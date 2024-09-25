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Замминистра спорта Ростовской области заподозрили в коррупции - РИА Новости, 25.09.2024
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12:36 25.09.2024 (обновлено: 12:45 25.09.2024)
https://ria.ru/20240925/arest-1974581518.html
Замминистра спорта Ростовской области заподозрили в коррупции
Замминистра спорта Ростовской области заподозрили в коррупции - РИА Новости, 25.09.2024
Замминистра спорта Ростовской области заподозрили в коррупции
Силовики задержали заместителя министра спорта Ростовской области Светлану Гадарову, подозреваемую в коррупции, сообщили РИА Новости в правоохранительных... РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T12:36
2024-09-25T12:45
ростовская область
происшествия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 сен - РИА Новости, Юлия Насулина. Силовики задержали заместителя министра спорта Ростовской области Светлану Гадарову, подозреваемую в коррупции, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах."Гадарова задержана. Ее подозревают в коррупционном преступлении", - сказал собеседник агентства.По информации СМИ, дома и на работе у Гадаровой прошли обыски.
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ростовская область
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ростовская область, происшествия
Ростовская область, Происшествия
Замминистра спорта Ростовской области заподозрили в коррупции

Замминистра спорта Ростовской области задержали по подозрению в коррупции

© РИА Новости / Наталья Селиверстова Эмблема на форме сотрудника полиции
Эмблема на форме сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Эмблема на форме сотрудника полиции. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 сен - РИА Новости, Юлия Насулина. Силовики задержали заместителя министра спорта Ростовской области Светлану Гадарову, подозреваемую в коррупции, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
"Гадарова задержана. Ее подозревают в коррупционном преступлении", - сказал собеседник агентства.
По информации СМИ, дома и на работе у Гадаровой прошли обыски.
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