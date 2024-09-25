https://ria.ru/20240925/dengi-1974520853.html

Следствие сочло незаконным происхождение найденных по делу Иванова денег

Следствие сочло незаконным происхождение найденных по делу Иванова денег - РИА Новости, 25.09.2024

Следствие сочло незаконным происхождение найденных по делу Иванова денег

Следствие считает, что крупная сумма денег, найденная при обысках по делу экс-замминистра обороны РФ Тимура Иванова, свидетельствует об их незаконном... РИА Новости, 25.09.2024

2024-09-25T04:13

2024-09-25T04:13

2024-09-25T07:25

тимур иванов

сергей бородин

александр фомин

дело замминистра обороны тимура иванова

происшествия

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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Следствие считает, что крупная сумма денег, найденная при обысках по делу экс-замминистра обороны РФ Тимура Иванова, свидетельствует об их незаконном происхождении, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Из материалов дела следует, что сумма не соответствовала официальному доходу фигуранту дела. По версии следствия, Тимур Иванов, курировавший в Минобороны РФ работу военно-строительного комплекса, и бизнесмен Сергей Бородин обвиняются в получении взяток в особо крупном размере. Адвокат Мурад Мусаев рассказывал РИА Новости, что следствие вменяет Иванову взятки на сумму порядка 1 миллиарда рублей, вину он не признает. Соучредитель ООО "ОлимпСитиСтрой" Александр Фомин, по версии следствия, оказывал Иванову, бизнесмену Бородину и иным лицам услуги имущественного характера "в виде освобождения от обязанности оплатить товары, работы и услуги, связанные с ремонтом и реконструкцией здания".

https://ria.ru/20240924/fomin-1974349470.html

https://ria.ru/20240920/ishkhanov-1973792911.html

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тимур иванов, сергей бородин, александр фомин, дело замминистра обороны тимура иванова, происшествия