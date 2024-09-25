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Чиновницу Шинкарук* внесли в перечень террористов и экстремистов - РИА Новости, 25.09.2024
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16:41 25.09.2024 (обновлено: 17:36 25.09.2024)
https://ria.ru/20240925/belgorod-1974653831.html
Чиновницу Шинкарук* внесли в перечень террористов и экстремистов
Чиновницу Шинкарук* внесли в перечень террористов и экстремистов - РИА Новости, 25.09.2024
Чиновницу Шинкарук* внесли в перечень террористов и экстремистов
Белгородская чиновница Виктория Шинкарук*, обвиняемая в подготовке теракта, внесена в перечень террористов и экстремистов, сообщается на сайте... РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T16:41
2024-09-25T17:36
россия
происшествия
белгородский район
александр холодов
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Белгородская чиновница Виктория Шинкарук*, обвиняемая в подготовке теракта, внесена в перечень террористов и экстремистов, сообщается на сайте Росфинмониторинга."Перечень террористов и экстремистов (включенные)… Шинкарук* Виктория Александровна, 12.11.1995 г.р. , с. Никольское Белгородского района Белгородской области", - говорится на сайте.Также в перечень террористов и экстремистов был внесен сообщник Шинкарук* Александр Холодов*.Людям и организациям, попавшим в соответствующий реестр Росфинмониторинга, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.Шинкарук* обвиняется по части 2 статьи 205.4 УК РФ (участие в террористическом сообществе). Также ей предъявлено обвинение в незаконном обороте взрывчатых веществ, контрабанде стратегически важных товаров и ресурсов, совершенной организованной группой, участие в террористическом сообществе, приготовление к незаконному изготовлению взрывчатых веществ, приготовление к террористическому акту группой лиц по предварительному сговору.* Выполняют функции иноагентов в России
https://ria.ru/20240805/kolyma-1964159549.html
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россия, происшествия, белгородский район, александр холодов, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
Россия, Происшествия, Белгородский район, Александр Холодов, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
Чиновницу Шинкарук* внесли в перечень террористов и экстремистов

Белгородскую чиновницу Шинкарук внесли в перечень террористов и экстремистов

© Фото : соцсетиВиктория Шинкарук
Виктория Шинкарук - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
© Фото : соцсети
Виктория Шинкарук. Архивное фото
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Белгородская чиновница Виктория Шинкарук*, обвиняемая в подготовке теракта, внесена в перечень террористов и экстремистов, сообщается на сайте Росфинмониторинга.
"Перечень террористов и экстремистов (включенные)… Шинкарук* Виктория Александровна, 12.11.1995 г.р. , с. Никольское Белгородского района Белгородской области", - говорится на сайте.
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Также в перечень террористов и экстремистов был внесен сообщник Шинкарук* Александр Холодов*.
Людям и организациям, попавшим в соответствующий реестр Росфинмониторинга, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.
Шинкарук* обвиняется по части 2 статьи 205.4 УК РФ (участие в террористическом сообществе). Также ей предъявлено обвинение в незаконном обороте взрывчатых веществ, контрабанде стратегически важных товаров и ресурсов, совершенной организованной группой, участие в террористическом сообществе, приготовление к незаконному изготовлению взрывчатых веществ, приготовление к террористическому акту группой лиц по предварительному сговору.
* Выполняют функции иноагентов в России
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РоссияПроисшествияБелгородский районАлександр ХолодовФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
 
 
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