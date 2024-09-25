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В Приморье ввели штрафы за склонение беременных женщин к абортам - РИА Новости, 25.09.2024
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04:34 25.09.2024
https://ria.ru/20240925/aborty-1974521761.html
В Приморье ввели штрафы за склонение беременных женщин к абортам
В Приморье ввели штрафы за склонение беременных женщин к абортам - РИА Новости, 25.09.2024
В Приморье ввели штрафы за склонение беременных женщин к абортам
Депутаты Приморья приняли закон, который вводит штрафы за понуждение со стороны врачей или работодателей беременных женщин к абортам. РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T04:34
2024-09-25T04:34
приморский край
общество
россия
калининградская область
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ВЛАДИВОСТОК, 25 сен – РИА Новости. Депутаты Приморья приняли закон, который вводит штрафы за понуждение со стороны врачей или работодателей беременных женщин к абортам. В среду депутаты рассмотрели в трех чтениях законопроект "О запрете на территории Приморского края склонения к искусственному прерыванию беременности". Уполномоченный по правам человека в Приморье Юрий Мельников на заседании пояснил, что под склонением понимается "понуждение путем уговоров, подкупа, обмана, шантажа, использования служебной зависимости" со стороны сотрудников органов власти, местного самоуправления, организаций при исполнении ими трудовых должностных обязанностей. Информирование врачом беременной женщины о наличии у нее показаний к прерыванию беременности склонением не является, добавил Мельников. "За последние два года более 10 регионов РФ приняли законы с аналогичными названиями, но предмет правового регулирования там шире. Ответственность там предусматривается для широкого круга лиц, в том числе для близких – муж, папа, мама. На мой взгляд, это вмешательство в частную жизнь, поэтому надо подходить осторожно. Мы значительно сузили круг этих субъектов", - сказал Мельников. Он уточнил, что по сути в Приморье ответственность за склонение к абортам может наступить в двух случаях: когда работодатель влияет на беременную сотрудницу и когда в медучреждении на пациентку, у которой есть сомнения, давит врач. "Прекрасно сознаю, что принятие закона не повлечет значительного увеличения рождаемости, но оставить женщин без возможности защиты их прав – неправильно. К тому же принятие закона будет нести профилактический эффект", - отметил Мельников. За принятие законопроекта из 37 депутатов проголосовали 30, семь – воздержались. Следующим вопросом депутаты большинством голосов приняли изменения в закон "Об административных правонарушениях в Приморском крае". За склонение к аборту эти изменения предусматривают наложение административного штрафа на граждан в размере от 3 тысяч до 5 тысяч рублей, на должностных лиц - от 5 тысяч до 10 тысяч рублей, на юридических лиц - от 40 тысяч до 100 тысяч рублей. При этом нарушение считается совершенным вне зависимости от того, была беременность прервана или нет. Ранее Мордовия, Тверская и Калининградская области приняли региональные законы о запрете склонения к аборту. Административные штрафы за склонение женщин к абортам ввели в Новгородской, Псковской и Вологодской областях.
https://ria.ru/20240918/abort-1973353093.html
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приморский край, общество, россия, калининградская область
Приморский край, Общество, Россия, Калининградская область
В Приморье ввели штрафы за склонение беременных женщин к абортам

Депутаты Приморья приняли закон о штрафах за понуждение беременных к абортам

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкМолоточек судьи
Молоточек судьи - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Молоточек судьи. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 25 сен – РИА Новости. Депутаты Приморья приняли закон, который вводит штрафы за понуждение со стороны врачей или работодателей беременных женщин к абортам.
В среду депутаты рассмотрели в трех чтениях законопроект "О запрете на территории Приморского края склонения к искусственному прерыванию беременности". Уполномоченный по правам человека в Приморье Юрий Мельников на заседании пояснил, что под склонением понимается "понуждение путем уговоров, подкупа, обмана, шантажа, использования служебной зависимости" со стороны сотрудников органов власти, местного самоуправления, организаций при исполнении ими трудовых должностных обязанностей. Информирование врачом беременной женщины о наличии у нее показаний к прерыванию беременности склонением не является, добавил Мельников.
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"За последние два года более 10 регионов РФ приняли законы с аналогичными названиями, но предмет правового регулирования там шире. Ответственность там предусматривается для широкого круга лиц, в том числе для близких – муж, папа, мама. На мой взгляд, это вмешательство в частную жизнь, поэтому надо подходить осторожно. Мы значительно сузили круг этих субъектов", - сказал Мельников.
Он уточнил, что по сути в Приморье ответственность за склонение к абортам может наступить в двух случаях: когда работодатель влияет на беременную сотрудницу и когда в медучреждении на пациентку, у которой есть сомнения, давит врач.
"Прекрасно сознаю, что принятие закона не повлечет значительного увеличения рождаемости, но оставить женщин без возможности защиты их прав – неправильно. К тому же принятие закона будет нести профилактический эффект", - отметил Мельников.
За принятие законопроекта из 37 депутатов проголосовали 30, семь – воздержались.
Следующим вопросом депутаты большинством голосов приняли изменения в закон "Об административных правонарушениях в Приморском крае". За склонение к аборту эти изменения предусматривают наложение административного штрафа на граждан в размере от 3 тысяч до 5 тысяч рублей, на должностных лиц - от 5 тысяч до 10 тысяч рублей, на юридических лиц - от 40 тысяч до 100 тысяч рублей. При этом нарушение считается совершенным вне зависимости от того, была беременность прервана или нет.
Ранее Мордовия, Тверская и Калининградская области приняли региональные законы о запрете склонения к аборту. Административные штрафы за склонение женщин к абортам ввели в Новгородской, Псковской и Вологодской областях.
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