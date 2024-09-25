https://ria.ru/20240925/boxer-1974520985.html

В Дании заметили трейлеры с БТР Boxer для Украины, сообщило подполье

В Дании заметили трейлеры с БТР Boxer для Украины, сообщило подполье - РИА Новости, 25.09.2024

В Дании заметили трейлеры с БТР Boxer для Украины, сообщило подполье

Трейлеры с германо-нидерландскими БТР Boxer для Украины замечены в Дании, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев. РИА Новости, 25.09.2024

2024-09-25T04:18

2024-09-25T04:18

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ДОНЕЦК, 25 сен - РИА Новости. Трейлеры с германо-нидерландскими БТР Boxer для Украины замечены в Дании, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев."Дания, фуры с военной техникой двигаются на восток страны на военные базы, по словам агентуры, там ее пересматривают, сортируют и отправляют на Украину", — сказал собеседник агентства. Он отметил, что часто получает подобные сообщения из Европы, помимо техники на фурах перевозят снаряды и ракеты в деревянных ящиках.Лебедев предоставил видео, на котором виден припаркованный на обочине трейлер с БТР Boxer.Москва считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для российских военных. По его словам, США и Североатлантический альянс напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам.

https://ria.ru/20240915/ukraina-1972824263.html

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Трейлеры с германо-нидерландскими БТР Boxer для Украины в Дании Трейлеры с германо-нидерландскими БТР Boxer для Украины замечены в Дании, сообщили РИА Новости в пророссийском подполье. Там добавили, что помимо техники на фурах перевозят снаряды и ракеты в деревянных ящиках. 2024-09-25T04:18 true PT0M11S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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украина, россия, дания, сергей лебедев, сергей лавров, нато, в мире