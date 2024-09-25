https://ria.ru/20240925/chayldfri-1974557712.html
Проект о запрете пропаганды чайлдфри внесут в ГД в среду
Проект о запрете пропаганды чайлдфри внесут в ГД в среду - РИА Новости, 25.09.2024
Проект о запрете пропаганды чайлдфри внесут в ГД в среду
Законопроект об ответственности за пропаганду идеологии "чайлдфри" внесут в Госдуму в среду, сообщила соавтор проекта, депутат ГД Эльвира Аиткулова. РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T11:11
2024-09-25T11:11
2024-09-25T11:24
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Законопроект об ответственности за пропаганду идеологии "чайлдфри" внесут в Госдуму в среду, сообщила соавтор проекта, депутат ГД Эльвира Аиткулова."Сегодня мы будем вносить законопроект, который разрабатывался совместно с депутатами фракции "Единая Россия", мы попросили присоединиться наших коллег, депутаты из других фракций присоединяются", - сказала журналистам Аиткулова.
https://ria.ru/20240924/volodin-1974371848.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
госдума рф, общество, россия
Госдума РФ, Общество, Россия
Проект о запрете пропаганды чайлдфри внесут в ГД в среду
Аиткулова: проект об ответственности за пропаганду чайлдфри внесут в ГД в среду