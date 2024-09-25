Рейтинг@Mail.ru
Следствие сочло незаконным происхождение найденных по делу Иванова денег - РИА Новости, 25.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:13 25.09.2024 (обновлено: 07:25 25.09.2024)
https://ria.ru/20240925/dengi-1974520853.html
Следствие сочло незаконным происхождение найденных по делу Иванова денег
Следствие сочло незаконным происхождение найденных по делу Иванова денег - РИА Новости, 25.09.2024
Следствие сочло незаконным происхождение найденных по делу Иванова денег
Следствие считает, что крупная сумма денег, найденная при обысках по делу экс-замминистра обороны РФ Тимура Иванова, свидетельствует об их незаконном... РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T04:13
2024-09-25T07:25
тимур иванов
сергей бородин
александр фомин
дело замминистра обороны тимура иванова
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/06/1971056993_0:361:2999:2048_1920x0_80_0_0_955874fc24ab43d61e05e3fea7ae7a5b.jpg
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Следствие считает, что крупная сумма денег, найденная при обысках по делу экс-замминистра обороны РФ Тимура Иванова, свидетельствует об их незаконном происхождении, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Из материалов дела следует, что сумма не соответствовала официальному доходу фигуранту дела. По версии следствия, Тимур Иванов, курировавший в Минобороны РФ работу военно-строительного комплекса, и бизнесмен Сергей Бородин обвиняются в получении взяток в особо крупном размере. Адвокат Мурад Мусаев рассказывал РИА Новости, что следствие вменяет Иванову взятки на сумму порядка 1 миллиарда рублей, вину он не признает. Соучредитель ООО "ОлимпСитиСтрой" Александр Фомин, по версии следствия, оказывал Иванову, бизнесмену Бородину и иным лицам услуги имущественного характера "в виде освобождения от обязанности оплатить товары, работы и услуги, связанные с ремонтом и реконструкцией здания".
https://ria.ru/20240924/fomin-1974349470.html
https://ria.ru/20240920/ishkhanov-1973792911.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/06/1971056993_134:0:2865:2048_1920x0_80_0_0_767a60e42f05eb69693d78fa6faaccfb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
тимур иванов, сергей бородин, александр фомин, дело замминистра обороны тимура иванова, происшествия
Тимур Иванов, Сергей Бородин, Александр Фомин, Дело замминистра обороны Тимура Иванова, Происшествия
Следствие сочло незаконным происхождение найденных по делу Иванова денег

Следствие сочло незаконным происхождение найденных по делу Тимура Иванова денег

© Sputnik / Асатур Есаянц | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в медиабанк
Сотрудник полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Следствие считает, что крупная сумма денег, найденная при обысках по делу экс-замминистра обороны РФ Тимура Иванова, свидетельствует об их незаконном происхождении, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Из материалов дела следует, что сумма не соответствовала официальному доходу фигуранту дела.
Фигурант по делу о получении взятки заместителем министра обороны России Александр Фомин - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
Обвиняемый в даче взятки Тимуру Иванову Фомин содействует следствию
24 сентября, 05:35
По версии следствия, Тимур Иванов, курировавший в Минобороны РФ работу военно-строительного комплекса, и бизнесмен Сергей Бородин обвиняются в получении взяток в особо крупном размере. Адвокат Мурад Мусаев рассказывал РИА Новости, что следствие вменяет Иванову взятки на сумму порядка 1 миллиарда рублей, вину он не признает.
Соучредитель ООО "ОлимпСитиСтрой" Александр Фомин, по версии следствия, оказывал Иванову, бизнесмену Бородину и иным лицам услуги имущественного характера "в виде освобождения от обязанности оплатить товары, работы и услуги, связанные с ремонтом и реконструкцией здания".
Наручники - РИА Новости, 1920, 20.09.2024
Бывшая сотрудница ФНС Ишханова получила 8,5 года за взятки
20 сентября, 11:54
 
Тимур ИвановСергей БородинАлександр ФоминДело замминистра обороны Тимура ИвановаПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала