Рейтинг@Mail.ru
В конгрессе США планируют наказать Блинкена за неявку в день ГА ООН - РИА Новости, 25.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:10 25.09.2024
https://ria.ru/20240925/blinken-1974515930.html
В конгрессе США планируют наказать Блинкена за неявку в день ГА ООН
В конгрессе США планируют наказать Блинкена за неявку в день ГА ООН - РИА Новости, 25.09.2024
В конгрессе США планируют наказать Блинкена за неявку в день ГА ООН
Комитет по международным делам палаты представителей конгресса США проголосовал за приведение к ответственности госсекретаря США Энтони Блинкена за неявку для... РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T01:10
2024-09-25T01:10
сша
афганистан
украина
энтони блинкен
конгресс сша
оон
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0a/1958812696_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_76c9a489a0b6638f7f819e2fba312fce.jpg
ВАШИНГТОН, 25 сен - РИА Новости. Комитет по международным делам палаты представителей конгресса США проголосовал за приведение к ответственности госсекретаря США Энтони Блинкена за неявку для дачи показаний в день, когда он выступал в ООН, свидетельствуют результаты голосования. "24 сентября 2024 года госсекретарь Блинкен не выполнил надлежащим образом направленную ему 18 сентября повестку &lt;…&gt; о даче показаний в рамках расследования вывода (войск -ред.) из Афганистана и последующей эвакуации", - говорится в документе комитета. Отказ Блинкена выступить с показаниями и ответить на вопросы конгрессменов "заслуживает наказания за неуважение к конгрессу", посчитали 26 членов комитета, 25 выступили против. Большинство в комитете, как и палате в целом, принадлежит республиканцам. Голосование комитета прошло почти параллельно с выступлением госсекретаря США на посвященном ситуации на Украине заседании Совета Безопасности ООН, проходящем на полях Генеральной Ассамблеи организации в Нью-Йорке. Согласно действующей процедуре, жалоба комитета теперь переходит на уровень всей палаты представителей, где это станет очередной попыткой республиканцев навредить действующей Демократической администрации. В случае, если палата поддержит инициативу, дело перейдет в минюст США, который, в свою очередь, может инициировать судебный процесс против Блинкена.
https://ria.ru/20240919/ssha-1973723949.html
https://ria.ru/20240913/blinken-1972475131.html
сша
афганистан
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0a/1958812696_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_edf831ed966a1c3cff4c905b9df16d9c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, афганистан, украина, энтони блинкен, конгресс сша, оон, в мире
США, Афганистан, Украина, Энтони Блинкен, Конгресс США, ООН, В мире
В конгрессе США планируют наказать Блинкена за неявку в день ГА ООН

Комитет палаты представителей хочет наказать Блинкена за неявку в день ГА ООН

© AP Photo / Jacquelyn MartinГоссекретарь США Энтони Блинкен на саммите НАТО в Вашингтоне
Госсекретарь США Энтони Блинкен на саммите НАТО в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Госсекретарь США Энтони Блинкен на саммите НАТО в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 25 сен - РИА Новости. Комитет по международным делам палаты представителей конгресса США проголосовал за приведение к ответственности госсекретаря США Энтони Блинкена за неявку для дачи показаний в день, когда он выступал в ООН, свидетельствуют результаты голосования.
"24 сентября 2024 года госсекретарь Блинкен не выполнил надлежащим образом направленную ему 18 сентября повестку <…> о даче показаний в рамках расследования вывода (войск -ред.) из Афганистана и последующей эвакуации", - говорится в документе комитета. Отказ Блинкена выступить с показаниями и ответить на вопросы конгрессменов "заслуживает наказания за неуважение к конгрессу", посчитали 26 членов комитета, 25 выступили против. Большинство в комитете, как и палате в целом, принадлежит республиканцам.
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
США не ожидают встречи Лаврова и Блинкена на полях Генассамблеи ООН
19 сентября, 21:06
Голосование комитета прошло почти параллельно с выступлением госсекретаря США на посвященном ситуации на Украине заседании Совета Безопасности ООН, проходящем на полях Генеральной Ассамблеи организации в Нью-Йорке.
Согласно действующей процедуре, жалоба комитета теперь переходит на уровень всей палаты представителей, где это станет очередной попыткой республиканцев навредить действующей Демократической администрации. В случае, если палата поддержит инициативу, дело перейдет в минюст США, который, в свою очередь, может инициировать судебный процесс против Блинкена.
Госсекретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
Во Франции раскрыли, какой "удар" получил Блинкен в Польше
13 сентября, 12:15
 
СШААфганистанУкраинаЭнтони БлинкенКонгресс СШАООНВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала