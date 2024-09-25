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В России выявили два случая заболевания новым вариантом COVID-19
В России выявили два случая заболевания новым вариантом COVID-19 - РИА Новости, 25.09.2024
В России выявили два случая заболевания новым вариантом COVID-19
Два случая заражения новым вариантом коронавируса XEC выявлены в России, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T00:04
2024-09-25T00:04
2024-09-25T00:58
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ростовская область
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распространение коронавируса
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Два случая заражения новым вариантом коронавируса XEC выявлены в России, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. "Роспотребнадзором в постоянном режиме осуществляется молекулярно-генетический мониторинг нуклеотидных последовательностей SARS-CoV-2, циркулирующих на территории России... Так, зафиксированы два случая COVID-19, относящиеся к варианту XEC, в Ростовской области и в Уфе", — рассказали в ведомстве.Ранее Роспотренадзор сообщил, что отслеживает ситуацию с новым вариантом COVID-19 — XEC, он быстро распространяется, но проявляется аналогично другим недавним подвариантам омикрона.XEC – это рекомбинантный вариант вируса, образованный комбинацией двух более ранних вариантов FLiRT омикрона. Симптомы схожи с предыдущими вариантами: лихорадка, боль в горле, кашель, потеря обоняния, потеря аппетита, боли в теле, усталость, головная боль и насморк.Для защиты от болезни в период подъема заболеваемости Роспотребнадзор рекомендует использовать средства индивидуальной защиты, регулярно мыть руки с мылом, избегать контакта с больными людьми, проветривать помещения.
https://ria.ru/20240921/koronavirus-1973986764.html
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россия, ростовская область, уфа, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), распространение коронавируса, общество
Россия, Ростовская область, Уфа, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Распространение коронавируса, Общество
В России выявили два случая заболевания новым вариантом COVID-19
В Ростовской области и Уфе выявили случаи COVID-19, относящиеся к варианту XEC
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Два случая заражения новым вариантом коронавируса XEC выявлены в России, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
«
"Роспотребнадзором в постоянном режиме осуществляется молекулярно-генетический мониторинг нуклеотидных последовательностей SARS-CoV-2, циркулирующих на территории России... Так, зафиксированы два случая COVID-19, относящиеся к варианту XEC, в Ростовской области и в Уфе", — рассказали в ведомстве.
Ранее Роспотренадзор сообщил, что отслеживает ситуацию с новым вариантом COVID-19 — XEC, он быстро распространяется, но проявляется аналогично другим недавним подвариантам омикрона.
XEC – это рекомбинантный вариант вируса, образованный комбинацией двух более ранних вариантов FLiRT омикрона. Симптомы схожи с предыдущими вариантами: лихорадка, боль в горле, кашель, потеря обоняния, потеря аппетита, боли в теле, усталость, головная боль и насморк.
Для защиты от болезни в период подъема заболеваемости Роспотребнадзор рекомендует использовать средства индивидуальной защиты, регулярно мыть руки с мылом, избегать контакта с больными людьми, проветривать помещения.