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Подозреваемого в захвате автобуса в Лос-Анджелесе арестовали - РИА Новости, 25.09.2024
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14:57 25.09.2024 (обновлено: 15:06 25.09.2024)
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Подозреваемого в захвате автобуса в Лос-Анджелесе арестовали
Подозреваемого в захвате автобуса в Лос-Анджелесе арестовали - РИА Новости, 25.09.2024
Подозреваемого в захвате автобуса в Лос-Анджелесе арестовали
Полиция арестовала подозреваемого в захвате автобуса в Лос-Анджелесе, в результате инцидента пострадал один человек, сообщает телеканал NBC. РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T14:57
2024-09-25T15:06
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Полиция арестовала подозреваемого в захвате автобуса в Лос-Анджелесе, в результате инцидента пострадал один человек, сообщает телеканал NBC.Ранее сообщалось, что захваченный автобус был окружен и блокирован полицейским спецназом."Водитель покинул автобус с помощью спецназа и не пострадал", - сообщил представитель полиции Лос-Анджелеса, добавив, что подозреваемый угонщик находится под стражей.Полиция также сообщила, что еще один человек, находившийся в автобусе, доставлен в больницу в тяжелом состоянии. О характере полученных им повреждений не сообщается.
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лос-анджелес, в мире
Лос-Анджелес, В мире
Подозреваемого в захвате автобуса в Лос-Анджелесе арестовали

Подозреваемого в захвате автобуса в Лос-Анджелесе арестовали, есть пострадавший

© Фото : соцсетиЗахваченный автобус в американском Лос-Анджелесе
Захваченный автобус в американском Лос-Анджелесе - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
© Фото : соцсети
Захваченный автобус в американском Лос-Анджелесе
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Полиция арестовала подозреваемого в захвате автобуса в Лос-Анджелесе, в результате инцидента пострадал один человек, сообщает телеканал NBC.
Ранее сообщалось, что захваченный автобус был окружен и блокирован полицейским спецназом.
"Водитель покинул автобус с помощью спецназа и не пострадал", - сообщил представитель полиции Лос-Анджелеса, добавив, что подозреваемый угонщик находится под стражей.
Полиция также сообщила, что еще один человек, находившийся в автобусе, доставлен в больницу в тяжелом состоянии. О характере полученных им повреждений не сообщается.
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