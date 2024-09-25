https://ria.ru/20240925/chibis-1974678951.html

Андрей Чибис официально вступил в должность губернатора Мурманской области

Андрей Чибис официально вступил в должность губернатора Мурманской области - РИА Новости, 25.09.2024

Андрей Чибис официально вступил в должность губернатора Мурманской области

Победивший на выборах губернатора Мурманской области Андрей Чибис официально вступил в должность в среду в здании областной филармонии, передает корреспондент... РИА Новости, 25.09.2024

2024-09-25T17:45

2024-09-25T17:45

2024-09-25T17:45

политика

мурманская область

россия

андрей чибис

единая россия

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МУРМАНСК, 25 сен – РИА Новости. Победивший на выборах губернатора Мурманской области Андрей Чибис официально вступил в должность в среду в здании областной филармонии, передает корреспондент РИА Новости с церемонии инаугурации. Церемония началась с выноса флагов, конституции РФ и устава региона. Чибис принес присягу на верность региону. Выборы губернатора Мурманской области прошли 7-8 сентября. Явка на выборах составила 41,59%, это самый высокий показатель в регионе с 2014 года. Победу одержал действующий глава региона Андрей Чибис ("Единая Россия"), получивший 73,99% голосов. В 2019 году явка составила 35,83%, тогда за Чибиса проголосовали 60,07% избирателей.

https://ria.ru/20240806/chibis-1964448269.html

https://ria.ru/20240722/gossovet-1961340276.html

мурманская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, мурманская область, россия, андрей чибис, единая россия