https://ria.ru/20240925/chad-1974547364.html
Посол Чада рассказал о процессе освобождения задержанных россиян
Посол Чада рассказал о процессе освобождения задержанных россиян - РИА Новости, 25.09.2024
Посол Чада рассказал о процессе освобождения задержанных россиян
Процесс освобождения и передачи на Родину задержанных в Чаде россиян, включая социолога Максима Шугалея начат в координации с российскими властями, сообщил РИА... РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T10:21
2024-09-25T10:21
2024-09-25T10:21
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МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Процесс освобождения и передачи на Родину задержанных в Чаде россиян, включая социолога Максима Шугалея начат в координации с российскими властями, сообщил РИА Новости посол Чада в Москве Адам Бешир. "Процесс (освобождения и передачи на Родину — ред.) начался в координации с соответствующими российскими властями", — сказал Бешир, отвечая на вопрос агентства. Ранее он сообщил РИА Новости, что задержанные будут освобождены и переданы властям РФ. По словам Бешира, всего были задержаны четыре человека. Коллеги социолога в воскресенье сообщили РИА Новости, что Максим Шугалей и Самер Суэйфан с 19 сентября удерживаются в аэропорту столицы Чада без объяснения причин. По их данным, последний раз Шугалей выходил на связь днем в четверг, он сообщал, что его не пустили на границе. МИД РФ сообщал, что Москва предпринимает все необходимые меры для освобождения трех граждан РФ и гражданина Белоруссии, задержанных в африканской стране: россиян Шугалея, Суэйфана, Царева и гражданина Белоруссии Денисевича.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, россия, белоруссия, чад
В мире, Россия, Белоруссия, Чад
Посол Чада рассказал о процессе освобождения задержанных россиян
Посол: в Чаде начался процесс освобождения россиян, включая социолога Шугалея
МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Процесс освобождения и передачи на Родину задержанных в Чаде россиян, включая социолога Максима Шугалея начат в координации с российскими властями, сообщил РИА Новости посол Чада в Москве Адам Бешир.
"Процесс (освобождения и передачи на Родину — ред.) начался в координации с соответствующими российскими властями", — сказал Бешир, отвечая на вопрос агентства.
Ранее он сообщил РИА Новости, что задержанные будут освобождены и переданы властям РФ. По словам Бешира, всего были задержаны четыре человека.
Коллеги социолога в воскресенье сообщили РИА Новости, что Максим Шугалей и Самер Суэйфан с 19 сентября удерживаются в аэропорту столицы Чада без объяснения причин. По их данным, последний раз Шугалей выходил на связь днем в четверг, он сообщал, что его не пустили на границе.
МИД РФ
сообщал, что Москва
предпринимает все необходимые меры для освобождения трех граждан РФ и гражданина Белоруссии
, задержанных в африканской стране: россиян Шугалея, Суэйфана, Царева и гражданина Белоруссии Денисевича.