https://ria.ru/20240925/bespilotnik-1974571642.html

Над Белгородской областью сбили два украинских беспилотника

Над Белгородской областью сбили два украинских беспилотника - РИА Новости, 25.09.2024

Над Белгородской областью сбили два украинских беспилотника

Российские средства ПВО около 10:20 мск уничтожили два украинских беспилотника над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 25.09.2024

2024-09-25T12:10

2024-09-25T12:10

2024-09-25T12:20

белгородская область

россия

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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Российские средства ПВО около 10:20 мск уничтожили два украинских беспилотника над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ. "Двадцать пятого сентября около 10.20 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240923/ukraina-1974274439.html

белгородская область

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белгородская область, россия