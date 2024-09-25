https://ria.ru/20240925/covid-19-1974513592.html

В России выявили два случая заболевания новым вариантом COVID-19

В России выявили два случая заболевания новым вариантом COVID-19 - РИА Новости, 25.09.2024

В России выявили два случая заболевания новым вариантом COVID-19

Два случая заражения новым вариантом коронавируса XEC выявлены в России, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. РИА Новости, 25.09.2024

2024-09-25T00:04

2024-09-25T00:04

2024-09-25T00:58

россия

ростовская область

уфа

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

распространение коронавируса

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0e/1896378298_0:206:2911:1843_1920x0_80_0_0_5ebe5d91703881b28d0189b7c9de3a99.jpg

МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Два случая заражения новым вариантом коронавируса XEC выявлены в России, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. "Роспотребнадзором в постоянном режиме осуществляется молекулярно-генетический мониторинг нуклеотидных последовательностей SARS-CoV-2, циркулирующих на территории России... Так, зафиксированы два случая COVID-19, относящиеся к варианту XEC, в Ростовской области и в Уфе", — рассказали в ведомстве.Ранее Роспотренадзор сообщил, что отслеживает ситуацию с новым вариантом COVID-19 — XEC, он быстро распространяется, но проявляется аналогично другим недавним подвариантам омикрона.XEC – это рекомбинантный вариант вируса, образованный комбинацией двух более ранних вариантов FLiRT омикрона. Симптомы схожи с предыдущими вариантами: лихорадка, боль в горле, кашель, потеря обоняния, потеря аппетита, боли в теле, усталость, головная боль и насморк.Для защиты от болезни в период подъема заболеваемости Роспотребнадзор рекомендует использовать средства индивидуальной защиты, регулярно мыть руки с мылом, избегать контакта с больными людьми, проветривать помещения.

https://ria.ru/20240921/koronavirus-1973986764.html

https://ria.ru/20240917/rospotrebnadzor-1973110587.html

россия

ростовская область

уфа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, ростовская область, уфа, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), распространение коронавируса, общество