https://ria.ru/20240925/boxer-1974520985.html
В Дании заметили трейлеры с БТР Boxer для Украины, сообщило подполье
В Дании заметили трейлеры с БТР Boxer для Украины, сообщило подполье - РИА Новости, 25.09.2024
В Дании заметили трейлеры с БТР Boxer для Украины, сообщило подполье
Трейлеры с германо-нидерландскими БТР Boxer для Украины замечены в Дании, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев. РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T04:18
2024-09-25T04:18
2024-09-25T08:15
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ДОНЕЦК, 25 сен - РИА Новости. Трейлеры с германо-нидерландскими БТР Boxer для Украины замечены в Дании, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев."Дания, фуры с военной техникой двигаются на восток страны на военные базы, по словам агентуры, там ее пересматривают, сортируют и отправляют на Украину", — сказал собеседник агентства. Он отметил, что часто получает подобные сообщения из Европы, помимо техники на фурах перевозят снаряды и ракеты в деревянных ящиках.Лебедев предоставил видео, на котором виден припаркованный на обочине трейлер с БТР Boxer.Москва считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для российских военных. По его словам, США и Североатлантический альянс напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам.
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Трейлеры с германо-нидерландскими БТР Boxer для Украины в Дании
Трейлеры с германо-нидерландскими БТР Boxer для Украины замечены в Дании, сообщили РИА Новости в пророссийском подполье. Там добавили, что помимо техники на фурах перевозят снаряды и ракеты в деревянных ящиках.
2024-09-25T04:18
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украина, россия, дания, сергей лебедев, сергей лавров, нато, в мире
Украина, Россия, Дания, Сергей Лебедев, Сергей Лавров, НАТО, В мире
В Дании заметили трейлеры с БТР Boxer для Украины, сообщило подполье
Подпольщик Лебедев: в Дании заметили трейлеры с БТР Boxer для Украины