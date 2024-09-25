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Деэскалация на Ближнем Востоке возможна, заявил Байден
Деэскалация на Ближнем Востоке возможна, заявил Байден - РИА Новости, 25.09.2024
Деэскалация на Ближнем Востоке возможна, заявил Байден
Разрастание конфликта на Ближнем Востоке до полноценной войны возможно, но остается возможность для урегулирования конфликта таким образом, что оно... РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T18:54
2024-09-25T18:54
2024-09-25T19:12
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ВАШИНГТОН, 25 сен - РИА Новости. Разрастание конфликта на Ближнем Востоке до полноценной войны возможно, но остается возможность для урегулирования конфликта таким образом, что оно фундаментально повлияет на весь регион, заявил в среду президент США Джо Байден."Полноценная война возможна, но, я думаю, есть также и возможность для урегулирования, которое фундаментально поменяет весь регион … Арабский мир очень хочет урегулирования, потому что они знают, что это для них означает", - заявил Байден в интервью на ток-шоу the View на телеканале ABC.Он отметил, что, несмотря на свою поддержку Израиля и хорошие отношения с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху, он принципиальна не согласен с его высказываниями и действиями."Я не согласен с его позицией. Должно быть решение о двух государствах. В конечном итоге это должно произойти", - добавил президент США.
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в мире, ближний восток, джо байден, сша, биньямин нетаньяху, израиль
В мире, Ближний Восток, Джо Байден, США, Биньямин Нетаньяху, Израиль
Деэскалация на Ближнем Востоке возможна, заявил Байден
Байден: на Ближнем Востоке остается возможность деэскалации