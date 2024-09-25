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Андрей Чибис официально вступил в должность губернатора Мурманской области - РИА Новости, 25.09.2024
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17:45 25.09.2024
https://ria.ru/20240925/chibis-1974678951.html
Андрей Чибис официально вступил в должность губернатора Мурманской области
Андрей Чибис официально вступил в должность губернатора Мурманской области - РИА Новости, 25.09.2024
Андрей Чибис официально вступил в должность губернатора Мурманской области
Победивший на выборах губернатора Мурманской области Андрей Чибис официально вступил в должность в среду в здании областной филармонии, передает корреспондент... РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T17:45
2024-09-25T17:45
политика
мурманская область
россия
андрей чибис
единая россия
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МУРМАНСК, 25 сен – РИА Новости. Победивший на выборах губернатора Мурманской области Андрей Чибис официально вступил в должность в среду в здании областной филармонии, передает корреспондент РИА Новости с церемонии инаугурации. Церемония началась с выноса флагов, конституции РФ и устава региона. Чибис принес присягу на верность региону. Выборы губернатора Мурманской области прошли 7-8 сентября. Явка на выборах составила 41,59%, это самый высокий показатель в регионе с 2014 года. Победу одержал действующий глава региона Андрей Чибис ("Единая Россия"), получивший 73,99% голосов. В 2019 году явка составила 35,83%, тогда за Чибиса проголосовали 60,07% избирателей.
https://ria.ru/20240806/chibis-1964448269.html
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политика, мурманская область, россия, андрей чибис, единая россия
Политика, Мурманская область, Россия, Андрей Чибис, Единая Россия
Андрей Чибис официально вступил в должность губернатора Мурманской области

Победитель на выборах главы Мурманской области Андрей Чибис вступил в должность

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкГубернатор Мурманской области Андрей Чибис
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Губернатор Мурманской области Андрей Чибис . Архивное фото
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МУРМАНСК, 25 сен – РИА Новости. Победивший на выборах губернатора Мурманской области Андрей Чибис официально вступил в должность в среду в здании областной филармонии, передает корреспондент РИА Новости с церемонии инаугурации.
Церемония началась с выноса флагов, конституции РФ и устава региона.
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
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6 августа, 15:46
Чибис принес присягу на верность региону.
Выборы губернатора Мурманской области прошли 7-8 сентября. Явка на выборах составила 41,59%, это самый высокий показатель в регионе с 2014 года. Победу одержал действующий глава региона Андрей Чибис ("Единая Россия"), получивший 73,99% голосов.
В 2019 году явка составила 35,83%, тогда за Чибиса проголосовали 60,07% избирателей.
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
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