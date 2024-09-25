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Более 30 мер поддержки семей с детьми работают в Архангельской области - РИА Новости, 25.09.2024
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Архангельская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Архангельская область
 
23:59 25.09.2024
https://ria.ru/20240925/deti-1974725042.html
Более 30 мер поддержки семей с детьми работают в Архангельской области
Более 30 мер поддержки семей с детьми работают в Архангельской области - РИА Новости, 25.09.2024
Более 30 мер поддержки семей с детьми работают в Архангельской области
Более 30 мер поддержки реализуются в Архангельской области для помощи семьям с детьми, больше половины из них – для многодетных семей, при этом власти... РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T23:59
2024-09-25T23:59
архангельская область
общество
архангельская область
россия
владимир путин
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АРХАНГЕЛЬСК, 25 сен – РИА Новости. Более 30 мер поддержки реализуются в Архангельской области для помощи семьям с детьми, больше половины из них – для многодетных семей, при этом власти анализируют, какие меры могут оказаться действенными в будущем, сообщила пресс-служба Архангельского областного Собрания депутатов. "Всего в Архангельской области реализуется 31 мера поддержки семей с детьми, 17 из них – для многодетных семей. Так, с момента введения регионального материнского капитала в 2012 году его получили 21 644 семьи, с 2019 года более 4180 многодетных семей воспользовались правом на предоставление земельных участков, примерно столько же – единовременной выплатой взамен земельного надела", - говорится в сообщении. Эффективность мер социальной поддержки семей с детьми обсудили в рамках правительственного часа на сессии депутаты Архангельского областного Собрания. Региональные парламентарии хотят оценить, что делается в Год семьи для помощи семьям с детьми, улучшения демографической ситуации и сохранения традиционных семейных ценностей. Министр труда, занятости и социального развития Архангельской области Владимир Торопов рассказал о проведенном в регионе анализе демографических процессов. Так, регион сталкивается с сокращением числа женщин фертильного возраста. За четверть века их количество снизилось с 364 тысяч до 211 тысяч. При этом 23% из них не имеют детей. Также женщины все чаще откладывают рождение первого ребенка на более поздний возраст, не решаясь впоследствии на второго и следующих детей. Причиной этого часто становятся невысокие доходы, отсутствие жилья и другие факторы. "Министр рассказал парламентариям и о точках роста для возможного улучшения демографической ситуации. Речь идет о комплексной работе с потенциальными мамами – девушками в возрасте 15-19 лет, мамами, имеющими одного-двух детей, которые составляют 34% от общего числа женщин фертильного возраста", - отметили в заксобрании. На федеральном и региональном уровнях проводится системная работа, направленная на помощь семьям и повышение рождаемости. При этом предусмотрены и жилищные меры поддержки, в том числе семейная ипотека, региональные субсидии на улучшение жилищных условий для больших семей и многое другое. Эффективной мерой помощи семьям с низким доходом является единое федеральное пособие, размер которого составляет от 50% до 100% регионального прожиточного минимума. Для семей с детьми, проживающих в районах Крайнего Севера, это порядка 20 тысяч рублей. В Архангельской области одной из востребованных мер стал социальный контракт. Сегодня все больше многодетных семей пользуется этой помощью для улучшения жизненной ситуации. В целом, как отмечают в заксобрании, расходы на поддержку семей в Архангельской области ежегодно растут: если в 2021 году консолидированный объем средств составлял 1,6 миллиарда рублей, то на 2024 год запланировано 12,3 миллиарда рублей, в том числе более 10 миллиардов рублей за счет федерального финансирования и 2,1 миллиарда рублей – за счет областного. "Вместе с региональным правительством мы внимательно анализируем меры поддержки, постепенно меняя эти нормы в интересах родителей с детьми. К примеру, единовременную выплату молодым мамам от 18 до 25 лет при рождении первого ребенка мы сначала предусмотрели с привязкой к доходам семьи, а потом отменили этот критерий. В этом году ее получили 562 женщины", – рассказала председатель областного Собрания Екатерина Прокопьева, слова которой приводятся в сообщении. Парламентарии рекомендовали региональному правительству рассмотреть возможность отказа от применения критериев нуждаемости при предоставлении ряда мер поддержки многодетным родителям. Речь идет о выплатах на питание, проезд и приобретение одежды на ребенка. По словам Владимира Торопова, этот вопрос анализируется региональным правительством. Эксперты также обсудили направления, которые требуют дополнительного внимания с учетом нового национального проекта "Семья", который стартует с 2025 года по поручению президента РФ Владимира Путина. Речь в том числе идет о поддержке молодых и студенческих семей, внимании работодателей к семейным сотрудникам, сохранении семейных ценностей.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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общество, архангельская область, россия, владимир путин
Архангельская область, Общество, Архангельская область, Россия, Владимир Путин

