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Участник шоу "Битва шефов" Чеша сгорел в своем ресторане в Краснодаре

Участник шоу "Битва шефов" Чеша сгорел в своем ресторане в Краснодаре - РИА Новости, 25.09.2024

Участник шоу "Битва шефов" Чеша сгорел в своем ресторане в Краснодаре

Участника шоу "Битва шефов" Павла Чешу нашли мертвым в его краснодарском кафе, где в ночь на среду произошел пожар, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 25.09.2024

2024-09-25T15:36

2024-09-25T15:36

2024-09-25T16:40

краснодар

происшествия

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КРАСНОДАР, 25 сен - РИА Новости. Участника шоу "Битва шефов" Павла Чешу нашли мертвым в его краснодарском кафе, где в ночь на среду произошел пожар, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.Информацию подтвердили в Telegram-канале заведения."Заведение больше не работает в связи с внезапной смертью Павла", — говорится в одной из публикаций.Павел Чеша участвовал в шоу "Битва шефов" и "Кондитер-5", а также работал поваром на производстве ФК "Краснодар".

краснодар

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2024

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краснодар, происшествия