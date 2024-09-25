https://ria.ru/20240925/arest-1974581518.html

Замминистра спорта Ростовской области заподозрили в коррупции

Замминистра спорта Ростовской области заподозрили в коррупции - РИА Новости, 25.09.2024

Замминистра спорта Ростовской области заподозрили в коррупции

Силовики задержали заместителя министра спорта Ростовской области Светлану Гадарову, подозреваемую в коррупции, сообщили РИА Новости в правоохранительных... РИА Новости, 25.09.2024

2024-09-25T12:36

2024-09-25T12:36

2024-09-25T12:45

ростовская область

происшествия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 сен - РИА Новости, Юлия Насулина. Силовики задержали заместителя министра спорта Ростовской области Светлану Гадарову, подозреваемую в коррупции, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах."Гадарова задержана. Ее подозревают в коррупционном преступлении", - сказал собеседник агентства.По информации СМИ, дома и на работе у Гадаровой прошли обыски.

https://ria.ru/20240806/sk-1964469659.html

ростовская область

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2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

ростовская область, происшествия