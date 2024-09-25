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Президент Бразилии призвал Киев начать переговоры о мире - РИА Новости, 25.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
22:59 25.09.2024
https://ria.ru/20240925/braziliya-1974721247.html
Президент Бразилии призвал Киев начать переговоры о мире
Президент Бразилии призвал Киев начать переговоры о мире - РИА Новости, 25.09.2024
Президент Бразилии призвал Киев начать переговоры о мире
Руководству Украины не обязательно принимать мирный план Бразилии или Китая, но важно начать переговоры о мире, а его можно достичь только через диалог, заявил... РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T22:59
2024-09-25T22:59
специальная военная операция на украине
в мире
бразилия
украина
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ООН, 25 сен - РИА Новости. Руководству Украины не обязательно принимать мирный план Бразилии или Китая, но важно начать переговоры о мире, а его можно достичь только через диалог, заявил в среду журналистам президент Бразилии Лула да Сильва. "Им не обязательно принимать предложение Бразилии или Китая… У нас есть лишь предположение касательно того, что важно начать переговоры о мире. Но если бы (Владимир) Зеленский был умнее, то в своей речи он бы сказал что-то другое, что решение носит дипломатический, а не военный характер", - сказал да Сильва на пресс-конференции, состоявшейся в рамках недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН По словам бразильского лидера, только наступление мира на Украине сможет гарантировать, что страна сохранит свою государственность. "А способность привнести этот мир зависит лишь от желания сесть за стол и начать диалог", - резюмировал да Сильва.
https://ria.ru/20240917/braziliya-1973174763.html
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в мире, бразилия, украина, китай, оон
Специальная военная операция на Украине, В мире, Бразилия, Украина, Китай, ООН
Президент Бразилии призвал Киев начать переговоры о мире

Президент Бразилии да Сильва: Киеву важно начать переговоры о мире

© AP Photo / Efrem LukatskyПанорама Киева
Панорама Киева - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Панорама Киева. Архивное фото
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ООН, 25 сен - РИА Новости. Руководству Украины не обязательно принимать мирный план Бразилии или Китая, но важно начать переговоры о мире, а его можно достичь только через диалог, заявил в среду журналистам президент Бразилии Лула да Сильва.
"Им не обязательно принимать предложение Бразилии или Китая… У нас есть лишь предположение касательно того, что важно начать переговоры о мире. Но если бы (Владимир) Зеленский был умнее, то в своей речи он бы сказал что-то другое, что решение носит дипломатический, а не военный характер", - сказал да Сильва на пресс-конференции, состоявшейся в рамках недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН
По словам бразильского лидера, только наступление мира на Украине сможет гарантировать, что страна сохранит свою государственность. "А способность привнести этот мир зависит лишь от желания сесть за стол и начать диалог", - резюмировал да Сильва.
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