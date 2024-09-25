https://ria.ru/20240925/dengi-1974520853.html
Следствие сочло незаконным происхождение найденных по делу Иванова денег
Следствие сочло незаконным происхождение найденных по делу Иванова денег - РИА Новости, 25.09.2024
Следствие сочло незаконным происхождение найденных по делу Иванова денег
Следствие считает, что крупная сумма денег, найденная при обысках по делу экс-замминистра обороны РФ Тимура Иванова, свидетельствует об их незаконном... РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T04:13
2024-09-25T04:13
2024-09-25T07:25
тимур иванов
сергей бородин
александр фомин
дело замминистра обороны тимура иванова
происшествия
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Следствие считает, что крупная сумма денег, найденная при обысках по делу экс-замминистра обороны РФ Тимура Иванова, свидетельствует об их незаконном происхождении, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Из материалов дела следует, что сумма не соответствовала официальному доходу фигуранту дела. По версии следствия, Тимур Иванов, курировавший в Минобороны РФ работу военно-строительного комплекса, и бизнесмен Сергей Бородин обвиняются в получении взяток в особо крупном размере. Адвокат Мурад Мусаев рассказывал РИА Новости, что следствие вменяет Иванову взятки на сумму порядка 1 миллиарда рублей, вину он не признает. Соучредитель ООО "ОлимпСитиСтрой" Александр Фомин, по версии следствия, оказывал Иванову, бизнесмену Бородину и иным лицам услуги имущественного характера "в виде освобождения от обязанности оплатить товары, работы и услуги, связанные с ремонтом и реконструкцией здания".
https://ria.ru/20240924/fomin-1974349470.html
https://ria.ru/20240920/ishkhanov-1973792911.html
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тимур иванов, сергей бородин, александр фомин, дело замминистра обороны тимура иванова, происшествия
Тимур Иванов, Сергей Бородин, Александр Фомин, Дело замминистра обороны Тимура Иванова, Происшествия
Следствие сочло незаконным происхождение найденных по делу Иванова денег
Следствие сочло незаконным происхождение найденных по делу Тимура Иванова денег