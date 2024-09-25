https://ria.ru/20240925/braziliya-1974721247.html

Президент Бразилии призвал Киев начать переговоры о мире

Президент Бразилии призвал Киев начать переговоры о мире - РИА Новости, 25.09.2024

Президент Бразилии призвал Киев начать переговоры о мире

Руководству Украины не обязательно принимать мирный план Бразилии или Китая, но важно начать переговоры о мире, а его можно достичь только через диалог, заявил... РИА Новости, 25.09.2024

2024-09-25T22:59

2024-09-25T22:59

2024-09-25T22:59

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ООН, 25 сен - РИА Новости. Руководству Украины не обязательно принимать мирный план Бразилии или Китая, но важно начать переговоры о мире, а его можно достичь только через диалог, заявил в среду журналистам президент Бразилии Лула да Сильва. "Им не обязательно принимать предложение Бразилии или Китая… У нас есть лишь предположение касательно того, что важно начать переговоры о мире. Но если бы (Владимир) Зеленский был умнее, то в своей речи он бы сказал что-то другое, что решение носит дипломатический, а не военный характер", - сказал да Сильва на пресс-конференции, состоявшейся в рамках недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН По словам бразильского лидера, только наступление мира на Украине сможет гарантировать, что страна сохранит свою государственность. "А способность привнести этот мир зависит лишь от желания сесть за стол и начать диалог", - резюмировал да Сильва.

https://ria.ru/20240917/braziliya-1973174763.html

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