов. "Слово deep-fake (DF) многим уже понятно без перевода, но то ли ещё будет! Причём данная проблема - сверхправдоподобная ложь, да ещё составленная с использованием технологий искусственного интеллекта (AI) - явно и стремительно становится воистину всемирной. Дело не только, и уже не столько в мошенниках криминального толка, особенностях проведения избирательных кампаний, внутренней пропаганде и контр-пропаганде, доверии к мировым медиа, но и к возможным сверхопасным "недоразумениям" в глобальной военно-политической сфере", - написал Климов в своем Telegram-канале. По словам Климова, последнее крайне тревожно в условиях практически полной утраты доверия в таком ключевом, например, геополитическом треугольнике, как Вашингтон - Москва - Пекин. "Дипломатические каналы остаются, но они относительно тихоходны и при определённых обстоятельствах тоже могут быть подвержены эрозии с использованием особо изощренных DF", - добавил он. По словам законодателя, "планируем ещё в текущем году обсудить складывающуюся ситуацию и её возможное развитие на платформе нашей сенаторской комиссии по защите госсуверенитета и, возможно, посвятить данному вопросу один из разделов будущего Ежегодного доклада СФ". Кроме того, есть смысл начать профессиональное обсуждение указанной темы как на платформе Межпарламентского союза (МПС), так и на полях крупнейших международных межпартийных объединений Азии (ICAPP), Африки и Латинской Америки. "Не жду особо быстрых решений, тем более в законодательной сфере и особенно на уровне общепризнанных норм международного права, но времени на раскачку практически нет", - отметил сенатор. Не зря в мире зримо оживились те, в том числе киевские террористы-русофобы, кто маниакально пытаются развязать "локальную войну" с применением оружия массового поражения. Хотя такого рода катастрофа вероятнее всего незамедлительно превратится во всеобщую, общечеловеческую. "Но также вероятно и то, что повод к ней сумасбродные провокаторы могут подыскать с использованием AI и при помощи DF", - заключил он. Законопроект, которым предлагается в том числе наказывать за мошенничество с использованием дипфейков лишением свободы на срок до шести лет с ограничением свободы до полутора лет, был ранее внесён главой комиссии Совфеда по информполитике Алексеем Пушковым и другими парламентариями в Госдуму. Согласно проекту, статью 159 УК РФ (мошенничество) предлагается дополнить частью о мошенничестве, совершенном "с использованием изображения или голоса (в том числе фальсифицированных или искусственно созданных) потерпевшего или иного лица, а равно с использованием биометрических персональных данных потерпевшего или иного лица". -0-
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вашингтон (штат), москва, пекин, андрей климов, совет федерации рф, госдума рф
Вашингтон (штат), Москва, Пекин, Андрей Климов, Совет Федерации РФ, Госдума РФ
Комиссия Совфеда обсудит угрозу использования дипфейков

Комиссия Совфеда по защите госсуверенитета обсудит угрозу технологии дипфейков

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкЗдание Совета Федерации РФ в Москве
Здание Совета Федерации РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Комиссия Совфеда по защите госсуверенитета в этом году обсудит угрозу использования технологии дипфейк в политике и международных отношениях, сообщил глава комиссии Андрей Климов.
"Слово deep-fake (DF) многим уже понятно без перевода, но то ли ещё будет! Причём данная проблема - сверхправдоподобная ложь, да ещё составленная с использованием технологий искусственного интеллекта (AI) - явно и стремительно становится воистину всемирной. Дело не только, и уже не столько в мошенниках криминального толка, особенностях проведения избирательных кампаний, внутренней пропаганде и контр-пропаганде, доверии к мировым медиа, но и к возможным сверхопасным "недоразумениям" в глобальной военно-политической сфере", - написал Климов в своем Telegram-канале.
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По словам Климова, последнее крайне тревожно в условиях практически полной утраты доверия в таком ключевом, например, геополитическом треугольнике, как Вашингтон - Москва - Пекин.
"Дипломатические каналы остаются, но они относительно тихоходны и при определённых обстоятельствах тоже могут быть подвержены эрозии с использованием особо изощренных DF", - добавил он.
По словам законодателя, "планируем ещё в текущем году обсудить складывающуюся ситуацию и её возможное развитие на платформе нашей сенаторской комиссии по защите госсуверенитета и, возможно, посвятить данному вопросу один из разделов будущего Ежегодного доклада СФ".
Кроме того, есть смысл начать профессиональное обсуждение указанной темы как на платформе Межпарламентского союза (МПС), так и на полях крупнейших международных межпартийных объединений Азии (ICAPP), Африки и Латинской Америки.
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"Не жду особо быстрых решений, тем более в законодательной сфере и особенно на уровне общепризнанных норм международного права, но времени на раскачку практически нет", - отметил сенатор.
Не зря в мире зримо оживились те, в том числе киевские террористы-русофобы, кто маниакально пытаются развязать "локальную войну" с применением оружия массового поражения. Хотя такого рода катастрофа вероятнее всего незамедлительно превратится во всеобщую, общечеловеческую. "Но также вероятно и то, что повод к ней сумасбродные провокаторы могут подыскать с использованием AI и при помощи DF", - заключил он.
Законопроект, которым предлагается в том числе наказывать за мошенничество с использованием дипфейков лишением свободы на срок до шести лет с ограничением свободы до полутора лет, был ранее внесён главой комиссии Совфеда по информполитике Алексеем Пушковым и другими парламентариями в Госдуму. Согласно проекту, статью 159 УК РФ (мошенничество) предлагается дополнить частью о мошенничестве, совершенном "с использованием изображения или голоса (в том числе фальсифицированных или искусственно созданных) потерпевшего или иного лица, а равно с использованием биометрических персональных данных потерпевшего или иного лица". -0-
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