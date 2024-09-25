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Подозреваемого в захвате автобуса в Лос-Анджелесе арестовали

Подозреваемого в захвате автобуса в Лос-Анджелесе арестовали - РИА Новости, 25.09.2024

Подозреваемого в захвате автобуса в Лос-Анджелесе арестовали

Полиция арестовала подозреваемого в захвате автобуса в Лос-Анджелесе, в результате инцидента пострадал один человек, сообщает телеканал NBC. РИА Новости, 25.09.2024

2024-09-25T14:57

2024-09-25T14:57

2024-09-25T15:06

лос-анджелес

в мире

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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Полиция арестовала подозреваемого в захвате автобуса в Лос-Анджелесе, в результате инцидента пострадал один человек, сообщает телеканал NBC.Ранее сообщалось, что захваченный автобус был окружен и блокирован полицейским спецназом."Водитель покинул автобус с помощью спецназа и не пострадал", - сообщил представитель полиции Лос-Анджелеса, добавив, что подозреваемый угонщик находится под стражей.Полиция также сообщила, что еще один человек, находившийся в автобусе, доставлен в больницу в тяжелом состоянии. О характере полученных им повреждений не сообщается.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

лос-анджелес, в мире