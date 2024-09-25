В конгрессе США планируют наказать Блинкена за неявку в день ГА ООН
Комитет палаты представителей хочет наказать Блинкена за неявку в день ГА ООН
© AP Photo / Jacquelyn MartinГоссекретарь США Энтони Блинкен на саммите НАТО в Вашингтоне
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Госсекретарь США Энтони Блинкен на саммите НАТО в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 25 сен - РИА Новости. Комитет по международным делам палаты представителей конгресса США проголосовал за приведение к ответственности госсекретаря США Энтони Блинкена за неявку для дачи показаний в день, когда он выступал в ООН, свидетельствуют результаты голосования.
"24 сентября 2024 года госсекретарь Блинкен не выполнил надлежащим образом направленную ему 18 сентября повестку <…> о даче показаний в рамках расследования вывода (войск -ред.) из Афганистана и последующей эвакуации", - говорится в документе комитета. Отказ Блинкена выступить с показаниями и ответить на вопросы конгрессменов "заслуживает наказания за неуважение к конгрессу", посчитали 26 членов комитета, 25 выступили против. Большинство в комитете, как и палате в целом, принадлежит республиканцам.
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Согласно действующей процедуре, жалоба комитета теперь переходит на уровень всей палаты представителей, где это станет очередной попыткой республиканцев навредить действующей Демократической администрации. В случае, если палата поддержит инициативу, дело перейдет в минюст США, который, в свою очередь, может инициировать судебный процесс против Блинкена.
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