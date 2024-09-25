https://ria.ru/20240925/arktika-1974451998.html

Цели определены. Третья мировая начнется не там, где все ждут

Цели определены. Третья мировая начнется не там, где все ждут - РИА Новости, 25.09.2024

Цели определены. Третья мировая начнется не там, где все ждут

Похоже, Запад хочет создать для России новую точку напряженности. Американские военные планируют открыть в одной из Скандинавских стран объединенный центр НАТО... РИА Новости, 25.09.2024

2024-09-25T08:00

2024-09-25T08:00

2024-09-25T08:09

безопасность

арктика

финляндия

россия

иван папанин

нато

с-400 «триумф»

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МОСКВА, 25 сен — РИА Новости, Андрей Коц. Похоже, Запад хочет создать для России новую точку напряженности. Американские военные планируют открыть в одной из Скандинавских стран объединенный центр НАТО по управлению воздушными операциями в Арктике. Таким образом Брюссель и Вашингтон хотят оспорить доминирующее здесь положение Москвы. О том, что скоро начнется в регионе, — в материале РИА Новости.Новые базы в ФинляндииИнициативу уже одобрил глава Европейского командования ВС США и Верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Крис Каволи. Теперь слово за высшим руководством, однако вряд ли там кто-то выскажется против. Командующий ВВС генерал Джеймс Хекер отметил, что строительство нового военного объекта стало возможным после вступления в Североатлантический альянс Финляндии и Швеции. Два подобных центра уже действуют в Германии и Испании.Запад намерен милитаризировать Арктику, мешая России. Нехватка ледоколов снижает вероятность операций на море, но в воздушном пространстве НАТО ничто не мешает. Уже сейчас американцы запускают разведывательные беспилотники MQ-9 Reaper и Global Hawk за полярным кругом. А для координации нужен центр управления.Официально задача объекта — "повышение ситуационной осведомленности альянса в регионе". Неофициально — слежка за российским Северным флотом и береговой инфраструктурой, воздушное наблюдение за Северным морским путем. Где разместят центр, еще не решили. Но северо-восток Финляндии, к примеру, находится всего в 165 километрах от стратегически важного Мурманска.То, что эту страну превращают в форпост НАТО на границах России, совершенно очевидно. В сентябре шведские СМИ сообщили, что в финской Лапландии строится база, которая, по мнению западных аналитиков, позволит Хельсинки усилить охрану своих границ. Туда направят 20-50 шведских офицеров, и весь персонал базы будет в основном шведским.В конце прошлого года Хельсинки и Вашингтон заключили соглашение об оборонном сотрудничестве. В документе подробно описано, что американские военные могут делать на территории Финляндии: от передвижения техники до подготовки квартир для своих семей. Также утвердили список объектов — 15 военных баз, аэродромы, порты.Американцам разрешили маневры, техническое обслуживание транспорта, размещение персонала, строительство. Все это — "при полном уважении суверенитета, законов и международно-правовых обязательств Финляндии", в том числе в отношении хранения определенных видов оружия.В общем, скорее всего, центр управления воздушными операциями в Арктике появится именно в Финляндии. Российскому Минобороны придется учесть это при обеспечении безопасности северо-западных рубежей страны.Ледокольный вопросМоскве есть чем ответить. На вооружении уже несколько лет стоят комплексы ПВО разной дальности, адаптированные для высоких широт. В Арктике размещены дальнобойные зенитные ракетные С-400 под прикрытием новых систем ПВО "Панцирь" и "Тор". А от нападения с моря российские базы защищают береговые ракетные комплексы. Все это — в распоряжении первого полноценного арктического соединения Сухопутных войск, 80-й отдельной мотострелковой бригады, дислоцированной в поселке Алакуртти Мурманской области.Кроме того, Западу трудно претендовать на Арктику без мощного ледокольного флота. Смогут ли его быстро нарастить — большой вопрос. Двух относительно исправных, но откровенно старых американских кораблей этого класса явно недостаточно. Не лучше ситуация и в других странах, претендующих на Арктику, — Канаде, Исландии, Норвегии, Швеции, Финляндии, Дании.Так, у канадцев есть корабли для боевого дежурства в арктических водах, но нет возможности развернуть крупные сухопутные соединения. В ВМС Норвегии — четыре патрульных корабля, однако у них очень скромное вооружение. Достаточно сильные ВМС у Дании, но мало кораблей ледового класса и тоже нет военной инфраструктуры в Арктике. Финляндия и Швеция серьезной военной мощью на море не располагают.То есть в северных акваториях США не смогут в полной мере положиться на союзников. Есть проблемы и на суше. Американской армии остро не хватает транспорта для перевозки грузов и военнослужащих в тяжелейших полярных условиях. Единственные подходящие тягачи-вездеходы — шведские двухзвенные гусеничные Bandvagn 206, принятые на вооружение как Small Unit Support Vehicle (SUSV, малая машина поддержки подразделений). Однако первые образцы сошли с конвейера еще 40 лет назад и давно не соответствуют современным требованиям.Ответ РоссииУ России гораздо более выгодные позиции. Два атомных ледокола с двухреакторной ядерной энергетической установкой мощностью 75 тысяч лошадиных сил ("Ямал", "50 лет Победы"), еще два — с однореакторной в 50 тысяч ("Таймыр", "Вайгач"), атомный лихтеровоз-контейнеровоз "Севморпуть" с реактором в 40 тысяч и пять судов технологического обслуживания. Ледокол "Советский Союз" — в эксплуатационном резерве. К тому же имеются дизель-электрические суда.Кроме того, в боевой состав уже поступают универсальные патрульные корабли ледового класса проекта 23550: шифр "Арктика" для ВМФ и "Ермак" — для погранвойск. Головной вымпел "Иван Папанин" принял участие в главном параде флота на реке Неве. Следующий — "Николай Зубов" — передадут заказчику в 2026-м.Благодаря мощному ледокольному флоту только Россия способна сегодня проводить арктические конвои через Северный морской путь. Однако льды тают — рано или поздно значение этих кораблей снизится. Москва должна быть готова к битве за регион с самыми большими запасами природных ресурсов.

https://ria.ru/20240924/turtsija-1974425003.html

https://ria.ru/20240919/pentagon-1973730226.html

арктика

финляндия

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Андрей Коц https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733322649_537:0:2584:2047_100x100_80_0_0_c92260076cefe17eb149c84953edeaf7.jpg

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Андрей Коц https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733322649_537:0:2584:2047_100x100_80_0_0_c92260076cefe17eb149c84953edeaf7.jpg

безопасность, арктика, финляндия, россия, иван папанин, нато, с-400 «триумф»