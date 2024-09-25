https://ria.ru/20240925/avtovaz-1974568817.html

"АвтоВАЗ" запустил производство электромобилей e-Largus

"АвтоВАЗ" запустил производство электромобилей e-Largus - РИА Новости, 25.09.2024

"АвтоВАЗ" запустил производство электромобилей e-Largus

Российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" запустил производство электромобилей e-Largus на заводе в Ижевске, передает корреспондент РИА Новости с церемонии... РИА Новости, 25.09.2024

2024-09-25T11:58

2024-09-25T11:58

2024-09-25T13:50

экономика

ижевск

максим соколов

автоваз

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ИЖЕВСК, 25 сен - РИА Новости. Российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" запустил производство электромобилей e-Largus на заводе в Ижевске, передает корреспондент РИА Новости с церемонии запуска. "Я благодарен команде "АвтоВАЗа" и команде Lada Ижевск за проделанный труд по созданию этого автомобиля и постановке его на промышленное производство. Всего до конца текущего года мы планируем произвести несколько десятков автомобилей, а дальнейшие объемы производства будут целиком и полностью зависеть от спроса на электромобили, развития зарядной инфраструктуры в регионах и фокусировки мер государственного стимулирования на поддержке покупателей по-настоящему локализованных электромобилей", - отметил президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов. Пятиместный Largus универсал будет иметь запас хода 400 километров. Кроме того, он адаптирован для российских условий, поэтому климатические особенности страны для него не являются проблемой. Электромобиль получил отличительные черты на решетке переднего бампера: чуть правее названия будет располагаться серебристый квадрат с синей буквой "е", заметил корреспондент РИА Новости.Кроме того, молдинг на решетке также будет синего цвета. В "АвтоВАЗе" пояснили, что это символизирует экологически чистую энергию. Также опционально предусмотрены оригинальные литые диски колес, разработанные специально для Lada e-Largus."Стоимость Lada e-Largus – от 2 990 000 рублей (за базовую комплектацию фургона) с учетом субсидии для покупателей электромобилей", - сказал журналистам президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов.В "АвтоВАЗе" добавили, что информация о старте продаж будет опубликована дополнительно.В апреле текущего года автопроизводитель сообщал относительно электрической версии Largus, что уже на первом этапе производства доля компонентов российского происхождения в этом автомобиле превысит 50%. Lada e-Largus – это первый российский электромобиль с отечественной батареей глубокой локализации. Планируется, что в семействе электромобилей e-Largus будут пассажирские и коммерческие универсалы, которые в свою очередь будут иметь модификации с разными батареями и разной грузоподъемностью. Настройки силового агрегата обеспечат максимальную скорость в 145 километров в час (ограничено электроникой), а также разгон до 100 километров в час за менее чем 10 секунд. Запас хода пассажирского электромобиля составит 420 километров, грузопассажирского – от 320 километров, в зависимости от модификации.В перечень оснащения Lada e-Largus также войдут две фронтальные подушки безопасности, система "ЭРА-ГЛОНАСС", система ABS, кондиционер, электростеклоподъемники, задний парктроник, легкосплавные колесные диски.

https://ria.ru/20240905/avtovaz-1970674222.html

https://ria.ru/20240615/sokolov-1953087222.html

https://ria.ru/20240416/e-largus-1940410273.html

ижевск

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"АвтоВАЗ" запустил производство электромобилей e-Largus "АвтоВАЗ" запустил производство электромобилей e-Largus в Ижевске, передает корреспондент РИА Новости. Это первый российский электромобиль с отечественной батареей глубокой локализации. 2024-09-25T11:58 true PT0M44S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, ижевск, максим соколов, автоваз