https://ria.ru/20240925/chintsov-1974590721.html
Участник программы "Время героев" возглавил думу Нижнего Новгорода
Участник программы "Время героев" возглавил думу Нижнего Новгорода - РИА Новости, 25.09.2024
Участник программы "Время героев" возглавил думу Нижнего Новгорода
Участник программы "Время героев" Евгений Чинцов возглавил городскую думу Нижнего Новгорода, сообщается в Telegram-канале программы. РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T13:14
2024-09-25T13:14
2024-09-25T13:20
нижний новгород
политика
программа "время героев"
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Участник программы "Время героев" Евгений Чинцов возглавил городскую думу Нижнего Новгорода, сообщается в Telegram-канале программы. "Участник программы "Время героев" Евгений Чинцов возглавил городскую думу Нижнего Новгорода. Такое решение сегодня было принято депутатами на первом заседании городской думы", - говорится в сообщении. Как передает корреспондент РИА Новости с заседания гордумы, депутаты проголосовали за кандидатуру Чинцова единогласно. Было объявлено, что он избран председателем с 25 сентября 2024 года и будет "осуществляет полномочия на постоянной основе". Уточняется, что на прошедших в сентябре выборах депутатов городской думы Нижнего Новгорода Чинцов победил по одномандатному округу №30 в Советском районе с большим отрывом от конкурентов. "Это большая ответственность, я очень многое узнал о работе, но не мало еще предстоит. В команду депутатов городской думы я уже вошел, и мы будем вместе работать на благо Нижнего Новгорода, чтобы жизнь здесь стала еще удобнее и комфортнее для людей", - сказал участник программы "Время героев". По его словам, знания и опыт, полученные в ходе обучения на программе и стажировки, уже пригодились ему на новом месте работы. "Программа "Время героев" очень интересная, насыщенная, а главное полезная. Сейчас я заканчиваю проходить стажировку для моей будущей работы, где мне очень пригодились знания, которые я получил на программе. Интересные спикеры, широкий спектр тем и огромный багаж знаний – это все было на программе "Время героев", - уточнил Чинцов. До избрания в городскую думу Нижнего Новгорода Чинцов строил карьеру на военной службе, с 2022 года он был начальником разведки – заместителем начальника штаба по разведке танковой армии. Трижды удостоен ордена Мужества, награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, медалью "За отвагу" и медалью Суворова.
https://ria.ru/20240923/gurtsiev-1974182426.html
https://ria.ru/20240923/stazhirovka-1974152558.html
https://ria.ru/20240914/premiya-1972758204.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нижний новгород, политика, программа "время героев"
Нижний Новгород, Политика, Программа "Время героев"
Участник программы "Время героев" возглавил думу Нижнего Новгорода
Участник программы "Время героев" Чинцов возглавил думу Нижнего Новгорода
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости.
Участник программы "Время героев" Евгений Чинцов возглавил городскую думу Нижнего Новгорода, сообщается в Telegram-канале
программы.
"Участник программы "Время героев" Евгений Чинцов возглавил городскую думу Нижнего Новгорода. Такое решение сегодня было принято депутатами на первом заседании городской думы", - говорится в сообщении.
Как передает корреспондент РИА Новости с заседания гордумы, депутаты проголосовали за кандидатуру Чинцова единогласно. Было объявлено, что он избран председателем с 25 сентября 2024 года и будет "осуществляет полномочия на постоянной основе".
Уточняется, что на прошедших в сентябре выборах депутатов городской думы Нижнего Новгорода Чинцов победил по одномандатному округу №30 в Советском районе с большим отрывом от конкурентов.
"Это большая ответственность, я очень многое узнал о работе, но не мало еще предстоит. В команду депутатов городской думы я уже вошел, и мы будем вместе работать на благо Нижнего Новгорода, чтобы жизнь здесь стала еще удобнее и комфортнее для людей", - сказал участник программы "Время героев".
По его словам, знания и опыт, полученные в ходе обучения на программе и стажировки, уже пригодились ему на новом месте работы.
"Программа "Время героев" очень интересная, насыщенная, а главное полезная. Сейчас я заканчиваю проходить стажировку для моей будущей работы, где мне очень пригодились знания, которые я получил на программе. Интересные спикеры, широкий спектр тем и огромный багаж знаний – это все было на программе "Время героев", - уточнил Чинцов.
До избрания в городскую думу Нижнего Новгорода Чинцов строил карьеру на военной службе, с 2022 года он был начальником разведки – заместителем начальника штаба по разведке танковой армии.
Трижды удостоен ордена Мужества, награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, медалью "За отвагу" и медалью Суворова.