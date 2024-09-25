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Над Белгородской областью сбили два украинских беспилотника
Над Белгородской областью сбили два украинских беспилотника - РИА Новости, 25.09.2024
Над Белгородской областью сбили два украинских беспилотника
Российские средства ПВО около 10:20 мск уничтожили два украинских беспилотника над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T12:10
2024-09-25T12:10
2024-09-25T12:20
белгородская область
россия
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Российские средства ПВО около 10:20 мск уничтожили два украинских беспилотника над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ. "Двадцать пятого сентября около 10.20 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240923/ukraina-1974274439.html
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белгородская область, россия
Белгородская область, Россия
Над Белгородской областью сбили два украинских беспилотника
Минобороны: ПВО уничтожила два украинских беспилотника над Белгородской областью