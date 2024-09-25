Рейтинг@Mail.ru
Блинкен присутствует в зале во время выступления Лаврова в Нью-Йорке - РИА Новости, 25.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:00 25.09.2024 (обновлено: 19:34 25.09.2024)
https://ria.ru/20240925/blinken-1974692988.html
Блинкен присутствует в зале во время выступления Лаврова в Нью-Йорке
Блинкен присутствует в зале во время выступления Лаврова в Нью-Йорке - РИА Новости, 25.09.2024
Блинкен присутствует в зале во время выступления Лаврова в Нью-Йорке
Госсекретарь США Энтони Блинкен присутствует в зале во время выступления главы МИД РФ Сергея Лаврова на совещании министров иностранных дел "Группы двадцати". РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T19:00
2024-09-25T19:34
сша
россия
энтони блинкен
сергей лавров
нью-йорк (город)
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/19/1974698399_0:227:3072:1954_1920x0_80_0_0_dabca9b0a01e79ad119027028be7736b.jpg
ООН, 25 сен - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен присутствует в зале во время выступления главы МИД РФ Сергея Лаврова на совещании министров иностранных дел "Группы двадцати". Блинкен вошел в зал и занял свое место буквально сразу после начала выступления российского министра. Главы внешнеполитических ведомств РФ и США сидят практически друг напротив друга.
https://ria.ru/20240925/blinken-1974515930.html
сша
россия
нью-йорк (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/19/1974698399_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_cc61ff14ce0994643247ad2a008c0c82.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, россия, энтони блинкен, сергей лавров, нью-йорк (город), в мире
США, Россия, Энтони Блинкен, Сергей Лавров, Нью-Йорк (город), В мире
Блинкен присутствует в зале во время выступления Лаврова в Нью-Йорке

Блинкен находится в зале во время выступления Лаврова на совещании глав МИД G20

© AP Photo / Stefan JeremiahГоссекретарь США Энтони Блинкен на совещании министров иностранных дел "Группы двадцати". 25 сентября 2024
Госсекретарь США Энтони Блинкен на совещании министров иностранных дел Группы двадцати. 25 сентября 2024 - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
© AP Photo / Stefan Jeremiah
Госсекретарь США Энтони Блинкен на совещании министров иностранных дел "Группы двадцати". 25 сентября 2024
Читать ria.ru в
Дзен
ООН, 25 сен - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен присутствует в зале во время выступления главы МИД РФ Сергея Лаврова на совещании министров иностранных дел "Группы двадцати".
Блинкен вошел в зал и занял свое место буквально сразу после начала выступления российского министра. Главы внешнеполитических ведомств РФ и США сидят практически друг напротив друга.
Госсекретарь США Энтони Блинкен на саммите НАТО в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
В конгрессе США планируют наказать Блинкена за неявку в день ГА ООН
Вчера, 01:10
 
СШАРоссияЭнтони БлинкенСергей ЛавровНью-Йорк (город)В мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала