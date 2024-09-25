https://ria.ru/20240925/abk-1974524936.html

Коллекторы рассказали, что банки передают им долг спустя 30 дней просрочки

Коллекторы рассказали, что банки передают им долг спустя 30 дней просрочки - РИА Новости, 25.09.2024

Коллекторы рассказали, что банки передают им долг спустя 30 дней просрочки

Банки чаще всего передают долги коллекторам спустя 30 дней просрочки, рассказал РИА Новости генеральный директор коллекторского агентства АБК (входит в группу... РИА Новости, 25.09.2024

2024-09-25T06:25

2024-09-25T06:25

2024-09-25T06:25

экономика

сбербанк россии

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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Банки чаще всего передают долги коллекторам спустя 30 дней просрочки, рассказал РИА Новости генеральный директор коллекторского агентства АБК (входит в группу Сбербанка) Максим Колосков. "Передаются долги обычно где-то дней 30 плюс просрочки, то есть на ранних сроках не передаются, потому что это больше техническая просрочка", - рассказал глава АБК. Он отметил, что передача долга происходит в соответствии с законом 230-ФЗ. Проходят тендеры, выбираются агенты и идет передача, как на аутсорсинг. "Банки, проведя все необходимые мероприятия, найдя точки безубыточности для себя, принимают решение, что дальше сопровождать долг им невыгодно, и передают его на обычной электронной торговой площадке, которых несколько на рынке. Путем обычных открытых конкурсных процедур компании "соревнуются", предлагают какую-то лучшую цену, и, исходя из этого, приобретают портфели", - объяснил Колосков. Также он добавил, что коллекторские агентства обязаны в течение пяти рабочих дней уведомить клиента о том, что они перекупили долг у банка. Информация о передаче также публикуется в специальном реестре.

https://ria.ru/20240925/dolzhniki-1974520083.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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экономика, сбербанк россии