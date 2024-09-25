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Президент Индонезии рассмотрит возможность участия в саммите БРИКС в Казани - РИА Новости, 25.09.2024
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17:43 25.09.2024 (обновлено: 18:12 25.09.2024)
https://ria.ru/20240925/briks-1974678209.html
Президент Индонезии рассмотрит возможность участия в саммите БРИКС в Казани
Президент Индонезии рассмотрит возможность участия в саммите БРИКС в Казани - РИА Новости, 25.09.2024
Президент Индонезии рассмотрит возможность участия в саммите БРИКС в Казани
Избранный президент Индонезии Прабово Субианто рассматривает возможность участия в предстоящем саммите БРИКС в Казани, но решения по этому вопросу еще не... РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T17:43
2024-09-25T18:12
индонезия
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прабово субианто
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ООН, 25 сен - РИА Новости. Избранный президент Индонезии Прабово Субианто рассматривает возможность участия в предстоящем саммите БРИКС в Казани, но решения по этому вопросу еще не принято, заявил РИА Новости координирующий министр по морским делам и инвестиционным отношениям Лухут Бинсар Панджайтан."Индонезия присоединится. Думаю, что избранный президент Прабово рассматривает этот вопрос", - сообщил министр агентству на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, говоря об уровне представительства Индонезии на предстоящем саммите БРИКС в Казани.Панджайтан добавил, что окончательного решения по этому вопросу еще не принято, поскольку оно ожидается после 20 октября, когда в Индонезии начнет работу новая администрация.Ранее посол Индонезии в Москве Жозе Тавареш заявил РИА Новости, что избранный президент Индонезии и министр обороны страны Прабово Субианто получил приглашение Москвы принять участие в саммите БРИКС в Казани, но окончательного решения о приезде в Россию еще принято не было ввиду предстоящей церемонии его инаугурации.Инаугурация избранного президента Индонезии Прабово Субианто пройдет 20 октября. Саммит БРИКС 2024 года состоится 22-24 октября в Казани.Генеральная Ассамблея ООН во вторник собралась на ежегодную, 79-ю сессию. Ее ключевое событие - неделя высокого уровня, с 24 по 28 сентября и 30 сентября проходят ежегодные дебаты, российскую делегацию возглавляет глава МИД Сергей Лавров, его выступление ожидается 28 сентября.
https://ria.ru/20240925/ssha-1974526299.html
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индонезия, в мире, казань, москва, прабово субианто, сергей лавров, брикс, оон, саммит брикс
Индонезия, В мире, Казань, Москва, Прабово Субианто, Сергей Лавров, БРИКС, ООН, Саммит БРИКС
Президент Индонезии рассмотрит возможность участия в саммите БРИКС в Казани

Президент Индонезии Субианто возможно примет участие в саммите БРИКС в Казани

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкБРИКС
БРИКС - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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ООН, 25 сен - РИА Новости. Избранный президент Индонезии Прабово Субианто рассматривает возможность участия в предстоящем саммите БРИКС в Казани, но решения по этому вопросу еще не принято, заявил РИА Новости координирующий министр по морским делам и инвестиционным отношениям Лухут Бинсар Панджайтан.
"Индонезия присоединится. Думаю, что избранный президент Прабово рассматривает этот вопрос", - сообщил министр агентству на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, говоря об уровне представительства Индонезии на предстоящем саммите БРИКС в Казани.
Саммит БРИКС - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
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Панджайтан добавил, что окончательного решения по этому вопросу еще не принято, поскольку оно ожидается после 20 октября, когда в Индонезии начнет работу новая администрация.
Ранее посол Индонезии в Москве Жозе Тавареш заявил РИА Новости, что избранный президент Индонезии и министр обороны страны Прабово Субианто получил приглашение Москвы принять участие в саммите БРИКС в Казани, но окончательного решения о приезде в Россию еще принято не было ввиду предстоящей церемонии его инаугурации.
Инаугурация избранного президента Индонезии Прабово Субианто пройдет 20 октября. Саммит БРИКС 2024 года состоится 22-24 октября в Казани.
Генеральная Ассамблея ООН во вторник собралась на ежегодную, 79-ю сессию. Ее ключевое событие - неделя высокого уровня, с 24 по 28 сентября и 30 сентября проходят ежегодные дебаты, российскую делегацию возглавляет глава МИД Сергей Лавров, его выступление ожидается 28 сентября.
Министр иностранных дел Гондураса Эдуардо Энрике Рейна во время выступления на Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций. 23 сентября 2024 - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
Глава МИД Гондураса заявил, что страна может присоединиться к БРИКС
24 сентября, 23:26
 
ИндонезияВ миреКазаньМоскваПрабово СубиантоСергей ЛавровБРИКСООНСаммит БРИКС
 
 
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