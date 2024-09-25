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Ассанж даст показания перед комитетом ПАСЕ - РИА Новости, 25.09.2024
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11:09 25.09.2024
https://ria.ru/20240925/assanzh-1974557420.html
Ассанж даст показания перед комитетом ПАСЕ
Ассанж даст показания перед комитетом ПАСЕ - РИА Новости, 25.09.2024
Ассанж даст показания перед комитетом ПАСЕ
Основатель сервиса Wikileaks Джулиан Ассанж даст показания перед комитетом ПАСЕ в Страсбурге 1 октября, это станет его первым публичным выступлением после... РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T11:09
2024-09-25T11:09
в мире
страсбург
сайпан (остров)
северные марианские острова
джулиан ассанж
хиллари клинтон
wikileaks
парламентская ассамблея совета европы
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МОСКВА, 25 сен – РИА Новости. Основатель сервиса Wikileaks Джулиан Ассанж даст показания перед комитетом ПАСЕ в Страсбурге 1 октября, это станет его первым публичным выступлением после освобождения из британской тюрьмы в июне, сообщил Wikileaks в соцсети X. "Первого октября Джулиан Ассанж прибудет в Страсбург для дачи показаний перед комитетом по юридическим вопросам и правам человека Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ)", - говорится в сообщении организации. Заседание комитета пройдёт с 8.30 до 10.00 утра по местному времени (9.30-11.00 мск). Несмотря на то, что журналист продолжает восстанавливаться после освобождения из тюрьмы, он будет присутствовать на сессии лично в связи с "исключительным характером приглашения", сообщает Wikileaks. Заявление о выступлении Ассанжа прозвучало после публикации доклада ПАСЕ по его делу. Как напоминает Wikileaks, в докладе подтверждается, что журналист может считаться политическим заключенным. Выступление Ассанжа перед комитетом станет его "первыми официальными показаниями по своему делу с момента ещё до заключения в тюрьму в 2019 году", говорится в сообщении. Западные СМИ также отмечают, что это станет первым публичным заявлением журналиста после освобождения. Ассанж был освобожден из британской тюрьмы 24 июня после того, как договорился с американской прокуратурой о частичном признании вины. Это признание позволило ему выйти на свободу после пяти лет за решеткой. Слушание по его делу прошло на острове Сайпан, крупнейшем на территории Северных Марианских островов, которые не входят в состав США, но находятся во владении Вашингтона. Ассанж приобрел мировую известность, основав сайт WikiLeaks, где были опубликованы, в частности, сотни тысяч конфиденциальных материалов о войнах в Ираке и Афганистане, тюрьме Гуантанамо, дипломатические депеши и личная переписка баллотировавшейся в президенты Хиллари Клинтон.
https://ria.ru/20240625/assanzh-1955247740.html
https://ria.ru/20240625/assanzh-1955301307.html
страсбург
сайпан (остров)
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в мире, страсбург, сайпан (остров), северные марианские острова, джулиан ассанж, хиллари клинтон, wikileaks, парламентская ассамблея совета европы
В мире, Страсбург, Сайпан (остров), Северные Марианские острова, Джулиан Ассанж, Хиллари Клинтон, WikiLeaks, Парламентская ассамблея Совета Европы
Ассанж даст показания перед комитетом ПАСЕ

Основатель Wikileaks Ассанж даст показания перед комитетом ПАСЕ 1 октября

© WikiLeaks/XДжулиан Ассанж во время прибытия в Бангкок
Джулиан Ассанж во время прибытия в Бангкок - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
© WikiLeaks/X
Джулиан Ассанж во время прибытия в Бангкок. Архивное фото
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МОСКВА, 25 сен – РИА Новости. Основатель сервиса Wikileaks Джулиан Ассанж даст показания перед комитетом ПАСЕ в Страсбурге 1 октября, это станет его первым публичным выступлением после освобождения из британской тюрьмы в июне, сообщил Wikileaks в соцсети X.
"Первого октября Джулиан Ассанж прибудет в Страсбург для дачи показаний перед комитетом по юридическим вопросам и правам человека Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ)", - говорится в сообщении организации.
Джулиан Ассанж после освобождения из лондонской тюрьмы - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
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Заседание комитета пройдёт с 8.30 до 10.00 утра по местному времени (9.30-11.00 мск). Несмотря на то, что журналист продолжает восстанавливаться после освобождения из тюрьмы, он будет присутствовать на сессии лично в связи с "исключительным характером приглашения", сообщает Wikileaks.
Заявление о выступлении Ассанжа прозвучало после публикации доклада ПАСЕ по его делу. Как напоминает Wikileaks, в докладе подтверждается, что журналист может считаться политическим заключенным.
Выступление Ассанжа перед комитетом станет его "первыми официальными показаниями по своему делу с момента ещё до заключения в тюрьму в 2019 году", говорится в сообщении. Западные СМИ также отмечают, что это станет первым публичным заявлением журналиста после освобождения.
Ассанж был освобожден из британской тюрьмы 24 июня после того, как договорился с американской прокуратурой о частичном признании вины. Это признание позволило ему выйти на свободу после пяти лет за решеткой. Слушание по его делу прошло на острове Сайпан, крупнейшем на территории Северных Марианских островов, которые не входят в состав США, но находятся во владении Вашингтона. Ассанж приобрел мировую известность, основав сайт WikiLeaks, где были опубликованы, в частности, сотни тысяч конфиденциальных материалов о войнах в Ираке и Афганистане, тюрьме Гуантанамо, дипломатические депеши и личная переписка баллотировавшейся в президенты Хиллари Клинтон.
Самолет, на борту которого находится Джулиан Ассанж - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
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В миреСтрасбургСайпан (остров)Северные Марианские островаДжулиан АссанжХиллари КлинтонWikiLeaksПарламентская ассамблея Совета Европы
 
 
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