https://ria.ru/20240925/assanzh-1974557420.html

Ассанж даст показания перед комитетом ПАСЕ

Ассанж даст показания перед комитетом ПАСЕ - РИА Новости, 25.09.2024

Ассанж даст показания перед комитетом ПАСЕ

Основатель сервиса Wikileaks Джулиан Ассанж даст показания перед комитетом ПАСЕ в Страсбурге 1 октября, это станет его первым публичным выступлением после... РИА Новости, 25.09.2024

2024-09-25T11:09

2024-09-25T11:09

2024-09-25T11:09

в мире

страсбург

сайпан (остров)

северные марианские острова

джулиан ассанж

хиллари клинтон

wikileaks

парламентская ассамблея совета европы

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МОСКВА, 25 сен – РИА Новости. Основатель сервиса Wikileaks Джулиан Ассанж даст показания перед комитетом ПАСЕ в Страсбурге 1 октября, это станет его первым публичным выступлением после освобождения из британской тюрьмы в июне, сообщил Wikileaks в соцсети X. "Первого октября Джулиан Ассанж прибудет в Страсбург для дачи показаний перед комитетом по юридическим вопросам и правам человека Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ)", - говорится в сообщении организации. Заседание комитета пройдёт с 8.30 до 10.00 утра по местному времени (9.30-11.00 мск). Несмотря на то, что журналист продолжает восстанавливаться после освобождения из тюрьмы, он будет присутствовать на сессии лично в связи с "исключительным характером приглашения", сообщает Wikileaks. Заявление о выступлении Ассанжа прозвучало после публикации доклада ПАСЕ по его делу. Как напоминает Wikileaks, в докладе подтверждается, что журналист может считаться политическим заключенным. Выступление Ассанжа перед комитетом станет его "первыми официальными показаниями по своему делу с момента ещё до заключения в тюрьму в 2019 году", говорится в сообщении. Западные СМИ также отмечают, что это станет первым публичным заявлением журналиста после освобождения. Ассанж был освобожден из британской тюрьмы 24 июня после того, как договорился с американской прокуратурой о частичном признании вины. Это признание позволило ему выйти на свободу после пяти лет за решеткой. Слушание по его делу прошло на острове Сайпан, крупнейшем на территории Северных Марианских островов, которые не входят в состав США, но находятся во владении Вашингтона. Ассанж приобрел мировую известность, основав сайт WikiLeaks, где были опубликованы, в частности, сотни тысяч конфиденциальных материалов о войнах в Ираке и Афганистане, тюрьме Гуантанамо, дипломатические депеши и личная переписка баллотировавшейся в президенты Хиллари Клинтон.

https://ria.ru/20240625/assanzh-1955247740.html

https://ria.ru/20240625/assanzh-1955301307.html

страсбург

сайпан (остров)

северные марианские острова

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, страсбург, сайпан (остров), северные марианские острова, джулиан ассанж, хиллари клинтон, wikileaks, парламентская ассамблея совета европы