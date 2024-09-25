https://ria.ru/20240925/chintsov-1974590721.html

Участник программы "Время героев" возглавил думу Нижнего Новгорода

Участник программы "Время героев" возглавил думу Нижнего Новгорода - РИА Новости, 25.09.2024

Участник программы "Время героев" возглавил думу Нижнего Новгорода

Участник программы "Время героев" Евгений Чинцов возглавил городскую думу Нижнего Новгорода, сообщается в Telegram-канале программы. РИА Новости, 25.09.2024

2024-09-25T13:14

2024-09-25T13:14

2024-09-25T13:20

нижний новгород

политика

программа "время героев"

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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Участник программы "Время героев" Евгений Чинцов возглавил городскую думу Нижнего Новгорода, сообщается в Telegram-канале программы. "Участник программы "Время героев" Евгений Чинцов возглавил городскую думу Нижнего Новгорода. Такое решение сегодня было принято депутатами на первом заседании городской думы", - говорится в сообщении. Как передает корреспондент РИА Новости с заседания гордумы, депутаты проголосовали за кандидатуру Чинцова единогласно. Было объявлено, что он избран председателем с 25 сентября 2024 года и будет "осуществляет полномочия на постоянной основе". Уточняется, что на прошедших в сентябре выборах депутатов городской думы Нижнего Новгорода Чинцов победил по одномандатному округу №30 в Советском районе с большим отрывом от конкурентов. "Это большая ответственность, я очень многое узнал о работе, но не мало еще предстоит. В команду депутатов городской думы я уже вошел, и мы будем вместе работать на благо Нижнего Новгорода, чтобы жизнь здесь стала еще удобнее и комфортнее для людей", - сказал участник программы "Время героев". По его словам, знания и опыт, полученные в ходе обучения на программе и стажировки, уже пригодились ему на новом месте работы. "Программа "Время героев" очень интересная, насыщенная, а главное полезная. Сейчас я заканчиваю проходить стажировку для моей будущей работы, где мне очень пригодились знания, которые я получил на программе. Интересные спикеры, широкий спектр тем и огромный багаж знаний – это все было на программе "Время героев", - уточнил Чинцов. До избрания в городскую думу Нижнего Новгорода Чинцов строил карьеру на военной службе, с 2022 года он был начальником разведки – заместителем начальника штаба по разведке танковой армии. Трижды удостоен ордена Мужества, награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, медалью "За отвагу" и медалью Суворова.

https://ria.ru/20240923/gurtsiev-1974182426.html

https://ria.ru/20240923/stazhirovka-1974152558.html

https://ria.ru/20240914/premiya-1972758204.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

нижний новгород, политика, программа "время героев"