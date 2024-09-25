https://ria.ru/20240925/blinken-1974515930.html

В конгрессе США планируют наказать Блинкена за неявку в день ГА ООН

В конгрессе США планируют наказать Блинкена за неявку в день ГА ООН - РИА Новости, 25.09.2024

В конгрессе США планируют наказать Блинкена за неявку в день ГА ООН

Комитет по международным делам палаты представителей конгресса США проголосовал за приведение к ответственности госсекретаря США Энтони Блинкена за неявку для... РИА Новости, 25.09.2024

2024-09-25T01:10

2024-09-25T01:10

2024-09-25T01:10

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ВАШИНГТОН, 25 сен - РИА Новости. Комитет по международным делам палаты представителей конгресса США проголосовал за приведение к ответственности госсекретаря США Энтони Блинкена за неявку для дачи показаний в день, когда он выступал в ООН, свидетельствуют результаты голосования. "24 сентября 2024 года госсекретарь Блинкен не выполнил надлежащим образом направленную ему 18 сентября повестку <…> о даче показаний в рамках расследования вывода (войск -ред.) из Афганистана и последующей эвакуации", - говорится в документе комитета. Отказ Блинкена выступить с показаниями и ответить на вопросы конгрессменов "заслуживает наказания за неуважение к конгрессу", посчитали 26 членов комитета, 25 выступили против. Большинство в комитете, как и палате в целом, принадлежит республиканцам. Голосование комитета прошло почти параллельно с выступлением госсекретаря США на посвященном ситуации на Украине заседании Совета Безопасности ООН, проходящем на полях Генеральной Ассамблеи организации в Нью-Йорке. Согласно действующей процедуре, жалоба комитета теперь переходит на уровень всей палаты представителей, где это станет очередной попыткой республиканцев навредить действующей Демократической администрации. В случае, если палата поддержит инициативу, дело перейдет в минюст США, который, в свою очередь, может инициировать судебный процесс против Блинкена.

https://ria.ru/20240919/ssha-1973723949.html

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сша, афганистан, украина, энтони блинкен, конгресс сша, оон, в мире