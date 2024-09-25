https://ria.ru/20240925/banki-1974714911.html
Банки недружественных нерезидентов вошли в топ-10 по прибыли за август
Банки недружественных нерезидентов вошли в топ-10 по прибыли за август - РИА Новости, 25.09.2024
Банки недружественных нерезидентов вошли в топ-10 по прибыли за август
Банки нерезидентов из недружественных стран вошли в топ-10 по прибыли по РСБУ среди российских банков за август, сообщил РИА Новости начальник аналитического... РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T21:49
2024-09-25T21:49
2024-09-25T21:50
экономика
максим осадчий
центральный банк рф (цб рф)
райффайзенбанк
сбербанк россии
юникредит банк
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Банки нерезидентов из недружественных стран вошли в топ-10 по прибыли по РСБУ среди российских банков за август, сообщил РИА Новости начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий на основе опубликованной ЦБ отчетности. "Банки, принадлежащие недружественным нерезидентам, вошли в топ-10 по чистой прибыли по РСБУ: Райффайзенбанк – 5 место (11,5 миллиарда рублей), Юникредитбанк – 8 место (8,2 миллиарда рублей)", - подсчитал аналитик. "Столь сильные результаты объясняются мощным конкурентным преимуществом, возникшим из-за санкций – эти банки не попали под санкции, они не отключены от SWIFT и осуществляют международные транзакции в евро и других токсичных валютах в интересах российских клиентов", - пояснил эксперт. Согласно подсчетам аналитика, на первом месте по финансовым результатам за август 2024 года – Сбербанк с чистой прибылью в 142,7 миллиарда рублей, на втором - Альфа-банк с прибылью в 58,1 миллиарда рублей и на третьем - Газпромбанк, заработавший 47,2 миллиарда рублей. Также Осадчий отмечает, что самый большой посленалоговый убыток за август среди российских банков у Россельхозбанка - 1,8 миллиарда рублей. Второе месте в этом антирейтинге занимает "ХКФ Банк" с убытком 1,5 миллиарда рублей, находящийся в процессе объединения с Совкомбанком. На третьем месте – "Уральский банк реконструкции и развития" с убытком в 1,4 миллиарда рублей.
https://ria.ru/20240901/banki-1969755382.html
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экономика, максим осадчий, центральный банк рф (цб рф), райффайзенбанк, сбербанк россии, юникредит банк, россия
Экономика, Максим Осадчий, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Райффайзенбанк, Сбербанк России, ЮниКредит Банк, Россия
Банки недружественных нерезидентов вошли в топ-10 по прибыли за август
БКФ: банки недружественных стран вошли в топ-10 по прибыли по РСБУ