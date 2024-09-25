https://ria.ru/20240925/blinken-1974692988.html
Блинкен присутствует в зале во время выступления Лаврова в Нью-Йорке
Блинкен присутствует в зале во время выступления Лаврова в Нью-Йорке - РИА Новости, 25.09.2024
Блинкен присутствует в зале во время выступления Лаврова в Нью-Йорке
Госсекретарь США Энтони Блинкен присутствует в зале во время выступления главы МИД РФ Сергея Лаврова на совещании министров иностранных дел "Группы двадцати". РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T19:00
2024-09-25T19:00
2024-09-25T19:34
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ООН, 25 сен - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен присутствует в зале во время выступления главы МИД РФ Сергея Лаврова на совещании министров иностранных дел "Группы двадцати". Блинкен вошел в зал и занял свое место буквально сразу после начала выступления российского министра. Главы внешнеполитических ведомств РФ и США сидят практически друг напротив друга.
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сша, россия, энтони блинкен, сергей лавров, нью-йорк (город), в мире
США, Россия, Энтони Блинкен, Сергей Лавров, Нью-Йорк (город), В мире
Блинкен присутствует в зале во время выступления Лаврова в Нью-Йорке
Блинкен находится в зале во время выступления Лаврова на совещании глав МИД G20