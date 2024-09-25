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Проект о запрете пропаганды чайлдфри внесут в ГД в среду - РИА Новости, 25.09.2024
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11:11 25.09.2024 (обновлено: 11:24 25.09.2024)
https://ria.ru/20240925/chayldfri-1974557712.html
Проект о запрете пропаганды чайлдфри внесут в ГД в среду
Проект о запрете пропаганды чайлдфри внесут в ГД в среду - РИА Новости, 25.09.2024
Проект о запрете пропаганды чайлдфри внесут в ГД в среду
Законопроект об ответственности за пропаганду идеологии "чайлдфри" внесут в Госдуму в среду, сообщила соавтор проекта, депутат ГД Эльвира Аиткулова. РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T11:11
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Законопроект об ответственности за пропаганду идеологии "чайлдфри" внесут в Госдуму в среду, сообщила соавтор проекта, депутат ГД Эльвира Аиткулова."Сегодня мы будем вносить законопроект, который разрабатывался совместно с депутатами фракции "Единая Россия", мы попросили присоединиться наших коллег, депутаты из других фракций присоединяются", - сказала журналистам Аиткулова.
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госдума рф, общество, россия
Госдума РФ, Общество, Россия
Проект о запрете пропаганды чайлдфри внесут в ГД в среду

Аиткулова: проект об ответственности за пропаганду чайлдфри внесут в ГД в среду

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Законопроект об ответственности за пропаганду идеологии "чайлдфри" внесут в Госдуму в среду, сообщила соавтор проекта, депутат ГД Эльвира Аиткулова.
"Сегодня мы будем вносить законопроект, который разрабатывался совместно с депутатами фракции "Единая Россия", мы попросили присоединиться наших коллег, депутаты из других фракций присоединяются", - сказала журналистам Аиткулова.
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