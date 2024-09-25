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Премьер Британии ответил на обвинения Нетаньяху - РИА Новости, 25.09.2024
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12:36 25.09.2024
https://ria.ru/20240925/britaniya-1974580273.html
Премьер Британии ответил на обвинения Нетаньяху
Премьер Британии ответил на обвинения Нетаньяху - РИА Новости, 25.09.2024
Премьер Британии ответил на обвинения Нетаньяху
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер отверг обвинения главы израильского правительства Биньямина Нетаньяху в том, что Лондон своими действиями подрывает... РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T12:36
2024-09-25T12:36
в мире
израиль
лондон
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кир стармер
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МОСКВА, 25 сен – РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер отверг обвинения главы израильского правительства Биньямина Нетаньяху в том, что Лондон своими действиями подрывает способность Израиля вести самооборону. Ранее Нетаньяху обвинил Британию в подрыве способности Израиля защитить себя из-за приостановки Лондоном ряда лицензий на экспорт оружия еврейскому государству. Британские власти объяснили это тем, что оружие может быть использовано для нарушений международного гуманитарного права в секторе Газа. В список вошли компоненты для военных самолетов, вертолетов и БПЛА. "Нет, он (Нетаньяху – ред.) не прав насчёт этого. Нам было необходимо соблюдать международное право и наше внутренние законодательство в этом отношении. Я всегда ясно давал понять, что я поддерживаю право Израиля на самооборону… Однако это должно происходить в соответствии с международным правом", - сказал Стармер в интервью радиостанции LBC. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 41 тысячи человек, пострадали свыше 95 тысяч. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20240903/britanija-1970194289.html
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в мире, израиль, лондон, великобритания, биньямин нетаньяху, кир стармер, хамас, оон
В мире, Израиль, Лондон, Великобритания, Биньямин Нетаньяху, Кир Стармер, ХАМАС, ООН
Премьер Британии ответил на обвинения Нетаньяху

Стармер: Британия не подрывает способность Израиля вести самооборону

© AP Photo / Liam McBurney/Pool PhotoПремьер-министр Великобритании Кир Стармер
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
© AP Photo / Liam McBurney/Pool Photo
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Архивное фото
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МОСКВА, 25 сен – РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер отверг обвинения главы израильского правительства Биньямина Нетаньяху в том, что Лондон своими действиями подрывает способность Израиля вести самооборону.
Ранее Нетаньяху обвинил Британию в подрыве способности Израиля защитить себя из-за приостановки Лондоном ряда лицензий на экспорт оружия еврейскому государству. Британские власти объяснили это тем, что оружие может быть использовано для нарушений международного гуманитарного права в секторе Газа. В список вошли компоненты для военных самолетов, вертолетов и БПЛА.
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"Нет, он (Нетаньяху – ред.) не прав насчёт этого. Нам было необходимо соблюдать международное право и наше внутренние законодательство в этом отношении. Я всегда ясно давал понять, что я поддерживаю право Израиля на самооборону… Однако это должно происходить в соответствии с международным правом", - сказал Стармер в интервью радиостанции LBC.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 41 тысячи человек, пострадали свыше 95 тысяч. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
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В миреИзраильЛондонВеликобританияБиньямин НетаньяхуКир СтармерХАМАСООН
 
 
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