Президент Индонезии рассмотрит возможность участия в саммите БРИКС в Казани
Президент Индонезии Субианто возможно примет участие в саммите БРИКС в Казани
БРИКС. Архивное фото
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ООН, 25 сен - РИА Новости. Избранный президент Индонезии Прабово Субианто рассматривает возможность участия в предстоящем саммите БРИКС в Казани, но решения по этому вопросу еще не принято, заявил РИА Новости координирующий министр по морским делам и инвестиционным отношениям Лухут Бинсар Панджайтан.
"Индонезия присоединится. Думаю, что избранный президент Прабово рассматривает этот вопрос", - сообщил министр агентству на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, говоря об уровне представительства Индонезии на предстоящем саммите БРИКС в Казани.
Панджайтан добавил, что окончательного решения по этому вопросу еще не принято, поскольку оно ожидается после 20 октября, когда в Индонезии начнет работу новая администрация.
Ранее посол Индонезии в Москве Жозе Тавареш заявил РИА Новости, что избранный президент Индонезии и министр обороны страны Прабово Субианто получил приглашение Москвы принять участие в саммите БРИКС в Казани, но окончательного решения о приезде в Россию еще принято не было ввиду предстоящей церемонии его инаугурации.
Инаугурация избранного президента Индонезии Прабово Субианто пройдет 20 октября. Саммит БРИКС 2024 года состоится 22-24 октября в Казани.
Генеральная Ассамблея ООН во вторник собралась на ежегодную, 79-ю сессию. Ее ключевое событие - неделя высокого уровня, с 24 по 28 сентября и 30 сентября проходят ежегодные дебаты, российскую делегацию возглавляет глава МИД Сергей Лавров, его выступление ожидается 28 сентября.
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