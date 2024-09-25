https://ria.ru/20240925/blinken-1974692988.html

Блинкен присутствует в зале во время выступления Лаврова в Нью-Йорке

Блинкен присутствует в зале во время выступления Лаврова в Нью-Йорке - РИА Новости, 25.09.2024

Блинкен присутствует в зале во время выступления Лаврова в Нью-Йорке

Госсекретарь США Энтони Блинкен присутствует в зале во время выступления главы МИД РФ Сергея Лаврова на совещании министров иностранных дел "Группы двадцати". РИА Новости, 25.09.2024

2024-09-25T19:00

2024-09-25T19:00

2024-09-25T19:34

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ООН, 25 сен - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен присутствует в зале во время выступления главы МИД РФ Сергея Лаврова на совещании министров иностранных дел "Группы двадцати". Блинкен вошел в зал и занял свое место буквально сразу после начала выступления российского министра. Главы внешнеполитических ведомств РФ и США сидят практически друг напротив друга.

https://ria.ru/20240925/blinken-1974515930.html

сша

россия

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сша, россия, энтони блинкен, сергей лавров, нью-йорк (город), в мире