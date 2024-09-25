https://ria.ru/20240925/chad-1974547364.html

Посол Чада рассказал о процессе освобождения задержанных россиян

Посол Чада рассказал о процессе освобождения задержанных россиян - РИА Новости, 25.09.2024

Посол Чада рассказал о процессе освобождения задержанных россиян

Процесс освобождения и передачи на Родину задержанных в Чаде россиян, включая социолога Максима Шугалея начат в координации с российскими властями, сообщил РИА... РИА Новости, 25.09.2024

2024-09-25T10:21

2024-09-25T10:21

2024-09-25T10:21

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МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Процесс освобождения и передачи на Родину задержанных в Чаде россиян, включая социолога Максима Шугалея начат в координации с российскими властями, сообщил РИА Новости посол Чада в Москве Адам Бешир. "Процесс (освобождения и передачи на Родину — ред.) начался в координации с соответствующими российскими властями", — сказал Бешир, отвечая на вопрос агентства. Ранее он сообщил РИА Новости, что задержанные будут освобождены и переданы властям РФ. По словам Бешира, всего были задержаны четыре человека. Коллеги социолога в воскресенье сообщили РИА Новости, что Максим Шугалей и Самер Суэйфан с 19 сентября удерживаются в аэропорту столицы Чада без объяснения причин. По их данным, последний раз Шугалей выходил на связь днем в четверг, он сообщал, что его не пустили на границе. МИД РФ сообщал, что Москва предпринимает все необходимые меры для освобождения трех граждан РФ и гражданина Белоруссии, задержанных в африканской стране: россиян Шугалея, Суэйфана, Царева и гражданина Белоруссии Денисевича.

https://ria.ru/20240924/chad-1974423192.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, белоруссия, чад