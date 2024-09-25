https://ria.ru/20240925/banki-1974714911.html

Банки недружественных нерезидентов вошли в топ-10 по прибыли за август

Банки недружественных нерезидентов вошли в топ-10 по прибыли за август - РИА Новости, 25.09.2024

Банки недружественных нерезидентов вошли в топ-10 по прибыли за август

Банки нерезидентов из недружественных стран вошли в топ-10 по прибыли по РСБУ среди российских банков за август, сообщил РИА Новости начальник аналитического... РИА Новости, 25.09.2024

2024-09-25T21:49

2024-09-25T21:49

2024-09-25T21:50

экономика

максим осадчий

центральный банк рф (цб рф)

райффайзенбанк

сбербанк россии

юникредит банк

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/137711/12/1377111208_0:270:2683:1779_1920x0_80_0_0_8d7eeb4a3fa3559d41b3c910094b3c1d.jpg

МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Банки нерезидентов из недружественных стран вошли в топ-10 по прибыли по РСБУ среди российских банков за август, сообщил РИА Новости начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий на основе опубликованной ЦБ отчетности. "Банки, принадлежащие недружественным нерезидентам, вошли в топ-10 по чистой прибыли по РСБУ: Райффайзенбанк – 5 место (11,5 миллиарда рублей), Юникредитбанк – 8 место (8,2 миллиарда рублей)", - подсчитал аналитик. "Столь сильные результаты объясняются мощным конкурентным преимуществом, возникшим из-за санкций – эти банки не попали под санкции, они не отключены от SWIFT и осуществляют международные транзакции в евро и других токсичных валютах в интересах российских клиентов", - пояснил эксперт. Согласно подсчетам аналитика, на первом месте по финансовым результатам за август 2024 года – Сбербанк с чистой прибылью в 142,7 миллиарда рублей, на втором - Альфа-банк с прибылью в 58,1 миллиарда рублей и на третьем - Газпромбанк, заработавший 47,2 миллиарда рублей. Также Осадчий отмечает, что самый большой посленалоговый убыток за август среди российских банков у Россельхозбанка - 1,8 миллиарда рублей. Второе месте в этом антирейтинге занимает "ХКФ Банк" с убытком 1,5 миллиарда рублей, находящийся в процессе объединения с Совкомбанком. На третьем месте – "Уральский банк реконструкции и развития" с убытком в 1,4 миллиарда рублей.

https://ria.ru/20240901/banki-1969755382.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, максим осадчий, центральный банк рф (цб рф), райффайзенбанк, сбербанк россии, юникредит банк, россия