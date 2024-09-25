https://ria.ru/20240925/arest-1974581518.html
Замминистра спорта Ростовской области заподозрили в коррупции
Замминистра спорта Ростовской области заподозрили в коррупции - РИА Новости, 25.09.2024
Замминистра спорта Ростовской области заподозрили в коррупции
Силовики задержали заместителя министра спорта Ростовской области Светлану Гадарову, подозреваемую в коррупции, сообщили РИА Новости в правоохранительных... РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T12:36
2024-09-25T12:36
2024-09-25T12:45
ростовская область
происшествия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 сен - РИА Новости, Юлия Насулина. Силовики задержали заместителя министра спорта Ростовской области Светлану Гадарову, подозреваемую в коррупции, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах."Гадарова задержана. Ее подозревают в коррупционном преступлении", - сказал собеседник агентства.По информации СМИ, дома и на работе у Гадаровой прошли обыски.
https://ria.ru/20240806/sk-1964469659.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ростовская область, происшествия
Ростовская область, Происшествия
Замминистра спорта Ростовской области заподозрили в коррупции
Замминистра спорта Ростовской области задержали по подозрению в коррупции
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 сен - РИА Новости, Юлия Насулина. Силовики задержали заместителя министра спорта Ростовской области Светлану Гадарову, подозреваемую в коррупции, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
"Гадарова задержана. Ее подозревают в коррупционном преступлении", - сказал собеседник агентства.
По информации СМИ, дома и на работе у Гадаровой прошли обыски.