https://ria.ru/20240925/chibis-1974678951.html
Андрей Чибис официально вступил в должность губернатора Мурманской области
Андрей Чибис официально вступил в должность губернатора Мурманской области - РИА Новости, 25.09.2024
Андрей Чибис официально вступил в должность губернатора Мурманской области
Победивший на выборах губернатора Мурманской области Андрей Чибис официально вступил в должность в среду в здании областной филармонии, передает корреспондент... РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T17:45
2024-09-25T17:45
2024-09-25T17:45
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андрей чибис
единая россия
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МУРМАНСК, 25 сен – РИА Новости. Победивший на выборах губернатора Мурманской области Андрей Чибис официально вступил в должность в среду в здании областной филармонии, передает корреспондент РИА Новости с церемонии инаугурации. Церемония началась с выноса флагов, конституции РФ и устава региона. Чибис принес присягу на верность региону. Выборы губернатора Мурманской области прошли 7-8 сентября. Явка на выборах составила 41,59%, это самый высокий показатель в регионе с 2014 года. Победу одержал действующий глава региона Андрей Чибис ("Единая Россия"), получивший 73,99% голосов. В 2019 году явка составила 35,83%, тогда за Чибиса проголосовали 60,07% избирателей.
https://ria.ru/20240806/chibis-1964448269.html
https://ria.ru/20240722/gossovet-1961340276.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, мурманская область, россия, андрей чибис, единая россия
Политика, Мурманская область, Россия, Андрей Чибис, Единая Россия
Андрей Чибис официально вступил в должность губернатора Мурманской области
Победитель на выборах главы Мурманской области Андрей Чибис вступил в должность