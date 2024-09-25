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Участник шоу "Битва шефов" Чеша сгорел в своем ресторане в Краснодаре - РИА Новости, 25.09.2024
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15:36 25.09.2024 (обновлено: 16:40 25.09.2024)
https://ria.ru/20240925/chesha-1974636364.html
Участник шоу "Битва шефов" Чеша сгорел в своем ресторане в Краснодаре
Участник шоу "Битва шефов" Чеша сгорел в своем ресторане в Краснодаре - РИА Новости, 25.09.2024
Участник шоу "Битва шефов" Чеша сгорел в своем ресторане в Краснодаре
Участника шоу "Битва шефов" Павла Чешу нашли мертвым в его краснодарском кафе, где в ночь на среду произошел пожар, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T15:36
2024-09-25T16:40
краснодар
происшествия
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КРАСНОДАР, 25 сен - РИА Новости. Участника шоу "Битва шефов" Павла Чешу нашли мертвым в его краснодарском кафе, где в ночь на среду произошел пожар, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.Информацию подтвердили в Telegram-канале заведения."Заведение больше не работает в связи с внезапной смертью Павла", — говорится в одной из публикаций.Павел Чеша участвовал в шоу "Битва шефов" и "Кондитер-5", а также работал поваром на производстве ФК "Краснодар".
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краснодар, происшествия
Краснодар, Происшествия
Участник шоу "Битва шефов" Чеша сгорел в своем ресторане в Краснодаре

Участник шоу "Битва шефов" Павел Чеша сгорел в своем ресторане в Краснодаре

© Фото : @chef_chesha_Павел Чеша
Павел Чеша - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
© Фото : @chef_chesha_
Павел Чеша. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 25 сен - РИА Новости. Участника шоу "Битва шефов" Павла Чешу нашли мертвым в его краснодарском кафе, где в ночь на среду произошел пожар, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Информацию подтвердили в Telegram-канале заведения.
"Заведение больше не работает в связи с внезапной смертью Павла", — говорится в одной из публикаций.
Павел Чеша участвовал в шоу "Битва шефов" и "Кондитер-5", а также работал поваром на производстве ФК "Краснодар".
 
КраснодарПроисшествия
 
 
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