Более 30 мер поддержки семей с детьми работают в Архангельской области

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкСемья гуляет по мосту
Семья гуляет по мосту - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Семья гуляет по мосту. Архивное фото
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АРХАНГЕЛЬСК, 25 сен – РИА Новости. Более 30 мер поддержки реализуются в Архангельской области для помощи семьям с детьми, больше половины из них – для многодетных семей, при этом власти анализируют, какие меры могут оказаться действенными в будущем, сообщила пресс-служба Архангельского областного Собрания депутатов.
"Всего в Архангельской области реализуется 31 мера поддержки семей с детьми, 17 из них – для многодетных семей. Так, с момента введения регионального материнского капитала в 2012 году его получили 21 644 семьи, с 2019 года более 4180 многодетных семей воспользовались правом на предоставление земельных участков, примерно столько же – единовременной выплатой взамен земельного надела", - говорится в сообщении.
Эффективность мер социальной поддержки семей с детьми обсудили в рамках правительственного часа на сессии депутаты Архангельского областного Собрания. Региональные парламентарии хотят оценить, что делается в Год семьи для помощи семьям с детьми, улучшения демографической ситуации и сохранения традиционных семейных ценностей.
Министр труда, занятости и социального развития Архангельской области Владимир Торопов рассказал о проведенном в регионе анализе демографических процессов. Так, регион сталкивается с сокращением числа женщин фертильного возраста. За четверть века их количество снизилось с 364 тысяч до 211 тысяч. При этом 23% из них не имеют детей. Также женщины все чаще откладывают рождение первого ребенка на более поздний возраст, не решаясь впоследствии на второго и следующих детей. Причиной этого часто становятся невысокие доходы, отсутствие жилья и другие факторы.
"Министр рассказал парламентариям и о точках роста для возможного улучшения демографической ситуации. Речь идет о комплексной работе с потенциальными мамами – девушками в возрасте 15-19 лет, мамами, имеющими одного-двух детей, которые составляют 34% от общего числа женщин фертильного возраста", - отметили в заксобрании.
На федеральном и региональном уровнях проводится системная работа, направленная на помощь семьям и повышение рождаемости. При этом предусмотрены и жилищные меры поддержки, в том числе семейная ипотека, региональные субсидии на улучшение жилищных условий для больших семей и многое другое. Эффективной мерой помощи семьям с низким доходом является единое федеральное пособие, размер которого составляет от 50% до 100% регионального прожиточного минимума. Для семей с детьми, проживающих в районах Крайнего Севера, это порядка 20 тысяч рублей.
В Архангельской области одной из востребованных мер стал социальный контракт. Сегодня все больше многодетных семей пользуется этой помощью для улучшения жизненной ситуации. В целом, как отмечают в заксобрании, расходы на поддержку семей в Архангельской области ежегодно растут: если в 2021 году консолидированный объем средств составлял 1,6 миллиарда рублей, то на 2024 год запланировано 12,3 миллиарда рублей, в том числе более 10 миллиардов рублей за счет федерального финансирования и 2,1 миллиарда рублей – за счет областного.
"Вместе с региональным правительством мы внимательно анализируем меры поддержки, постепенно меняя эти нормы в интересах родителей с детьми. К примеру, единовременную выплату молодым мамам от 18 до 25 лет при рождении первого ребенка мы сначала предусмотрели с привязкой к доходам семьи, а потом отменили этот критерий. В этом году ее получили 562 женщины", – рассказала председатель областного Собрания Екатерина Прокопьева, слова которой приводятся в сообщении.
Парламентарии рекомендовали региональному правительству рассмотреть возможность отказа от применения критериев нуждаемости при предоставлении ряда мер поддержки многодетным родителям. Речь идет о выплатах на питание, проезд и приобретение одежды на ребенка. По словам Владимира Торопова, этот вопрос анализируется региональным правительством.
Эксперты также обсудили направления, которые требуют дополнительного внимания с учетом нового национального проекта "Семья", который стартует с 2025 года по поручению президента РФ Владимира Путина. Речь в том числе идет о поддержке молодых и студенческих семей, внимании работодателей к семейным сотрудникам, сохранении семейных ценностей.
 
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