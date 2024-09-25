https://ria.ru/20240925/chayldfri-1974557712.html

Проект о запрете пропаганды чайлдфри внесут в ГД в среду

Проект о запрете пропаганды чайлдфри внесут в ГД в среду - РИА Новости, 25.09.2024

Проект о запрете пропаганды чайлдфри внесут в ГД в среду

Законопроект об ответственности за пропаганду идеологии "чайлдфри" внесут в Госдуму в среду, сообщила соавтор проекта, депутат ГД Эльвира Аиткулова. РИА Новости, 25.09.2024

2024-09-25T11:11

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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Законопроект об ответственности за пропаганду идеологии "чайлдфри" внесут в Госдуму в среду, сообщила соавтор проекта, депутат ГД Эльвира Аиткулова."Сегодня мы будем вносить законопроект, который разрабатывался совместно с депутатами фракции "Единая Россия", мы попросили присоединиться наших коллег, депутаты из других фракций присоединяются", - сказала журналистам Аиткулова.

https://ria.ru/20240924/volodin-1974371848.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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Варвара Скокшина

госдума рф, общество, россия